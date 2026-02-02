Rendőrségi ügy lehet a Lázárinfón provokáló bűnözők balhéjából

Garázdaság gyanújával tett feljelentést a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon Tényi István azután, hogy a múlt heti gyöngyösi Lázárinfót a Tisza Párt által küldött provokátorok zavarták meg azzal a szándékkal, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket – értesült lapunk.

Később be is azonosították a rendezvényen provokálókat, és kiderült, büntetett előéletű férfiakról van szó és veretes bűnlajstromuk van. Többek között garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés írható a számlájukra.

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője azt is kiderítette, pénzt fizettek azért, ha valaki elment a tiszásokkal provokálni a Lázárinfóra. Egy férfi azt is elárulta a politikusnak, hogy a szervező az a tiszás Csík Miklós volt, aki lelkesen kiáll Magyar Péter mellett, sőt nemcsak közös fotón szerepel a tiszás pártvezérrel, de egyszer még ajándékot is vitt neki. Magyar Péter embere állítólag húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek őrjöngeni vele Lázár János eseményére.

„Tarnazsadányban elég nagy a szegénység, azonban Csík Miklós, aki szervezte a bekiabálást, a balhét Gyöngyösön, az elég szép házban lakik” – jegyezte meg a képviselő, akit nem sokkal később megfenyegettek az igazság feltárása miatt.