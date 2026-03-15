Rendkívüli

Felmérés: Zelenszkij személyét és fenyegetését is elutasítják a magyarok

Békemenetczepek gáborháború

A háborúhoz is hozzá lehet szokni, de inkább a Békemenetre siet a magyar tényfeltáró bizottság vezetője, miután hazaért Ukrajnából

Kijevben már gyorsan helyreáll az élet egy-egy légitámadás után. Ahhoz, hogy a magyaroknak ne kelljen hozzászokniuk a háborúhoz, egy békepárti kormányra van szükség a választások után is – közölte az államtitkár, hozzátéve, ezért vesz részt a mai Békemeneten is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 15. 7:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tényfeltáró bizottság tagjai éjjel egy órakor lépték át az ukrán határt. A bizottságot vezető Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Magyarországra érkezve elmondta, az előző éjszakát óvóhelyen töltötték, mert Ukrajnát és azon belül Kijevet ötszáz csapásmérő eszköz érte el.

Az élet gyorsan visszatért a rendes kerékvágásba, de Czepek Gábor éppen azt nem szeretné, hogy Magyarországon is a napi rutin része legyen a háború, ahol ehhez hozzá lehet szokni. 

Hangsúlyozta: ezért fontos, hogy nemet mondjunk a háborúra és igent a békére, és Magyarországnak 2026 áprilisa után is egy háborúellenes és békepárti kormánya legyen, ne pedig egy háborúpárti kormánya. 

Nekem ezért fontos a Békemenet, találkozunk a Békemeneten, ezért irány Budapest

 – zárta gondolatait az államtitkár.

Borítókép: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a záhonyi magyar–ukrán határátkelőhelyen 2026. március 11-én. (Fotó: MTI/Balázs Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
