A háborúhoz is hozzá lehet szokni, de inkább a Békemenetre siet a magyar tényfeltáró bizottság vezetője, miután hazaért Ukrajnából

A tényfeltáró bizottság tagjai éjjel egy órakor lépték át az ukrán határt. A bizottságot vezető Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Magyarországra érkezve elmondta, az előző éjszakát óvóhelyen töltötték, mert Ukrajnát és azon belül Kijevet ötszáz csapásmérő eszköz érte el.

Az élet gyorsan visszatért a rendes kerékvágásba, de Czepek Gábor éppen azt nem szeretné, hogy Magyarországon is a napi rutin része legyen a háború, ahol ehhez hozzá lehet szokni.

Hangsúlyozta: ezért fontos, hogy nemet mondjunk a háborúra és igent a békére, és Magyarországnak 2026 áprilisa után is egy háborúellenes és békepárti kormánya legyen, ne pedig egy háborúpárti kormánya.

Nekem ezért fontos a Békemenet, találkozunk a Békemeneten, ezért irány Budapest

– zárta gondolatait az államtitkár.