Biztonságban hazaértek az Irakban szolgáló magyar katonák

A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt kivonták az Erbilben szolgáló magyar katonákat. A honvédelmi miniszter közölte: a katonák szombaton este a Magyar Légierő gépével épségben megérkeztek Magyarországra.

Forrás: Facebook2026. 03. 15. 8:08
– Újra itthon – hazaértek az Irakban szolgálatot teljesítő magyar katonák! – jelentette be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Újra itthon (Forrás: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala)

A honvédelmi miniszter ismertette: „A közel-keleti konfliktussal járó biztonsági helyzet romlása miatt kivontuk Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat.”

A tárcavezető közölte, hogy 

a magyar és az olasz katonai, valamint diplomataállomány biztonsági okokból hagyta el a térséget, szoros együttműködésben az Erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel.

„Katonáink a Magyar Légierő gépével megérkeztek Magyarországra, biztonságban vannak” – írta a miniszter, aki bejegyzését így zárta: „Köszönöm szolgálatukat! Isten hozta őket itthon!”

Amint arról hírt adtunk, a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton jelentette be, hogy a közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel. Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy „a kivonás gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé”.

Borítókép: A katonák a Magyar Légierő gépével érkeztek haza (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
