Biztonságban hazaértek az Irakban szolgáló magyar katonák

– Újra itthon – hazaértek az Irakban szolgálatot teljesítő magyar katonák! – jelentette be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter ismertette: „A közel-keleti konfliktussal járó biztonsági helyzet romlása miatt kivontuk Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat.”

A tárcavezető közölte, hogy

a magyar és az olasz katonai, valamint diplomataállomány biztonsági okokból hagyta el a térséget, szoros együttműködésben az Erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel.

„Katonáink a Magyar Légierő gépével megérkeztek Magyarországra, biztonságban vannak” – írta a miniszter, aki bejegyzését így zárta: „Köszönöm szolgálatukat! Isten hozta őket itthon!”

Amint arról hírt adtunk, a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton jelentette be, hogy a közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel. Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy „a kivonás gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé”.