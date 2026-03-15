Biztonságban hazaértek az Irakban szolgáló magyar katonák

– Újra itthon – hazaértek az Irakban szolgálatot teljesítő magyar katonák! – jelentette be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A honvédelmi miniszter ismertette: „A közel-keleti konfliktussal járó biztonsági helyzet romlása miatt kivontuk Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat.”
A tárcavezető közölte, hogy
a magyar és az olasz katonai, valamint diplomataállomány biztonsági okokból hagyta el a térséget, szoros együttműködésben az Erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel.
„Katonáink a Magyar Légierő gépével megérkeztek Magyarországra, biztonságban vannak” – írta a miniszter, aki bejegyzését így zárta: „Köszönöm szolgálatukat! Isten hozta őket itthon!”
Amint arról hírt adtunk, a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton jelentette be, hogy a közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel. Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy „a kivonás gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!