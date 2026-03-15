Rendkívüli

Felmérés: Zelenszkij személyét és fenyegetését is elutasítják a magyarok

Oscar-jelölésPaul Thomas AndersonOscar-díj
magyar

Mi már tudjuk, kik nyerik idén az Oscar-díjakat: két forradalmi hangulatú mozi osztja el egymás között a legfontosabb kategóriákat

Az idei Oscar-gála előtt néhány kategóriában már szinte borítékolható a győztes, máshol azonban még mindig komoly verseny zajlik. A legjobb filmért két nagy favorit küzd, több színészi díjnál az elődíjak döntő irányt mutatnak, miközben a legjobb animációs filmnél egy globális kasszasiker tűnik verhetetlennek. Az alábbiakban végigvesszük a legfontosabb kategóriákat és az esélyeseket.

Munkatársunktól
2026. 03. 15. 8:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Oscar-győzteseket általában a korábbi filmfesztiválok, a közönség számára kevésbé látható Oscar-kampányok és az amerikai filmes céhek döntései alapján lehet sokszor jó eséllyel előre kitalálni (tavaly például minden papírforma szerint alakult, és tarolt az Anora), és nem mondanánk, hogy pont z idei év tűnik a nagy kivételnek. Esélylatolgató cikkünkben a legfontosabb kategóriát vizsgáltuk meg.

LEGJOBB FILM

Michael B. Jordan hitetlenkedve nézi, ahogy az Egyik csata a másik után megnyeri a legfontosabb kategóriákat. Forrás: TMDb

Egyik csata a másik utánBűnösök HamnetÉrzelmi érték • A titkos ügynök • Bugonia • F1 • Frankenstein • Marty Supreme • Az álmok vágányán

A díjszezon elején úgy tűnt, hogy az Egyik csata a másik után diadalát   a Golden Globe-on díjazott Hamnet szorongathatja meg némiképp, de azóta a tavalyi év elejének legnagyobb filmes meglepetése, a Bűnösök több fontos iparági díjat is begyűjtött. 

Ryan Coogler filmje nyerte el a legjobb filmnek járó díjat az amerikai színészcéh gáláján, ami azért számít komoly fegyverténynek, mivel a szavazók döntő hányada színész. 

Ennek ellenére ez a roppant eredeti műfaj- és stíluskavalkád végül csak a legjobb casting kategóriában tűnik biztos befutónak, a legjobb filmnek járó díjatsokkal valószínűbb, hogy a politikai áthallásokkal tarkított Egyik csata a másik után fogja hazavinni, miután a rendezők (DGA - Directors Guild of America) és a direktorok (PGA - Producers Guild of America) céhe is Paul Thomas Anderson filmjét találta a legjobbnak. Kritikánkban már fél évvel ezelőtt is fogadni mertünk volna erre az eredményre, ám ennél némileg meggyőzőbb érv, hogy a PGA 38 éve alatt csupán 9, míg a DGA fennállásának 78 éve alatt csupán 8 alkalommal esett úgy, hogy az akadémia másnak ítélte az aranyszobrot (erről szóló írásunkat lásd itt).

LEGJOBB RENDEZŐ 

Paul Thomas Anderson 14 jelölése után most rögtön három Oscar-szobrot is kaphat. Forrás: TMDb

A rendezői díj jelenleg az egyik leginkább eldőlni látszó kategória: Paul Thomas Anderson pályafutása során már 14 Oscar-jelölést kapott, de még soha nem nyert. Az Egyik csata a másik után viszont biztos befutónak tűnik: a rendező már elnyerte a BAFTA-t és a rendezők céhének díját is, filmje nem csak az idei díjszezon egyik legelismertebb alkotása lett, hanem komoly közönségsiker is. A gála legnagyobb meglepetése lenne, ha nem nyerne, még úgy is, hogy szerintünk az Oscar-díjjal még nem rendelkező Ryan Coogler vagy Joachim Trier díja is teljesen megérdemelt lehetne.

LEGJOBB FORGATÓKÖNYVEK

A Bűnösök már papíron is roppant eredeti filmtervnek tűnt. Forrás: TMDb

Legjobb adaptált forgatókönyv: Egyik csata a másik után (Paul Thomas Anderson) • Hamnet (Chloé Zhao, Maggie O’Farrell) • Bugonia (Yorgos Lanthimos, Will Tracy) • Frankenstein (Guillermo del Toro) • Az álmok vágányán (Clint Bentley, Greg Kwedar)

Legjobb eredeti forgatókönyv: Bűnösök (Ryan Coogler) • Érzelmi érték (Joachim Trier, Eskil Vogt) • Blue Moon (Richard Linklater) • Hedda (Annie Baker) • A hang története (Ben Shattuck)

A gyakran csak vigaszágnak tekintett kategóriákban is ugyanazok a legesélyesebbek, akik a legjobb fimért járó díjért versengenek, idén nem túl valószínű, hogy vigaszmorzsát szórnak a többiek elé. Az eredeti forgatókönyvek kategóriáját minden bizonnyal behúzza Ryan Coogler a Bűnösökkel, ami már papíron is izgalmasan ötvözi a horror, a gengszterfilm és a musical elemeit, miközben az afroamerikai zenei hagyományt is középpontba állítja.

A legjobb adaptált forgatókönyv díját közben nyugodtan oda ítélhetjük az Egyik csata a másik után író-rendezőjének, aki Pynchon Vineland című regényéből merített inspirációt. Paul Thomas Anderson azonban nem hagyományos adaptációt készített: a történetet új szerkezetben, erősen aktualizálva vitte vászonra. A rendező előreláthatóan mindhárom idei jelölését díjra váltja.

LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ

A kategória abszolút favoritja: Jessie Buckley Forrás: TMDb
  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Emma Stone (Bugonia)
  • Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék)
  • Renate Reinsve (Érzelmi érték)
  • Tessa Thompson (Hedda)

Az egyik legbiztosabb Oscar-díj idén a női főszereplő kategóriában születhet meg. Jessie Buckley már a Hamnet bemutatója óta toronymagas favorit, és a díjszezon során nem jelent meg igazán erős kihívója. Bár a mezőnyben több erős alakítás is található – például Emma Stone vagy Renate Reinsve –, Buckley győzelme gyakorlatilag már borítékolhatónak tűnik, még csak különösebb magyarázatot sem igényel.

LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ

Timothée Chalamet valószínűleg harmadszorra is alulmarad, de azért nem kell félteni, lesz még ideje bizonyítani bőven. Forrás: TMDb

Izgalmas kategória, mivel a díjszezon elején még a Timothée Chalamet tűnt a legnagyobb esélyesnek a Marty Supreme főszerepéért, az utóbbi hónapokban azonban Michael B. Jordan került az élre, Leonardo DiCapriot pedig idén egyáltalán nem emlegetik valódi esélyesként. A Bűnösökben a Micahel B- Jordan ikertestvéreket alakít, ami látványos és technikailag is nehéz szerep, de ami igazán mellette szól, hogy Jordan megnyerte a színészszakszervezet díját is (SAG), ami gyakran megbízható előrejelzője az Oscar-eredménynek. 

Bár éppen tavaly esett meg, hogy a SAG-győztes Timothée Chalamet végül hoppon maradt Adrien Brody-val szemben. A meccs tehát még koránt sincs lefutva.

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ

Amy Madigan hátborzongató alakítása a Fegyverekben. Forrás: TMDb

A női mellékszereplő kategória az idei Oscar egyik legnehezebben megjósolható versenye, mert nincs igazi favorit. A díjszezon során többször változott legesélyesebb jelölt személye: előbb Amy Madigan, majd Teyana Taylor került az élre. Mi a magunk részéről Amy Madigan díjának örülnénk jobban, a Baseballálmokból is ismert színésznőre rá sem lehetett ismerni a szerepben, de izgalmas fejlemény lenne Inga Ibsdotter Lilleaas győzelme is, ami egyenes utat jelentene számára Hollywoodba.

Mégis Teyana Taylor győzelmére fogadnánk a legnagyobb mértékben, amennyiben az akadémia tagja az Egyik csata a másik után elsöprő győzelmére voksolnak.

LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ

Stellan Skarsgård érdemelné a díjat, de valószínűbb Sean Penn triplázása. Forrás: TMDb

A kategória két legerősebb esélyese Sean Penn és Stellan Skarsgård. Penn a Egyik csata a másik után groteszk katonatisztjeként már több díjat is begyűjtött. Meglepődnénk, ha nem nyerne, egyedül Skarsgård szorongathatja meg a már kétszeres Oscar-díjas színészt, mivel ő hosszú pályafutása során még nem nyert aranyszobrot, holott megérdemené, különösen egy olyan visszafogott és érzékeny alakítás után, mint amilyent az Érzelmi értékekben nyújt. Hátha az akadémia döntnökei is éppen érzelmes pillanatukban voltak a szavazáskor.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
