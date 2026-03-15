Mi már tudjuk, kik nyerik idén az Oscar-díjakat: két forradalmi hangulatú mozi osztja el egymás között a legfontosabb kategóriákat

Az Oscar-győzteseket általában a korábbi filmfesztiválok, a közönség számára kevésbé látható Oscar-kampányok és az amerikai filmes céhek döntései alapján lehet sokszor jó eséllyel előre kitalálni (tavaly például minden papírforma szerint alakult, és tarolt az Anora), és nem mondanánk, hogy pont z idei év tűnik a nagy kivételnek. Esélylatolgató cikkünkben a legfontosabb kategóriát vizsgáltuk meg.

LEGJOBB FILM

Michael B. Jordan hitetlenkedve nézi, ahogy az Egyik csata a másik után megnyeri a legfontosabb kategóriákat. Forrás: TMDb

A díjszezon elején úgy tűnt, hogy az Egyik csata a másik után diadalát a Golden Globe-on díjazott Hamnet szorongathatja meg némiképp, de azóta a tavalyi év elejének legnagyobb filmes meglepetése, a Bűnösök több fontos iparági díjat is begyűjtött.

Ryan Coogler filmje nyerte el a legjobb filmnek járó díjat az amerikai színészcéh gáláján, ami azért számít komoly fegyverténynek, mivel a szavazók döntő hányada színész.

Ennek ellenére ez a roppant eredeti műfaj- és stíluskavalkád végül csak a legjobb casting kategóriában tűnik biztos befutónak, a legjobb filmnek járó díjatsokkal valószínűbb, hogy a politikai áthallásokkal tarkított Egyik csata a másik után fogja hazavinni, miután a rendezők (DGA - Directors Guild of America) és a direktorok (PGA - Producers Guild of America) céhe is Paul Thomas Anderson filmjét találta a legjobbnak. Kritikánkban már fél évvel ezelőtt is fogadni mertünk volna erre az eredményre, ám ennél némileg meggyőzőbb érv, hogy a PGA 38 éve alatt csupán 9, míg a DGA fennállásának 78 éve alatt csupán 8 alkalommal esett úgy, hogy az akadémia másnak ítélte az aranyszobrot (erről szóló írásunkat lásd itt).

LEGJOBB RENDEZŐ

Paul Thomas Anderson 14 jelölése után most rögtön három Oscar-szobrot is kaphat. Forrás: TMDb

A rendezői díj jelenleg az egyik leginkább eldőlni látszó kategória: Paul Thomas Anderson pályafutása során már 14 Oscar-jelölést kapott, de még soha nem nyert. Az Egyik csata a másik után viszont biztos befutónak tűnik: a rendező már elnyerte a BAFTA-t és a rendezők céhének díját is, filmje nem csak az idei díjszezon egyik legelismertebb alkotása lett, hanem komoly közönségsiker is. A gála legnagyobb meglepetése lenne, ha nem nyerne, még úgy is, hogy szerintünk az Oscar-díjjal még nem rendelkező Ryan Coogler vagy Joachim Trier díja is teljesen megérdemelt lehetne.