Leonardo DiCaprio leforgatta a saját Halálos iramban filmjét, csak ennek értelme is van

Bob (Leonardo DiCaprio) egykor hírhedt lázadó volt, aki robbantás-szakértőként szerzett magának hírnevet, egyik “békés terrortámadás” követte a másikat, amivel a fasisztálódó amerikai államgépezet ellen intézett kihívást, aminek fehér felsőbbrendűségtudattal rendelkező vezetői táborokba zárja az illegális bevándorlókat és üldözi a kisebbségeket. Bob azonban ma már nem a társadalom “jobbá tételével” tölti részeges, könnyű drogoktól füstös mindennapjait, hanem magát másfél évtizede Mexikóban meghúzva egyedül igyekszik felnevelni a lányát (Chase Infiniti), miután a feleségét, a mindig nyughatatlan Perfidiát (Teyana Taylor) elkapják egy balul elsült akció közben. Csakhogy a múlt nem felejt, és egy ambiciózus katonatiszt, Lockjaw ezredes (Sean Penn) ered apa és lánya nyomába, akivel már korábban is keresztezték egymás útját – jóllehet erről Bob mit sem tud. Lockjaw lehetőséget kap, hogy felvételt nyerjen a “Karácsonyi kalandorok” elit klubjába, ám ehhez el kell varrnia a kétes múltjához fűződő nyomokat.
Leonardo DiCaprio fürdőköntösben ered a lánya után
Az Egyik csata a másik után egy ideológiákat pellengérre állító szatíra, ami gúnyt űz a politikai szélsőségekből, legyenek azok erőszakhoz folyamodó, egyenlőséget és szabadságot hirdető szélsőbaloldali gerillaharcosok vagy idegengyűlölő, rendpárti ultrakeresztények.
Paul Thomas Anderson író-rendező számára a filmhez nem egy bestseller szerző munkája, hanem kortárs amerikai irodalom egyik legjelentősebb szerzőjének, Thomas Pynchonnak az egyik megfilmesíthetetlennek tartott regénye, a Vineland szolgált inspirációul, ami eredetileg egy sok szálon futó, mozaikszerű történet az 1980-as évek Amerikájáról.
Anderson korábban is dolgozott már Pynchon-regényből, 2014-ben filmet forgatott az azonos című Beépített hibából, ami egy 1970-es években játszódó pszichedelikus krimi-vígjáték Joaquin Phoenix főszereplésével. A két történet között látszólag nem sok a hasonlóság, mégis összeköti őket az ellenkultúra szellemi öröksége, illetve annak kritikája. A Vineland ugyanis elsősorban azt pedzegeti, hogy miként vezetett az 1960-as évek ellenkultúrája a Reagan-korszak rendpárti Amerikájához.