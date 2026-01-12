Tíz éves a reneszánsz ember együttese

Széles népzenei repertoár, rengeteg kárpát-medencei koncert, eleven kapocs az Anyaország és az Érmellék között: ez a Heit Lóri és Zenekara. Azé a reneszánsz emberé, aki amellett, hogy zenekarvezető, kitűnő népi hegedűs és néptáncos, valamint énekes, bor- és tormatermelő, élen jár az őshonos magyar szőlőfajta, az érmelléki bakator megmentésében is.

Heit Lóri és Zenekara. Az együttes vezetője balról a második a sorban Forrás: Facebook

Együttese fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén. A jubileumi eseménynek a debreceni Kölcsey Központ bálterme ad otthont január 18-án 17 órától, amely méltó környezetet biztosít az ünnepi koncerthez. Az ingyenes előadáson a zenekar jelenlegi és korábbi közreműködő zenészei együtt lépnek színpadra, felidézve az elmúlt évtized meghatározó népzenei műsorszámait.

A Heit Lóri és Zenekara jubileumi koncertje kiemelt helyet foglal el Debrecen kulturális programsorozatában, mert felütő akkordja a Magyar Kultúra Napjának szentelt programoknak, ezért is lett a koncert mottója: „tisztelet a magyar kultúra őrzőinek”.

Az eseményt ünnepi beszéddel nyitja meg dr. Puskás István, Debrecen Megyei Jogú Város kulturális alpolgármestere, az est konferáló házigazdája pedig Papp István, a Csokonai Nemzeti Színház debreceni társulatának színésze lesz. Fellép a zenekar női énekese Balogh Adrienn, köszöntőket, anekdotákat mond Gyönyörű Zsigmond, harmonikán Molnár Endre, brácsán ifj. Erményi Tamás és Kompár-Rőmer Judit, nagybőgőn Erményi Tamás játszik, valamint hegedül és énekel a zenekar névadója, Heit Lóránd.

A jubileumi koncert vendégelőadói: Hercz Vilmos, Miklós János, Miklós-Papp Zsuzsanna, Bacsó László, Bartalis Botond, Áchim Tibor, Bíró Imre, Kecskés Gergő és Heit Rózsa Júlia. A produkciót néptáncelőadásokkal színesítik, valamint a közönség egy interaktív, meglepetésszerű jelenet részese is lehet, amely különleges módon vonja be a hallgatóságot az előadásba. Heit Lóri és Zenekara mindezzel együtt méltó módon kapcsolja majd össze a népzenei múltat, jelent és jövőt a magyar kultúra napjának szellemiségében.