Női rendezők, új hangok, nagy találkozások – ilyen lesz az idei frankofón filmnapok

A tavalyi cannes-i filmfesztivál díjnyertes filmjével, Amélie Bonnin Élvezd a pillanatot! című alkotásával nyit ma este a 16. frankofón filmnapok Budapesten, amely egy igazi szívmelengető alkotás egy gyerekkori szerelemmel való újratalálkozásról. A Francia Intézet szervezésében március 14-ig huszonhárom kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben. Március 15. és 28. között pedig tizenhét vidéki városban lesznek vetítések. Matthieu Bertonnal, a Francia Intézet igazgatójával beszélgettünk a frankofón filmnapok programjai kapcsán.

Bényei Adrienn
2026. 03. 04. 5:20
frankofón
Matthieu Berton, a Francia Intézet igazgatója. Fotó: Mirkó István
Mit jelent ma a frankofónia fogalma kulturális és diplomáciai szempontból?  

– A frankofónia mindenekelőtt a különböző kultúrájú és történelmű országok közötti együttműködés és párbeszéd tere. Lehetővé teszi, hogy különböző kontinensről származó államok olyan sokrétű területeken működjenek együtt, mint az oktatás, az ifjúság, a kultúra, a kutatás vagy a fejlesztés. Diplomáciai szempontból a frankofónia keretet biztosít a kultúrák közötti cserén és tiszteleten alapuló egyetértésnek és partnerségnek. Elősegíti a társadalmak közötti kapcsolatokat és ösztönzőleg hat a közös projektekre. A francia nyelv az a kapocs, amely ezt az együttműködést lehetővé teszi, de a frankofónia több ennél: a kultúrák közötti hidak építésének és a sokszínűség hangsúlyozásának szándéka vezérli. A világban időről időre megjelenő feszültségek és bezárkózás mellett a frankofónia a párbeszédnek, a nyitottságnak és a kölcsönös megértésnek ad teret. Ezt a szerepet tölti be Magyarországon is, amely 2004 óta megfigyelőstátussal vesz részt a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének munkájában.

frankofón
A legjobb kortárs francia nyelvű filmekből kapunk ízelítőt a frankofón filmnapokon

A frankofón filmnapok szellemisége

Milyen szellemiséggel érkezik az idei frankofón filmnapok programsorozata?

– Az idei filmnapok ízelítőt szeretne nyújtani a magyar közönségnek a legjobb kortárs francia nyelvű filmekből és azok sokszínűségéből. Tíz ország képviselteti magát több kontinensről, ezzel is tükrözve napjaink frankofón térségének életrevalóságát, valamint a nézőpontok, az elbeszélések és a művészeti stílusok sokszínűségét. Különös hangsúlyt akartunk fektetni idén a női rendezőkre. A bemutatott filmek közel fele nők, főként tehetséges fiatal filmrendezők alkotása. A közönség megismerkedhet Rebecca Zlotowski Magán-ügy, Pauline Loquès Nino, Hafsia Herzi A legkisebb lány című filmjével, valamint Alice Winocour Öltések című alkotásával. Utóbbt március 8-án, a nemzetközi nőnap alkalmából vetítik majd a Francia Intézetben, egy különleges program részeként, amely azt vizsgálja, hogyan ábrázolják a nőket a médiában és a filmekben. A vetítést egy kerekasztal-beszélgetés előzi meg, magyar és francia női résztvevőkkel, szakértőkkel és elkötelezett aktivistákkal. 

A női művészek iránti figyelmet erősíti az is, hogy Enyedi Ildikó rendező elvállalta a frankofón fesztivál védnökségét, első ízben Magyarországon. Ezzel párhuzamosan külön programot is szentelnek neki, melynek részeként három, Franciaországgal kapcsolatos filmjét láthatják a nézők: a Simon mágust, A feleségem történetét és legújabb filmjét, a francia színésznővel, Léa Seydoux-val forgatott Csendes barátot.

Ezt a három filmcsemegét március 7-én, szombaton 14 és 23 óra között egy kisebb „maratonon” mutatjuk be a Francia Intézetben. A kiválasztott filmek mindegyike új, és túlnyomó többségüket még nem mutatták be Magyarországon. A program egészét tekintve egyensúlyra törekedtünk a nagy filmsikerek, a könnyebben befogadható filmek, valamint a merészebb vagy újszerű alkotások között. 

Lesznek személyesen megjelenő vendégek, alkotók?

– A művészek és a közönség találkozása fontos számunkra. A nyitóünnepségen és március 7-én a Francia Intézetben üdvözölhetjük Enyedi Ildikó rendezőt, aki filmjeiről, valamint Franciaországgal való személyes és művészi kapcsolatáról beszélget majd a közönséggel. Március 14-én a fiatal, ígéretes színésznő, Nadia Melliti lesz a vendégünk, A legkisebb lány című film főszereplője és a 2025-ös cannes-i filmfesztivál legjobb női alakításért járó díj nyertese. A fesztiválon új tehetségeket is bemutatunk, legyen szó első- vagy második filmesekről, miközben párbeszédbe hozzuk őket a már befutott alkotókkal. 
– A filmnapok a frankofónia hónapja része. Milyen más kulturális programok kapcsolódnak a vetítésekhez? 

– A frankofónia hónapjának programja határozottan multidiszciplináris. A közönség részt vehet irodalmi találkozókon, koncerteken, kiállításokon, egyetemi szimpóziumokon, edukációs programokon, valamint a hagyományos frankofón dalversenyen is, de a reflexió és a párbeszéd színtere is a rendezvénysorozat. Egyes vetítéseket további beszélgetések is kísérnek majd. Néhányat említek közülük: a Nouvelle Vague című filmmel kapcsolatban Báron György osztja meg gondolatait a nézőkkel, a nemzetközi nőnap alkalmából pedig Eléonore Masson producer részvételével kerekasztal-beszélgetés lesz Nők, média és film címmel. Március 23-án Jean Hatzfeld írót fogadjuk a Francia Intézetben az Egy nap viszontlátod című regényének magyar nyelvű megjelenése alkalmából, amelynek cselekménye a második világháború idején, Budapesten játszódik. 

Március 20-án és 21-én nemzetközi konferenciát rendezünk  Európai integráció és vallási identitások: a vallás megítélése az EU építésének és bővítésének folyamatában címmel a Károlyi József Alapítvánnyal. 

A zenei program kiemelkedő eseményei többek között a Thylacine koncertje március 6-án az A38 Hajón OIEE közreműködésével, vagy Mahmoud El Moussaoui Frankofón hangok című zongoraestje március 25-én a Francia Intézetben, a marokkói nagykövetség szervezésében.

Terveznek kiállításokat vagy társművészeti eseményeket? 

– Több jelentős kiállítást is tervezünk. A Photo | Brut – Ösztönös fotográfia válogatás a párizsi Bruno Decharme-gyűjteményéből című kiállítás március 29-ig látogatható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. Március 9-én egy konferenciát is tartanak itt, amelyen részt vesz a gyűjtő is, aki kifejezetten ez alkalomból utazik Budapestre. 

A Francia Intézet Médiatárában belga képregény-kiállítást rendezünk, A kilencedik művészeti ág és a szecesszió címmel.

 Emellett a Szépművészeti Múzeum március 26. és június 7. között ad otthont A földi paradicsom vágya című kiállításnak, amely Christoph Blocher gyűjteményéből származó svájci művészeti remekműveket mutat be, és amelyet a svájci nagykövetség támogat. 

A filmnapok részletes programja itt érhető el. 

 

 

