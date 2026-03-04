Női rendezők, új hangok, nagy találkozások – ilyen lesz az idei frankofón filmnapok

– Mit jelent ma a frankofónia fogalma kulturális és diplomáciai szempontból?

– A frankofónia mindenekelőtt a különböző kultúrájú és történelmű országok közötti együttműködés és párbeszéd tere. Lehetővé teszi, hogy különböző kontinensről származó államok olyan sokrétű területeken működjenek együtt, mint az oktatás, az ifjúság, a kultúra, a kutatás vagy a fejlesztés. Diplomáciai szempontból a frankofónia keretet biztosít a kultúrák közötti cserén és tiszteleten alapuló egyetértésnek és partnerségnek. Elősegíti a társadalmak közötti kapcsolatokat és ösztönzőleg hat a közös projektekre. A francia nyelv az a kapocs, amely ezt az együttműködést lehetővé teszi, de a frankofónia több ennél: a kultúrák közötti hidak építésének és a sokszínűség hangsúlyozásának szándéka vezérli. A világban időről időre megjelenő feszültségek és bezárkózás mellett a frankofónia a párbeszédnek, a nyitottságnak és a kölcsönös megértésnek ad teret. Ezt a szerepet tölti be Magyarországon is, amely 2004 óta megfigyelőstátussal vesz részt a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének munkájában.

A legjobb kortárs francia nyelvű filmekből kapunk ízelítőt a frankofón filmnapokon

A frankofón filmnapok szellemisége

– Milyen szellemiséggel érkezik az idei frankofón filmnapok programsorozata?

– Az idei filmnapok ízelítőt szeretne nyújtani a magyar közönségnek a legjobb kortárs francia nyelvű filmekből és azok sokszínűségéből. Tíz ország képviselteti magát több kontinensről, ezzel is tükrözve napjaink frankofón térségének életrevalóságát, valamint a nézőpontok, az elbeszélések és a művészeti stílusok sokszínűségét. Különös hangsúlyt akartunk fektetni idén a női rendezőkre. A bemutatott filmek közel fele nők, főként tehetséges fiatal filmrendezők alkotása. A közönség megismerkedhet Rebecca Zlotowski Magán-ügy, Pauline Loquès Nino, Hafsia Herzi A legkisebb lány című filmjével, valamint Alice Winocour Öltések című alkotásával. Utóbbt március 8-án, a nemzetközi nőnap alkalmából vetítik majd a Francia Intézetben, egy különleges program részeként, amely azt vizsgálja, hogyan ábrázolják a nőket a médiában és a filmekben. A vetítést egy kerekasztal-beszélgetés előzi meg, magyar és francia női résztvevőkkel, szakértőkkel és elkötelezett aktivistákkal.

A női művészek iránti figyelmet erősíti az is, hogy Enyedi Ildikó rendező elvállalta a frankofón fesztivál védnökségét, első ízben Magyarországon. Ezzel párhuzamosan külön programot is szentelnek neki, melynek részeként három, Franciaországgal kapcsolatos filmjét láthatják a nézők: a Simon mágust, A feleségem történetét és legújabb filmjét, a francia színésznővel, Léa Seydoux-val forgatott Csendes barátot.

Ezt a három filmcsemegét március 7-én, szombaton 14 és 23 óra között egy kisebb „maratonon” mutatjuk be a Francia Intézetben. A kiválasztott filmek mindegyike új, és túlnyomó többségüket még nem mutatták be Magyarországon. A program egészét tekintve egyensúlyra törekedtünk a nagy filmsikerek, a könnyebben befogadható filmek, valamint a merészebb vagy újszerű alkotások között.