Frankofón Filmnapokfrancia filmművészetFrancia IntézetprogramUránia Nemzeti Filmszínház

Bátor női történetekkel és nemzetközi sztárokkal érkezik a 16. Frankofón Filmnapok

Március 4. és 14. között ismét a francia nyelvű filmművészeté lesz a főszerep Budapesten, a 16. Frankofón Filmnapok huszonhárom kortárs alkotással várja a közönséget az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben. Az idei program a női alkotókra fókuszál: kilenc női rendező filmje szerepel a kínálatban, a fesztivál fővédnöke pedig Enyedi Ildikó, akinek három filmjét is műsorra tűzik.

Munkatársunktól
2026. 02. 21. 19:55
Angelina Jolie az Öltések című filmben Fotó: Frankofón Filmnapok/Carole Bethuel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 16. Frankofón Filmnapok nyitófilmje március 4-én az Urániában Amélie Bonnin Élvezd a pillanatot! című, a tavalyi Cannes-i Filmfesztivált megnyitó, keserédes hangulatú alkotása lesz. A gyerekkori szerelem újraéledését bemutató történet egyszerre nosztalgikus és felszabadító, igazi feel-good élmény, de a program ennél jóval szélesebb érzelmi skálán mozog.

Frankofón Filmnapok
Jodie Foster új thrillerét is vetítik a 16. Frankofón Filmnapokon. Fotó: Frankofón Filmnapok

Női nézőpontok a 16. Frankofón Filmnapokon

A kanadai Joëlle Desjardins Paquette Rodeója egy lírai road movie egy apa és kilencéves lánya közös utazásáról. A kamionsofőr férfi keresztülszeli Kanadát, csakhogy a kislányát hivatalosan nem is láthatná. A film a szabadságvágy és a felelősség határán egyensúlyoz.

A francia Rebecca Zlotowski Magán-ügy című thrillere már a sztárszereposztás miatt is figyelmet érdemel: Jodie Foster, Daniel Auteuil és Virginie Efira játssza a főszerepeket.

A történet középpontjában egy neves pszichiáter áll, akinek meggyőződése, hogy egyik páciense nem öngyilkosság áldozata lett, hanem gyilkosságé, ezért maga kezd nyomozásba. A filmben Jodie Foster nemcsak alakításával, hanem hibátlan francia nyelvtudásával is lenyűgözi a nézőket.

Erős női sorsokból nincs hiány. A marokkói Layla Triqui Szelek hordaléka című filmjében a Tangerben élő Sophia megtudja, hogy halottnak hitt édesanyja Franciaországban él. Az utazás nemcsak földrajzi, hanem lelki értelemben is hosszú: szembenézés a múlttal, a családi titkokkal és az elhallgatásokkal.

A svájci Jasmin Gordon Tűzön-vízen át című drámája a mélyszegénység mindennapjait mutatja be egy egyedülálló anya küzdelmén keresztül. A film érzékenyen beszél kiszolgáltatottságról, kitartásról és az emberi méltóság megőrzésének vágyáról.

A Cannes-ban két díjjal jutalmazott A legkisebb lány Hafsia Herzi rendezésében egy tizenhét éves lány felnövéstörténetét meséli el. A hagyománytisztelő családból érkező Fatima Párizsba kerülve új identitásokat és új lehetőségeket fedez fel.

A film egyszerre személyes és társadalmi látlelet, az elfogadásról és az önazonosság kereséséről szóló érzékeny alkotás.

Pauline Loquès első filmje, a Nino különös alaphelyzetből indul: a főhős három napot kap az orvosoktól, hogy felkészüljön élete nagy próbatételére. A halál árnyékában tett párizsi bolyongás egyszerre szorongató és felemelő, a veszteség lehetősége gyakran a valódi élet felismeréséhez vezet.

Alice Winocour Öltések című filmjének főszereplője Angelina Jolie és Louis Garrel. A párizsi divathét forgatagában három nő története fonódik össze, akik eltérő háttérből érkeznek, de hasonló belső küzdelmekkel néznek szembe. A film a női szolidaritásról és az önrendelkezésről szól.

A fesztivál egyik kiemelt eseménye március 7-én az Enyedi Ildikó-maraton lesz a Francia Intézetben. A közönség a Párizsban játszódó Simon Mágust, A feleségem történetét, valamint a Csendes barátot is láthatja – három különböző korszak, három eltérő hang, mégis egységes alkotói világ.

A nemzetközi nőnap alkalmából március 8-án Nők, média és film címmel kerekasztal-beszélgetést is rendeznek. A diskurzus középpontjában a sokszínűség hiteles megjelenítése áll, valamint a diszkrimináció, a szexizmus, illetve szexuális erőszak minden formája elleni küzdelem.

A Frankofón Filmnapok idei programja így nemcsak filmes válogatás, hanem gondolkodásra hívó kulturális esemény: női nézőpontok, személyes történetek és nemzetközi alkotói hangok találkozása a vásznon.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu