Bátor női történetekkel és nemzetközi sztárokkal érkezik a 16. Frankofón Filmnapok

A 16. Frankofón Filmnapok nyitófilmje március 4-én az Urániában Amélie Bonnin Élvezd a pillanatot! című, a tavalyi Cannes-i Filmfesztivált megnyitó, keserédes hangulatú alkotása lesz. A gyerekkori szerelem újraéledését bemutató történet egyszerre nosztalgikus és felszabadító, igazi feel-good élmény, de a program ennél jóval szélesebb érzelmi skálán mozog.

Jodie Foster új thrillerét is vetítik a 16. Frankofón Filmnapokon. Fotó: Frankofón Filmnapok

Női nézőpontok a 16. Frankofón Filmnapokon

A kanadai Joëlle Desjardins Paquette Rodeója egy lírai road movie egy apa és kilencéves lánya közös utazásáról. A kamionsofőr férfi keresztülszeli Kanadát, csakhogy a kislányát hivatalosan nem is láthatná. A film a szabadságvágy és a felelősség határán egyensúlyoz.

A francia Rebecca Zlotowski Magán-ügy című thrillere már a sztárszereposztás miatt is figyelmet érdemel: Jodie Foster, Daniel Auteuil és Virginie Efira játssza a főszerepeket.

A történet középpontjában egy neves pszichiáter áll, akinek meggyőződése, hogy egyik páciense nem öngyilkosság áldozata lett, hanem gyilkosságé, ezért maga kezd nyomozásba. A filmben Jodie Foster nemcsak alakításával, hanem hibátlan francia nyelvtudásával is lenyűgözi a nézőket.

Erős női sorsokból nincs hiány. A marokkói Layla Triqui Szelek hordaléka című filmjében a Tangerben élő Sophia megtudja, hogy halottnak hitt édesanyja Franciaországban él. Az utazás nemcsak földrajzi, hanem lelki értelemben is hosszú: szembenézés a múlttal, a családi titkokkal és az elhallgatásokkal.

A svájci Jasmin Gordon Tűzön-vízen át című drámája a mélyszegénység mindennapjait mutatja be egy egyedülálló anya küzdelmén keresztül. A film érzékenyen beszél kiszolgáltatottságról, kitartásról és az emberi méltóság megőrzésének vágyáról.

A Cannes-ban két díjjal jutalmazott A legkisebb lány Hafsia Herzi rendezésében egy tizenhét éves lány felnövéstörténetét meséli el. A hagyománytisztelő családból érkező Fatima Párizsba kerülve új identitásokat és új lehetőségeket fedez fel.

A film egyszerre személyes és társadalmi látlelet, az elfogadásról és az önazonosság kereséséről szóló érzékeny alkotás.

Pauline Loquès első filmje, a Nino különös alaphelyzetből indul: a főhős három napot kap az orvosoktól, hogy felkészüljön élete nagy próbatételére. A halál árnyékában tett párizsi bolyongás egyszerre szorongató és felemelő, a veszteség lehetősége gyakran a valódi élet felismeréséhez vezet.

Alice Winocour Öltések című filmjének főszereplője Angelina Jolie és Louis Garrel. A párizsi divathét forgatagában három nő története fonódik össze, akik eltérő háttérből érkeznek, de hasonló belső küzdelmekkel néznek szembe. A film a női szolidaritásról és az önrendelkezésről szól.

A fesztivál egyik kiemelt eseménye március 7-én az Enyedi Ildikó-maraton lesz a Francia Intézetben. A közönség a Párizsban játszódó Simon Mágust, A feleségem történetét, valamint a Csendes barátot is láthatja – három különböző korszak, három eltérő hang, mégis egységes alkotói világ.

A nemzetközi nőnap alkalmából március 8-án Nők, média és film címmel kerekasztal-beszélgetést is rendeznek. A diskurzus középpontjában a sokszínűség hiteles megjelenítése áll, valamint a diszkrimináció, a szexizmus, illetve szexuális erőszak minden formája elleni küzdelem.

A Frankofón Filmnapok idei programja így nemcsak filmes válogatás, hanem gondolkodásra hívó kulturális esemény: női nézőpontok, személyes történetek és nemzetközi alkotói hangok találkozása a vásznon.