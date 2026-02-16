Charlie angyalaifilmfranchise

Visszatérnek Charlie angyalai, itt van minden, amit tudni lehet a folytatásról

A Nász-ajánlat és a Kőgazdag ázsiaiak forgatókönyvírója, Pete Chiarelli azon dolgozik, hogy a 70-es évek televíziós sikersorozatát újjáélessze a mozivásznon – írja a Hollywood Reporter.

2026. 02. 16. 12:02
Charlie angyalai 1976-ban: Jaclyn Smithz, Kate Jackson, Farrah Fawcett Fotó: Northfoto
Új Charlie angyalai mozifilm készül a Sony Pictures stúdiónál, a portál szerint a forgatókönyvet Pete Chiarelli írja. Azt egyelőre nem tudni, ki lesz a producer, egyes források Drew Barrymore-t és a Flower Filmst nevezték meg, de ezt a Sony még nem erősítette meg.

Charlie angyalai – Lucy Liu, Cameron Diaz és Drew Barrymore a 2000-es folytatásban (Fotó: Columbia Pictures)

Charlie angyalai újratöltve

A Charlie angyalai című tévésorozatot 1976 és 1981 között sugározta az ABC. A széria hamar a nézettségi listák élére került, sztárrá emelte főszereplőit, Farrah Fawcettet, Kate Jacksont és Jaclyn Smith-t. Emellett Aaron Spellinget is nagynevű tévés producerré tette. 

A sorozat alapötlete szerint három tehetséges női detektív dolgozik a Townsend Ügynökségnél, amelyet a rejtélyes, soha nem látható tulajdonos, Charlie Townsend vezet.

A Charlie angyalaiból a Sony Columbia 2000-ben egész estés filmet készített Drew Barrymore, Cameron Diaz és Lucy Liu főszereplésével, McG rendezésében. A film hatalmas sikert aratott, világszerte 264,1 millió dolláros bevételt hozott. Ezt követte 2003-ban a folytatás, a Charlie angyalai: Teljes gázzal. 2011-ben új televíziós sorozatot próbáltak indítani, de azt hét epizód után törölték. A Sony 2019-ben megpróbálta újraindítani a filmsorozatot egy Elizabeth Banks rendezte filmmel, amelynek főszereplői Kristen Stewart, Naomi Scott és Ella Balinska voltak. Ez sem bizonyult sikeresnek; az új projekt – amely még korai fejlesztési szakaszban van – talán meghozza az áttörést.

 

 

