Hollywood gyászol: belehalt sérüléseibe a Jurassic Park és a Terminátor franchise-okban is feltűnt fiatal sztárfotós

Brad Everett Young halálhírét sajtószóvivője erősítette meg – olvasható a Bors oldalán. Tragédiáját szeptember 14-ei autóbalesete okozta, amikor egy rossz irányba haladó sofőr frontálisan belehajtott. A karambol azonnal végzetesnek bizonyult: a színész és elismert fotós még a helyszínen életét vesztette.

Fotó: Pexels

Hollywood kedvence

Paul Christensen, Young sajtósa elmondta, hogy a színész egyedül vezetett a 134-es autópályán késő este, miután részt vett egy filmvetítésen. A balesetben érintett másik autóst, vétkes sofőrt kórházba szállították.

Brad állandó szereplője volt a hollywoodi eseményeknek, vörös szőnyegeknek, premiereknek, gáláknak, iparági partiknak és jótékonysági rendezvényeknek. Az UNILAD beszámolója szerint olyan szeme volt, amely képes volt egyszerre megörökíteni a sztárok csillogását és az embert a villanások mögött.

Amikor láttad őt munka közben, láttad ahogy üdvözölte az alanyait, beállította a fényeket, vagy egyszerűen csak mozgott a tömegben a kamerájával, akkor egy olyan embert láttál, aki oda tartozott. Nem csupán dokumentálóként, hanem szerves részeként azoknak az estéknek

Brad Everett Youngot színészként olyan filmekben lehetett kiszúrni, mint a Charlie angyalai, a Jurassic Park III, vagy a The Artist – A némafilmes, de rengeteg sorozatban is feltűnt, köztük A Grace klinikában és a Terminátor – Sarah Connor krónikáiban.