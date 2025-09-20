Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

gyászhírjurassic parkHollywood

Hollywood gyászol: belehalt sérüléseibe a Jurassic Park és a Terminátor franchise-okban is feltűnt fiatal sztárfotós

46 éves korában elhunyt Brad Everett Young celeb fotós, aki olyan produkciókban vállalt kisebb szerepeket, mint a Grace klinika, a Jurassic Park III., vagy a Charlie angyalai.

Munkatársunktól
2025. 09. 20. 6:11
Forrás: TMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brad Everett Young halálhírét sajtószóvivője erősítette meg –  olvasható a Bors oldalán. Tragédiáját szeptember 14-ei autóbalesete okozta, amikor egy rossz irányba haladó sofőr frontálisan belehajtott. A karambol azonnal végzetesnek bizonyult: a színész és elismert fotós még a helyszínen életét vesztette.

mécses,gyász
Fotó: Pexels

Hollywood kedvence

Paul Christensen, Young sajtósa elmondta, hogy a színész  egyedül vezetett a 134-es autópályán késő este, miután részt vett egy filmvetítésen. A balesetben érintett másik autóst, vétkes sofőrt kórházba szállították.
Brad állandó szereplője volt a hollywoodi eseményeknek, vörös szőnyegeknek, premiereknek, gáláknak, iparági partiknak és jótékonysági rendezvényeknek. Az  UNILAD beszámolója szerint olyan szeme volt, amely képes volt egyszerre megörökíteni a sztárok csillogását és az embert a villanások mögött. 

Amikor láttad őt munka közben, láttad ahogy üdvözölte az alanyait, beállította a fényeket, vagy egyszerűen csak mozgott a tömegben a kamerájával, akkor egy olyan embert láttál, aki oda tartozott. Nem csupán dokumentálóként, hanem szerves részeként azoknak az estéknek

Brad Everett Youngot színészként olyan filmekben lehetett kiszúrni, mint a Charlie angyalai, a Jurassic Park III, vagy a The Artist – A némafilmes, de rengeteg sorozatban is feltűnt, köztük A Grace klinikában és a Terminátor – Sarah Connor krónikáiban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyilkosság

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Bayer Zsolt avatarja

A RÉGI JOBB VOLT – A fehér, keresztény, konzervatív, európai és nyugati életek is számítanak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu