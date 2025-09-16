Robert Redford legjobb filmjei: néhányról nem is hallottál még, pedig kellett volna

Robert Redford neve egyet jelent a klasszikus amerikai filmmel. Színészként, rendezőként és producerként is maradandót alkotott, pályafutása során számos ikonikus karaktert formált meg, és mindig képes volt az idő múlásával is relevánsnak maradni. Az alábbi összeállításban pályafutása legemlékezetesebb filmjeit és szerepeit mutatjuk be, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Redford Hollywood egyik legnagyobb legendájává váljon.

Robert Redford A jelöt című filmben. Forrás: TMDb

Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969) és A nagy balhé (1973)

Butch (Paul Newman) és Sundance (Robert Redford) vonatokat és bankokat fosztogatnak, míg egy különleges üldözőcsapat a nyomukba nem ered. Miután menekülniük kell, szerelmükkel és társukkal, Ettával (Katharine Ross) Bolíviába szöknek, ahol újra fegyvert ragadnak. Ám a múlt elől nem menekülhetnek: a törvény utoléri őket, és a film ikonikus kimerevített képpel zárul, amely tragikus sorsukat sejteti.

George Roy Hill klasszikusa a western műfaj egyik fordulópontja. William Goldman Oscar-díjas forgatókönyve humorral és iróniával oldja a vadnyugati romantikát, miközben realista módon mutatja meg a törvényen kívüliek sorsát, és tart görbe tükröt a Vadnyugat mítoszának.

A zene – köztük a Raindrops Keep Fallin’ on My Head – szokatlan betét egy westernben, de pontosan ez a frissesség tette a filmet korszakos alkotássá. 1969-ben, a vietnámi háború és az ellenkultúra idején a klasszikus hőskép már nem volt fenntartható, és a film revizionista szemlélete is épp ezt tükrözte: a múlt legendái megkopnak, a hősök pedig nem győzhetnek örökké. Ezért lett a Butch Cassidy és a Sundance kölyök nemcsak western, hanem a korszak egyik legfontosabb amerikai filmje is.

A két sztár és a rendező később többször dolgoztak még össze, a triót azonban csak a hasonlóan ikonikus szélhámosfilm, A nagy balhé tudta összehoznia megint, ami az 1974-es év Oscar-szenzációja volt a maga hét díjával, továbbá ennek a filmnek köszönheti Robert Redford az egyetlen színészi jelölését is.

Robert Redford és Paul Newman később is jó barátok maradtak. Forrás: TMDb

Jeremiah Johnson (1972)

Egy volt katona hátat fordít a civilizációnak, és megveti lábát a Sziklás-hegység vadonjában. Az első hónapokban csaknem éhen hal, mígnem egy tapasztalt öreg vadász (Will Geer) segít neki eligazodni. Johnson lassan otthonra talál, családot alapít Swannal, a Flathead törzs lányával, és magához veszi a kisfiút, Calebet. Az idill azonban rövid életű: amikor a hadsereg kérésére megszentségteleníti a varjú indiánok temetkezési helyét, tragikus bosszú éri – szeretteit meggyilkolják, és onnantól egy véget nem érő, keserű háborúba sodródik a törzzsel.

Sydney Pollack műve a klasszikus westerntől eltérő, komorabb hangvételű film: nem a hősiesség, hanem a túlélés és a magány áll középpontban.

A táj lenyűgöző szépsége ellenpontozza az ember kiszolgáltatottságát, miközben Redford visszafogott, mégis elementáris alakítása emberközelivé teszi a mítoszt. A hetvenes évek Amerikájában – a vietnámi háború, a környezetvédelmi mozgalmak és az ellenkultúra korszakában – a film pontosan ráérzett a „vissza a természetbe” vágyra, de nem idealizálta azt: a vadon itt nem menedék, hanem könyörtelen próbatétel. Ezért vált a Jeremiah Johnson nemcsak a western megújításának, hanem a korszak lelkiállapotának is hű lenyomatává.