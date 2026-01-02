dunaoscar díjcatherine deneuvegrace kellyjudi dench

Ikonikus színésznők, felejthetetlen alakítások péntek esténként a Dunán

Januártól péntek esténként világhírű filmdívák emlékezetes szerepléseivel várja nézőit a Duna. A reflektorfényben – többek között – Vivien Leigh, Grace Kelly, Judi Dench, Catherine Deneuve és Olivia Hussey színésznők idézik fel a filmtörténet ikonikus nőalakjait.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 13:22
Judi Dench Erzsébet királynő szerepében Forrás: MTVA
Január 2-án 20.35-től Vivien Leigh-é lesz a főszerep a Dunán. A Lady Hamilton című 1941-es angol romantikus drámában rendkívül összetett női portrét jelenít meg a főszereplő Emma Hamilton alakításával. Az Elfújta a szél és A vágy villamosa című filmekért Oscar-díjat nyert színésznő árnyaltan mutatja be azt a nőt, aki egyszerre múzsa, társ és áldozat. A film érzelmi tengelyét Emma és Horatio Nelson admirális kapcsolata adja, akit Laurence Olivier – a való életben a férje – formál meg, ezért is működhet köztük az erőteljes, hiteles kémia a vásznon is.

színésznő
Vivien Leigh színésznő mint Lady Hamilton (Forrás: NFI)

Az Oscar-díjas amerikai színésznő, Grace Kelly, a későbbi monacói hercegné egyik utolsó filmje a Fogjunk tolvajt! című bűnügyi vígjáték. A január 9-én 21 órától látható, Alfred Hitchcock rendezésében készült alkotásban elkényeztetett örökösnőként nyújt emblematikus alakítást, amely során karaktere elegáns, hűvös, ugyanakkor kíváncsi is. A romantikus komédia és a krimi elemei egy olyan nőalak köré szerveződnek, aki egyszerre titokzatos, magabiztos és elbűvölően modern. Az 1955-ben bemutatott film után nem sokkal búcsúzott a filmvászontól Grace Kelly.

Judi Dench Erzsébet királynő szerepében nyújt felejthetetlen, Oscar-díjjal elismert alakítást a Szerelmes Shakespeare című, 1998-ban bemutatott romantikus filmben, amely január 16-án 21 órától látható a Dunán. A 91 éves színésznő ebben a kosztümös alkotásban lenyűgöző erővel formálja meg az uralkodót: játékában a királynő politikai éleslátása, határozottsága és kifinomult emberismerete kerül a középpontba. A William Shakespeare és Viola de Lesseps, a gazdag kereskedő, Sir Robert de Lesseps lányának tiltott szerelméről szóló alkotás főszerepében Gwyneth Paltrow amerikai színésznő látható, aki a történetben egyszerre mutathatta meg romantikus hősnői érzékenységét és játékos, szenvedélyes energiáit, az alakításért pedig Oscar-díjjal jutalmazták.

Gwyneth Paltrow amerikai színésznő a Szerelmes Shakespeare című, 1998-ban bemutatott romantikus filmben (Forrás: MTVA)

Catherine Deneuve francia színésznő, akinek szépségét több szobron és egy pénzérmén is megörökítették, sokoldalúságát bizonyítja A nap szépe című 1967-es francia–olasz filmdrámában. Az ikonikus szerepben a kettős életet élő Séverine-t kelti életre, a fiatal, látszólag boldog házasságban élő nőt, aki titkos munkát űz. A főhős elfojtott vágyaira, fantáziáira és belső ellentmondásaira fókuszáló drámát január 23-án este tűzi műsorára a Duna.

Catherine Deneuve A nap szépe című 1967-es francia–olasz filmdrámában (Forrás: MTVA)

A Duna nézőit január 30-án este a Franco Zeffirelli által 1968-ban rendezett Rómeó és Júlia várja. A film címszerepében Olivia Hussey látható. Az angol színésznő számára ez az alakítás hozta meg az ismertséget: mindössze tizenöt éves volt a forgatás idején, Júlia megformálásáért Golden Globe-díjat kapott. A női címszereplő alakítása annyira érzékeny és hiteles, hogy máig alapvető filmes Júlia-ábrázolásnak számít.

A péntek esti ikonikus női alakításokat bemutató sorozat részeként a továbbiakban olyan alkotások érkeznek, mint a Sok hűhó semmiért Emma Thompsonnal, a december 28-án elhunyt Brigitte Bardot címszereplésével az És Isten megteremté a nőt, továbbá a Királylány a feleségem, amelyben Gina Lollobrigida tündököl, és a Házasság olasz módra az elragadó Sophia Lorennel.

 

 

