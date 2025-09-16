Meghalt Robert Redford + galéria

A színész halálát, amely Provo külvárosában, a hegyekben következett be, Cindi Berger, a Rogers & Cowan PMK reklámügynökség vezérigazgatója jelentette be. Berger közölte, hogy Redford álmában hunyt el, de a halál pontos okát nem közölte – írja a New York Times.
A baseballtól a Broadway-darabig
Robert Redford 1936. augusztus 18-án született Kaliforniában. A baseballban megmutatkozó tehetségének köszönhetően jutott be a Coloradói Egyetemre. Anyja halála után magaviselete problémássá vált, balhéi és tivornyái miatt sportösztöndíját másfél év múlva elvesztette, és távoznia kellett az egyetemről. Az intézmény évtizedekkel később, 1988-ban tiszteletbeli diplomát adományozott az egykori rossz diáknak. Alkalmi munkákat vállalva végigcsavarogta az Egyesült Államokat és Európát, Párizsban és Firenzében festészetet, New Yorkban díszletépítést és színjátszást tanult. Kisebb színpadi szerepek után a kiugrást a Mezítláb a parkban című Broadway-darab hozta meg neki.