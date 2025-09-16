Rendkívüli

Meghalt Robert Redford + galéria

Robert Redfordgyászszínész

Meghalt Robert Redford + galéria

Nyolcvankilenc éves korában meghalt Robert Redford Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 14:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A színész halálát, amely Provo külvárosában, a hegyekben következett be, Cindi Berger, a Rogers & Cowan PMK reklámügynökség vezérigazgatója jelentette be. Berger közölte, hogy Redford álmában hunyt el, de a halál pontos okát nem közölte – írja a New York Times.

Forrás: Tenlegend.com

A baseballtól a Broadway-darabig

Robert Redford 1936. augusztus 18-án született Kaliforniában. A baseballban megmutatkozó tehetségének köszönhetően jutott be a Coloradói Egyetemre. Anyja halála után magaviselete problémássá vált, balhéi és tivornyái miatt sportösztöndíját másfél év múlva elvesztette, és távoznia kellett az egyetemről. Az intézmény évtizedekkel később, 1988-ban tiszteletbeli diplomát adományozott az egykori rossz diáknak. Alkalmi munkákat vállalva végigcsavarogta az Egyesült Államokat és Európát, Párizsban és Firenzében festészetet, New Yorkban díszletépítést és színjátszást tanult. Kisebb színpadi szerepek után a kiugrást a Mezítláb a parkban című Broadway-darab hozta meg neki.

Elhunyt Robert Redford
Marokkói filmfesztivál
1/19 Meghalt Robert Redford

Színész, rendező, producer

Első filmje, a Háborús vadászat 1962-ben készült, s ebben Sydney Pollackkal játszott, akivel összebarátkozott. Hét közös filmet készítettek, ezekben Pollack már a rendezői feladatokat látta el. A Butch Cassidy és a Sundance kölyök című western (1969) tovább növelte népszerűségét. Partnere Paul Newman, akivel felejthetetlen alakítást nyújtott A nagy balhé (1973) című filmben is. Redfordot játékáért Oscarra jelölték. Mindkét filmet George Roy Hill rendezte. 1980-ban sikeresen debütált rendezőként és producerként. Átlagemberek című családi drámája három Oscar-díjat is kiérdemelt: legjobb film, legjobb rendezés, valamint a legjobb mellékszereplő (Timothy Hutton).

Az 1980-as évektől filmográfiájában előtérbe kerültek a romantikus történetek. Négy év kihagyás után vállalt újabb szerepet az Őstehetség című filmben Glenn Close és Kim Basinger mellett. Az igazi visszatérés azonban egy év múlva következett, Meryl Streep oldalán a Távol Afrikától című filmben.

Távol Afrikától (1985)

Az 1994-es Kvíz-show című film rendezéséért szintén jelölték Oscar-díjra. A suttogó (1998) volt az első olyan filmje, amelynek egyszerre volt főszereplője és rendezője. Robert Redford az Oscar-díj mellett a Golden Globe-díj, az Audubon-érem, a BAFTA-díj és a Dartmouth Filmtársaság díjának a tulajdonosa.

Az elnök emberei (1976)

2000-ben jórészt Budapesten forgatta Brad Pitt-tel a Kémjátszma című krimit, öt évvel később nagypapakorú alkoholistát alakított a Befejezetlen életben. A 2012-es A hallgatás szabálya című politikai thrillernek ismét csak egy személyben volt rendezője, producere és szereplője. 2017-ben ismét Jane Fondával szerepeltek együtt a Milyen hosszú az éjszaka című romantikus drámában.

 

Festészet

Redford 2018 augusztusában bejelentette, hogy visszavonul a színészettől, mert több időt akar szánni a festészetre, a filmezést pedig rendezőként folytatja. Utolsó alakítását az igaz történeten alapuló, Úriember revolverrel című bűnügyi vígjátékban nyújtotta, az elbűvölő modorú bankrabló szerepéért Golden Globe-díjra jelölték.

1980-ban a független filmesek támogatása érdekében hozta létre a utahi Sundance Filmintézetet, amelynek évente megrendezett fesztiválja ma már a világ egyik legjelentősebb filmmustrája (a filmfesztivál nevét egyik leghíresebb szerepéből kölcsönözte).

Díjai, elismerései

Redford azon kevesek egyike, aki Oscar-díját rendezőként szerezte, akárcsak Warren Beatty, Clint Eastwood, Mel Gibson, Richard Attenborough és Kevin Costner. 2002-ben tiszteletbeli Oscar-díjat vehetett át, amellyel rendezői, produceri valamint tehetségkutatói munkásságát is elismerték. Számos kitüntetése között tudhatja a Kennedy Center díját, a New York-i Lincoln Center Charlie Chaplinről elnevezett életműdíját, a Golden Globe-díjat (kétszer is), a tiszteletbeli Golden Globe-nak számító Cecil B. DeMille-díjat és a BAFTA-díjat. Megkapta a francia Becsületrendet, a legnagyobb civil amerikai kitüntetést, a Szabadság Érdemérmet, a velencei filmfesztivál Arany Oroszlán-életműdíját, két éve tiszteletbeli César-díjjal (az Oscar francia megfelelője) tüntették ki. 2014-ben a Time magazin a világ száz legbefolyásosabb embere közé sorolta.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kisfaludy László
idezojelektanárképzés

A tanártovábbképzés megújulása történelmi lépés

Kisfaludy László avatarja

Közel 25 ezer óvodapedagógus, tanító és tanár jelentkezett az új típusú tartalmi megújító képzésekre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu