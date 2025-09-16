Meghalt Robert Redford + galéria

Színész, rendező, producer

Első filmje, a Háborús vadászat 1962-ben készült, s ebben Sydney Pollackkal játszott, akivel összebarátkozott. Hét közös filmet készítettek, ezekben Pollack már a rendezői feladatokat látta el. A Butch Cassidy és a Sundance kölyök című western (1969) tovább növelte népszerűségét. Partnere Paul Newman, akivel felejthetetlen alakítást nyújtott A nagy balhé (1973) című filmben is. Redfordot játékáért Oscarra jelölték. Mindkét filmet George Roy Hill rendezte. 1980-ban sikeresen debütált rendezőként és producerként. Átlagemberek című családi drámája három Oscar-díjat is kiérdemelt: legjobb film, legjobb rendezés, valamint a legjobb mellékszereplő (Timothy Hutton).

Az 1980-as évektől filmográfiájában előtérbe kerültek a romantikus történetek. Négy év kihagyás után vállalt újabb szerepet az Őstehetség című filmben Glenn Close és Kim Basinger mellett. Az igazi visszatérés azonban egy év múlva következett, Meryl Streep oldalán a Távol Afrikától című filmben.

Távol Afrikától (1985)

Az 1994-es Kvíz-show című film rendezéséért szintén jelölték Oscar-díjra. A suttogó (1998) volt az első olyan filmje, amelynek egyszerre volt főszereplője és rendezője. Robert Redford az Oscar-díj mellett a Golden Globe-díj, az Audubon-érem, a BAFTA-díj és a Dartmouth Filmtársaság díjának a tulajdonosa.