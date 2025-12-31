Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026 a háborús döntés éve lesz + videó

Változik a közlekedés szilveszterkor és január 1-jén – térképen a részletek

Szilveszteréjjel a várható nagyobb forgalom miatt számos nagy kapacitású járat egész éjjel közlekedik a fővárosban. A MÁV-csoport is nagyobb utasforgalomra készül, ezért a megszokottnál több járművet állítanak forgalomba.

2025. 12. 31. 12:59
A karácsonyi ünnepi időszakhoz hasonlóan szilveszterkor is a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezettek be, a korábbi évekhez képest több járatot indítva – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Éjszakai közösségi közlekedés Szilveszter éjjel / Night transport services on New Year's Eve
Forrás: BKK

December 31-én a járatok nap közben év végi munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend szerint, január 1-jén pedig ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek.

December 31-ről január 1-jére virradóan a megnövekedő utasforgalom miatt egész éjjel közlekedik:

  • az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró,
  • a 4-es és a 6-os, a 14-es, a 47-es, az 50-es, az 56A villamosok,
  • a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út/Vörösvári út és a Városház tér között,
  • a 75-ös trolibusz,
  • a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Blaha Lujza tér között,
  • az 5-ös, a 8E, a 16-os és a 223E autóbusz,
  • a 7-es autóbusz módosított útvonalon Újpalota, Nyírpalota út és a Deák Ferenc tér között jár 7B jelzéssel.

Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor

változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok.

Változik az alábbi éjszakai járatok közlekedése:

  • a 914-es autóbusz sűrűbben jár Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak (914B jelzéssel), illetve a Határ út és a Dél-pesti autóbuszgarázs között,
  • a 923-as autóbusz sűrűbben indul Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar, illetve a Dél-pesti autóbuszgarázs és a Kálvin tér (923A jelzéssel) között,
  • a 931-es autóbusz sűrítve közlekedik az Örs vezér tere és Árpádföld (931B jelzéssel), illetve a Nyugati pályaudvar és Zöldmál között,
  • a 950-es autóbusz szintén sűrítve jár Pestszentimre vasútállomás és a Ganztelep, Mednyánszky utca (950B jelzéssel), illetve Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között,
  • a 973-as autóbusz sűrítve közlekedik Újpalota, Szentmihályi út és a Deák Ferenc tér (973B jelzéssel), illetve a Savoyai Jenő tér és Nagytétény, ipartelep között,
  • a 990-es autóbusz sűrítve közlekedik a Normafa és az Uránia, illetve Rákoskert és az Örs vezér tere (990A jelzéssel) között,
  • a 901-es, a 908-as, a 909-es, a 909A, a 918-as, a 930-as, a 941-es, a 966-os, a 979A és a 999-es autóbuszok keretmenetrendi útvonalukon, de sűrítve közlekednek,
  • a 934-es autóbusz sűrítve, bővített üzemidővel a hétköznapi útvonalán, Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar között közlekedik,
  • a 956-os autóbusz vonalán sűrítő buszok közlekednek Hűvösvölgy és Remetekertváros között 956A jelzéssel,
  • a 950A autóbusz rövidített útvonalon, Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között közlekedik,
  • a 960-as autóbusz rövidített útvonalon, a Bécsi út/Vörösvári út és Békásmegyer, Újmegyeri tér között közlekedik,
  • a 907A, a 914A, a 916-os, a 931A és a 973A autóbuszok a metrók közlekedése miatt ezen az éjszakán nem közlekednek,
  • a 943-as és a 992-es autóbuszok az egész éjjel közlekedő HÉV-vonalak mellett nem közlekednek,
  • a 922-es és a 940-es autóbuszok egész éjszaka módosított menetrend szerint sűrítve közlekednek,
  • a 994-es és a 994B autóbuszok módosított menetrend szerint, a 914-eshez hangolva közlekednek.

Január 2-án a vasárnapi menetrend lesz érvényben.

A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy

december 31-én fizetni kell a parkolásért.

 

Több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport az év végére

Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanítási szünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál egyaránt a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport. A többletkapacitás zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a MÁV-csoport azt kéri az utasoktól, hogy minél hamarabb, elővételben váltsák meg az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket.

 

Vonatok

  • december 31-én pénteki,
  • január 1-jén szombati,
  • január 2-án és 3-án ünnepnapi,
  • január 4-én a vasárnapi,
  • január 9-én a munkanap-áthelyezés miatt munkanapi (nem pénteki),
  • január 10-én a pénteki menetrend szerint közlekednek.

December 31-én este és január 1-jén hajnalban néhány vasútvonalon egyes vonatok nem közlekednek, ezért utazás előtt érdemes időben tájékozódni a menetrendről.

 

Távolsági, helyközi buszok

december 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapi menetrend lesz érvényben.

  • Január 1-jén munkaszüneti napi,
  • január 2-án és 3-án a szabadnapi,
  • január 4-én a hét első tanítási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napi,
  • január 5-én pedig már a hét első tanítási és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.

Az áruházak és bevásárlóközpontok újév napján zárva tartanak, ezért az ezeket érintő buszok közlekedése is változik.

Számos településen változik a helyi buszok közlekedése az év végén és az új év elején. Ezek településenkénti összefoglalói elérhetők a MÁV-csoport honlapján, a Mávinform hírei között. (Ehhez érdemes a helyi busz piktogramot bekapcsolva szűrni a híreket.)

 

HÉV

December 31-én az év végi munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak a vonatok:

  • A H5-ös HÉV a Batthyány tér és Békásmegyer között a reggeli csúcsidőszakban és napközben 10 percenként, délután 7-8 percenként, a Batthyány tér és Szentendre között a reggeli csúcsidőszakban és napközben 20 percenként, délután 15 percenként jár.
  • A H6-os HÉV a hétvégi napokon jellemző gyakorisággal jár, kora reggeli és délutáni többletindulásokkal. Egyes vonatok indulási időpontjai, megállásai módosulnak.
  • A H7-es HÉV szerelvényei – a késő esti időszak kivételével – egész nap 10 percenként indulnak a végállomásokról.
  • A H8-as és a H9-es HÉV a hétvégi napokon jellemző gyakorisággal jár (a reggeli órákban egyes vonatok indulási időpontjai változnak). Reggelente az Örs vezér tere és Gödöllő, illetve Mogyoród között többletvonatok közlekednek.

A december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán minden HÉV-vonalon biztosítják az éjszakai közlekedést.

2026. január 1-jén, csütörtökön a HÉV a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint, 2-án és 3-án, pénteken és szombaton a szombaton érvényes menetrend szerint. Január 10-én, szombaton a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint jár.

 

Szilveszteréjszakai közlekedés a HÉV-vonalakon

 

H5-ös HÉV

Éjfél után:

  • a Batthyány tértől Szentendrére 0.28-kor, 0.48 után pedig óránként,
  • a Batthyány tértől Békásmegyerre 0.08-kor, 0.28-kor, 0.48 után pedig 30 percenként,
  • Szentendréről a Batthyány térre 0.04 után óránként
  • Békásmegyerről a Batthyány térre 30 percenként indulnak a vonatok.

 

H6-os HÉV

A Közvágóhídtól Ráckevére 0.45-kor és 2.45-kor, Dunaharaszti külsőtől a Közvágóhíd felé 23.59-kor, Ráckevéről a Közvágóhíd felé 1.05-kor is indul vonat.

 

H7-es HÉV

Éjfél után a Boráros tér és Csepel között 30 percenként járnak a szerelvények.

 

H8-as, H9-es HÉV

Éjfél után az Örs vezér tere és Gödöllő között óránként járnak a szerelvények. A Gödöllő felé közlekedő H8-as HÉV-ekhez Cinkotánál Csömörig közlekedő H9-es HÉV-ek csatlakoznak.

Csömörről óránként indul vonat Cinkotára, ahol egy csatlakozó vonattal lehet tovább utazni az Örs vezér tere felé.

A menetrendek elérhetők a BudapestGO utazástervezőben és a bkk.hu/menetrendek weboldalon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


