Változik a közlekedés szilveszterkor és január 1-jén – térképen a részletek

A karácsonyi ünnepi időszakhoz hasonlóan szilveszterkor is a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezettek be, a korábbi évekhez képest több járatot indítva – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Forrás: BKK

December 31-én a járatok nap közben év végi munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend szerint, január 1-jén pedig ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek.

December 31-ről január 1-jére virradóan a megnövekedő utasforgalom miatt egész éjjel közlekedik:

az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró,

a 4-es és a 6-os, a 14-es, a 47-es, az 50-es, az 56A villamosok,

a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út/Vörösvári út és a Városház tér között,

a 75-ös trolibusz,

a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Blaha Lujza tér között,

az 5-ös, a 8E, a 16-os és a 223E autóbusz,

a 7-es autóbusz módosított útvonalon Újpalota, Nyírpalota út és a Deák Ferenc tér között jár 7B jelzéssel.

Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor

változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok.

Változik az alábbi éjszakai járatok közlekedése:

a 914-es autóbusz sűrűbben jár Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak (914B jelzéssel), illetve a Határ út és a Dél-pesti autóbuszgarázs között,

a 923-as autóbusz sűrűbben indul Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar, illetve a Dél-pesti autóbuszgarázs és a Kálvin tér (923A jelzéssel) között,

a 931-es autóbusz sűrítve közlekedik az Örs vezér tere és Árpádföld (931B jelzéssel), illetve a Nyugati pályaudvar és Zöldmál között,

a 950-es autóbusz szintén sűrítve jár Pestszentimre vasútállomás és a Ganztelep, Mednyánszky utca (950B jelzéssel), illetve Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között,

a 973-as autóbusz sűrítve közlekedik Újpalota, Szentmihályi út és a Deák Ferenc tér (973B jelzéssel), illetve a Savoyai Jenő tér és Nagytétény, ipartelep között,

a 990-es autóbusz sűrítve közlekedik a Normafa és az Uránia, illetve Rákoskert és az Örs vezér tere (990A jelzéssel) között,

a 901-es, a 908-as, a 909-es, a 909A, a 918-as, a 930-as, a 941-es, a 966-os, a 979A és a 999-es autóbuszok keretmenetrendi útvonalukon, de sűrítve közlekednek,

a 934-es autóbusz sűrítve, bővített üzemidővel a hétköznapi útvonalán, Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar között közlekedik,

a 956-os autóbusz vonalán sűrítő buszok közlekednek Hűvösvölgy és Remetekertváros között 956A jelzéssel,

a 950A autóbusz rövidített útvonalon, Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között közlekedik,

a 960-as autóbusz rövidített útvonalon, a Bécsi út/Vörösvári út és Békásmegyer, Újmegyeri tér között közlekedik,

a 907A, a 914A, a 916-os, a 931A és a 973A autóbuszok a metrók közlekedése miatt ezen az éjszakán nem közlekednek,

a 943-as és a 992-es autóbuszok az egész éjjel közlekedő HÉV-vonalak mellett nem közlekednek,

a 922-es és a 940-es autóbuszok egész éjszaka módosított menetrend szerint sűrítve közlekednek,

a 994-es és a 994B autóbuszok módosított menetrend szerint, a 914-eshez hangolva közlekednek.

Január 2-án a vasárnapi menetrend lesz érvényben.

A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy

december 31-én fizetni kell a parkolásért.

Több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport az év végére

Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanítási szünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál egyaránt a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport. A többletkapacitás zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a MÁV-csoport azt kéri az utasoktól, hogy minél hamarabb, elővételben váltsák meg az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket.