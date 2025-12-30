Több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport az év végére, mutatjuk a részleteket

Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanítási szünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál egyaránt a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport. A többletkapacitás zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a MÁV-csoport azt kéri az utasoktól, hogy minél hamarabb, elővételben váltsák meg az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket. A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók online MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, személyesen a jegykiadó automatáinkban és a jegypénztárakban – tették hozzá.

(Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre minden felhasználónknak jár a 15 százalékos okoskedvezmény, amellyel olcsóbbá válik az utazás azok számára is, akik nem rendszeres ingázók, így bérlet helyett eseti menetjegyváltással kelnek útra.

Az utazásokat mindenki megtervezheti előre a https://mavplusz.hu oldalon, a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatásán keresztül.

A MÁV-csoportnál az ünnepi vasúti közlekedés már az utolsó adventi hétvége előtt elindult és egészen a tanszünet végéig tart: a lehetőségekhez képest – a helyjegyek elővételi vásárlásától függően a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Békéscsaba viszonylatú Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, valamint a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek intercity vonatok több kocsival indulnak el. A Budapest és Veszprém között közlekedő egyes Bakony és Göcsej intercityk kétegységes motorvonattal közlekednek január 3-ig.

A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy a jegy.mav.hu-n már megtalálható az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így ha időben váltják meg jegyeiket, akkor könnyebben választható az igényeknek megfelelő ülőhely az intercity és railjet xpress vonatok esetében. Az intercityken kívül a Cívis interrégiók is megerősítve indulnak, Szolnok, Miskolc és Dombóvár térségében pedig a regionális forgalomban erősítenek a FLIRT motorvonatokkal.