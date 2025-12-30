Több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport az év végére, mutatjuk a részleteket

Rendkívüli

Az év utolsó, valamint a jövő év első napjaiban nagyobb utasforgalomra készül a MÁV-csoport, ezért a megszokottnál több járművet állítanak forgalomba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 11:56
Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanítási szünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál egyaránt a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport. A többletkapacitás zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a MÁV-csoport azt kéri az utasoktól, hogy minél hamarabb, elővételben váltsák meg az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket. A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók online MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, személyesen a jegykiadó automatáinkban és a jegypénztárakban – tették hozzá.

Budapest, 2024. május 16. Elindul a Csíksomlyóra tartó Boldogasszony zarándokvonat a budapesti Keleti pályaudvarról 2024. május 16-án. A vonat 700 zarándokot visz a csíksomlyói búcsúba. MTI/Lakatos Péter
(Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre minden felhasználónknak jár a 15 százalékos okoskedvezmény, amellyel olcsóbbá válik az utazás azok számára is, akik nem rendszeres ingázók, így bérlet helyett eseti menetjegyváltással kelnek útra.

Az utazásokat mindenki megtervezheti előre a https://mavplusz.hu oldalon, a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatásán keresztül.

A MÁV-csoportnál az ünnepi vasúti közlekedés már az utolsó adventi hétvége előtt elindult és egészen a tanszünet végéig tart: a lehetőségekhez képest – a helyjegyek elővételi vásárlásától függően a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Békéscsaba viszonylatú Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, valamint a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek intercity vonatok több kocsival indulnak el. A Budapest és Veszprém között közlekedő egyes Bakony és Göcsej intercityk kétegységes motorvonattal közlekednek január 3-ig.

A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy a jegy.mav.hu-n már megtalálható az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így ha időben váltják meg jegyeiket, akkor könnyebben választható az igényeknek megfelelő ülőhely az intercity és railjet xpress vonatok esetében. Az intercityken kívül a Cívis interrégiók is megerősítve indulnak, Szolnok, Miskolc és Dombóvár térségében pedig a regionális forgalomban erősítenek a FLIRT motorvonatokkal.

A társaság kiemelt figyelmet fordít a távolsági buszjáratok utasforgalmára is. A korábbi évek tapasztalatai alapján biztosítják a többletkapacitásokat (másod- és harmadrész-járatokat, azaz az első telítettsége esetén beállított további buszokat) a megnövekedett utazási igények teljeskörű kiszolgálására. Az alapjáratokon felül naponta 40 mentesítő járatot indítanak elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági alapjáratok mellett. A várható kiemelt utasforgalom miatt Budapestről Zalaegerszegre, Nagykanizsára, Szekszárdra, Mohácsra, Szentesre, Hódmezővásárhelyre, Egerbe, Salgótarjánba, Ózdra, illetve Beregsurány irányába, valamint a Pécsről és Szegedről induló távolsági járatok esetében biztosítanak többletkapacitást. A fentieken felül folyamatosan nyomon követik az elővételben eladott menetjegyek számát, és ha szükséges további mentesítőjáratokat indítanak – tették hozzá.

Kaposvár, 2023. november 9. Autóbuszok a Volánbusz Zrt. Somogy vármegye helyközi közlekedésében részt vevő 22 új, Credobus Econell 12 típusú, dízelüzemű járművének átadásán Kaposváron 2023. november 9-én. MTI/Vasvári Tamás
(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Vonatok
december 31-én pénteki,
január 1-jén szombati,
2-án és 3-án ünnepnapi,
4-én a vasárnapi,
9-én a munkanap-áthelyezés miatt munkanapi (nem pénteki),
10-én a pénteki menetrend szerint közlekednek.
December 31-én este és január 1-én hajnalban néhány vasútvonalon egyes vonatok nem közlekednek, ezért utazás előtt érdemes időben tájékozódni a menetrendről.

Távolsági, helyközi buszok
december 30-án a tanítási szünetes munkanapi,
31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapi menetrend lesz érvényben.
Január 1-jén munkaszüneti napon,
2-án és 3-án a szabadnapi,
4- én a hét első tanítási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napon,
5-én pedig már a hét első tanítási- és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.
Az áruházak és bevásárlóközpontok újév napján zárva tartanak, ezért az ezeket érintő buszok közlekedése is változik.

Számos településen változik a helyi buszok közlekedése az év végén és az új év elején. Ezek településenkénti összefoglalói elérhetők a MÁV-csoport honlapján, a MÁV-inform hírei között. (Ehhez érdemes a helyi busz piktogramot bekapcsolva szűrni a híreket.)

HÉV  
December 30-án és 31-én (kedden és szerdán) az év végi munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak a vonatok:

  • A H5-ös HÉV a Batthyány tér és Békásmegyer között a reggeli csúcsidőszakban és napközben 10 percenként, délután 7-8 percenként; a Batthyány tér és Szentendre között a reggeli csúcsidőszakban és napközben 20 percenként, délután 15 percenként jár.
  • A H6-os HÉV a hétvégi napokon jellemző gyakorisággal jár, kora reggeli és délutáni többletindulásokkal. Egyes vonatok indulási időpontjai, megállásai módosulnak.
  • A H7-es HÉV szerelvényei – a késő esti időszak kivételével – egész nap 10 percenként indulnak a végállomásokról.
  • A H8-as és a H9-es HÉV a hétvégi napokon jellemző gyakorisággal jár (a reggeli órákban egyes vonatok indulási időpontjai változnak). Reggelente az Örs vezér tere és Gödöllő, illetve Mogyoród között többletvonatok közlekednek.

A december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán minden HÉV-vonalon biztosítják az éjszakai közlekedést.

2026. január 1-jén (csütörtökön) a HÉV a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint, 2-án és 3-án (pénteken és szombaton) a szombaton érvényes menetrend szerint. 10-én (szombaton) a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint jár.

Szilveszteréjszakai közlekedés a HÉV-vonalakon

  • H5-ös HÉV
    Éjfél után: a Batthyány tértől Szentendrére 0.28-kor, 0.48 után pedig óránként;
    a Batthyány tértől Békásmegyerre 0.08-kor, 0.28-kor, 0.48 után pedig 30 percenként;
    Szentendréről a Batthyány térre 0.04 után óránként;
    Békásmegyerről a Batthyány térre 30 percenként indulnak a vonatok.
  • H6-os HÉV
    A Közvágóhídtól Ráckevére 0.45-kor és 2.45-kor, Dunaharaszti külsőtől a Közvágóhíd felé 23.59-kor, Ráckevéről a Közvágóhíd felé 1.05-kor is indul vonat.
  • H7-es HÉV
    Éjfél után a Boráros tér és Csepel között 30 percenként járnak a szerelvények.
  • H8-as, H9-es HÉV
    Éjfél után az Örs vezér tere és Gödöllő között óránként járnak a szerelvények. A Gödöllő felé közlekedő H8-as HÉV-ekhez Cinkotánál Csömörig közlekedő H9-es HÉV-ek csatlakoznak.

Csömörről óránként indul vonat Cinkotára, ahol egy csatlakozó vonattal lehet tovább utazni az Örs vezér tere felé.

A menetrendek elérhetők a BudapestGO utazástervezőben és a bkk.hu/menetrendek weboldalon.

Borítókép: A MÁV-Start Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)


