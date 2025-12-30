Változatlan rendben szállítják a szemetet az újévi ünnepi időszakban Budapesten

Az év utolsó és az új év első napján is a már megszokott rend szerint szállítják el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken – közölte a MOHU Budapest Zrt. A hulladékudvarok és a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok december 31-én zárva tartanak, január 2-tól várják ismét a lakosokat.

Az Árkád Üzletközpontban található ügyfélszolgálati iroda szerdán 8 és 12 óra között várja a lakosokat, a telefonos ügyfélszolgálat 8–14 óra között érhető el.

A MOHU közölte azt is, hogy

január 1-jén valamennyi hulladékudvar, a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat zárva tart.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)