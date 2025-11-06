Van, ahol már nem kell egyesével bedobálni a visszaváltó palackokat

Budapest első ömlesztett beöntésű visszaváltó automatáját mutatta be csütörtökön a Mohu a III. kerületi Príma üzletben. Az új, norvég gyártású berendezés akár száz palackot is képes egyszerre feldolgozni, véget vetve az idegőrlő egyesével bedobálásnak – írja az Index.

A bulk-feed technológia a fővárosi automaták első generációja lehet, amely jelentősen felgyorsítja a visszaváltás folyamatát

– a pilisvörösvári tesztüzem sikere után döntött a Mohu további gépek telepítéséről.

A norvég TOMRA gyártmányú R2-es típusú automata az úgynevezett bulk-feed (ömlesztett beöntésű) technológiát alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy a visszaváltási díjas csomagolásokat akár zsákból is bele lehet önteni egyszerre – a berendezés automatikusan azonosítja, szétválogatja és feldolgozza azokat.

A technológia sűrített levegővel fújja a megfelelő tömörítőkbe a palackokat, így akár ötször gyorsabb lehet, mint amikor a vásárló egyesével dobálja be őket a hagyományos automatába.

A februárban Pilisvörösváron telepített első lakossági bulk-feed automatánk még csak alumínium- és PET-palackokat tudott kezelni, az az R1-es típus volt. Ez az R2 már tudja az üveget is. Az Index felhívja a figyelmet csak visszaváltható csomagolásokat szabad beönteni – más hulladék akadályozhatja vagy lassíthatja a folyamatot. A tesztüzem nagyon jól sikerült, ott az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik a vásárlók. Boltarányosan többen jönnek ahhoz a bolthoz, tehát sokan akár vidékről, máshonnan is odamennek visszaváltani.

Van hátránya és előnye is ezeknek a gépeknek:

a takarítás ugyan bonyolultabb, de ritkábban kell végezni, és az érzékelők is védettebb helyen vannak, belül a gépben, így kevésbé piszkosodnak be.

Idén hat-nyolc további gépet szeretnénk letelepíteni vidéken, nagyobb városokban, agglomerációban és Budapesten.