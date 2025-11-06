MOHU MOL ZrtMOHU MOL Hulladékgazdálkodási ZrtMohu

Van, ahol már nem kell egyesével bedobálni a visszaváltó palackokat

Megérkezett az első fecske az üvegvisszaváltás gyorsításában, ugyanis Budapest első ömlesztett beöntésű visszaváltó automatáját mutatta be a Mohu a III. kerületi Príma üzletben. Akár egyszerre száz palack feldolgozására is képes.

Forrás: Index2025. 11. 06. 11:01
Fotó: Hagymási Bence
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapest első ömlesztett beöntésű visszaváltó automatáját mutatta be csütörtökön a Mohu a III. kerületi Príma üzletben. Az új, norvég gyártású berendezés akár száz palackot is képes egyszerre feldolgozni, véget vetve az idegőrlő egyesével bedobálásnak – írja az Index. 

A bulk-feed technológia a fővárosi automaták első generációja lehet, amely jelentősen felgyorsítja a visszaváltás folyamatát 

– a pilisvörösvári tesztüzem sikere után döntött a Mohu további gépek telepítéséről.

A norvég TOMRA gyártmányú R2-es típusú automata az úgynevezett bulk-feed (ömlesztett beöntésű) technológiát alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy a visszaváltási díjas csomagolásokat akár zsákból is bele lehet önteni egyszerre – a berendezés automatikusan azonosítja, szétválogatja és feldolgozza azokat. 

A technológia sűrített levegővel fújja a megfelelő tömörítőkbe a palackokat, így akár ötször gyorsabb lehet, mint amikor a vásárló egyesével dobálja be őket a hagyományos automatába.

A februárban Pilisvörösváron telepített első lakossági bulk-feed automatánk még csak alumínium- és PET-palackokat tudott kezelni, az az R1-es típus volt. Ez az R2 már tudja az üveget is. Az Index felhívja a figyelmet csak visszaváltható csomagolásokat szabad beönteni – más hulladék akadályozhatja vagy lassíthatja a folyamatot. A tesztüzem nagyon jól sikerült, ott az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik a vásárlók. Boltarányosan többen jönnek ahhoz a bolthoz, tehát sokan akár vidékről, máshonnan is odamennek visszaváltani.

Van hátránya és előnye is ezeknek a gépeknek:

 a takarítás ugyan bonyolultabb, de ritkábban kell végezni, és az érzékelők is védettebb helyen vannak, belül a gépben, így kevésbé piszkosodnak be. 

Idén hat-nyolc további gépet szeretnénk letelepíteni vidéken, nagyobb városokban, agglomerációban és Budapesten.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: illusztráció (Fotó: Hagymási Bence)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu