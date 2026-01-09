ausztráliaausztrál bozóttűzbozóttűz

Kontraszt: megfékezhetetlen bozóttűzek fenyegetik Ausztráliát

Az ausztrál tűzoltók szerint pénteken további heves bozóttüzek fenyegetik Ausztrália délkeleti vidékének több tucat városát, hozzátették, hogy a forró szél katasztrofális körülményeket teremt ebben a rendkívül száraz régióban.

2026. 01. 09.
További bozóttüzek kialakulására figyelmeztetnek az ausztrál hatóságok. A forró szél katasztrofális körülményeket teremt ebben a rendkívül száraz, délkeleti régióban. A hőmérséklet egyes területeken várhatóan meghaladja a 40 Celsius-fokot, ami a 2019 végén és 2020 elején bekövetkezett hatalmas tűzvész óta a „legalkalmasabb” időjárási körülményeket teremti a bozóttüzek kialakulásához.

FOTÓ: AFP

„Tegnap extrém körülmények voltak. Ma katasztrofálisak” – figyelmeztetett Jason Heffernan tűzoltó. 

Az egyik legpusztítóbb tűz már mintegy 28 ezer hektárnyi területet égetett fel Melbourne-től mintegy 150 kilométerre északra. Több tucat települést kellett evakuálni Victoria államban.

„Victoria állam lakói fel kell hogy készüljenek további anyagi veszteségekre vagy még rosszabbra” – figyelmeztetett Heffernan. Ausztrália két legnépesebb államában, Victoriában és Új-Dél-Walesben több millió ember, köztük Sydney és Melbourne lakói is, továbbra is a legmagasabb szintű készültségben vannak.

„Három ember eltűnt Victoria államban” – számolt be Tim Wiebusch, Victoria vészhelyzeti biztosa. Közlése szerint

a tűzoltók 30 aktív tűzzel küzdenek, és az állam tűzveszélyességi besorolása pénteken került a legmagasabb fokozatba. A tűz bozótos területeket, továbbá lakóingatlanokat, egy közösségi központot és egy telefonközpontot pusztított el.

A hatóságok szerint a Victoria állam északi részén az előrejelzett heves szél és a 46 Celsius-fokig emelkedő hőmérséklet azt jelenti, hogy a tűzvészek megfékezhetetlenek lesznek.

Borítókép: Bozóttűz Ausztráliában (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

