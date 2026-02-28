Teljes kudarccal végződött Ukrajna fegyveres erőinek kísérlete, hogy megszilárdítsák védelmi vonalaikat Zelene település térségében – számolt be róla a TASSZ orosz hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozva. A hírt az Origo is átvette.

Ukrajna Hartia dandárjának egyik katonája (Fotó: NurPhoto via AFP)

A kijevi vezetés a helyzet stabilizálása érdekében a hátországból vezényelte át a Nemzeti Gárda 13. operatív dandárjának, a Hartia néven ismert alakulatnak az egységeit. Azonban az orosz Észak hadseregcsoport erői komplex tűzcsapással még azelőtt megsemmisítették az érkező élőerőt és technikai eszközöket, mielőtt az ukrán erősítés érdemben beavatkozhatott volna a harcokba.

A jelentések szerint a végzetes összecsapásra Neszkucsne falu közelében került sor. Az ukrán parancsnokság nagy reményeket fűzött ehhez az átcsoportosításhoz – emelte ki a hírügynökség forrása. A fronton harcoló, kimerült ukrán katonáknak azt ígérték, hogy tapasztalt, különleges kiképzésben részesült egységek érkeznek a segítségükre.

A nyugati kiképzést kapott Hartia dandár kiiktatása komoly veszteséget jelenthet az ukránoknak.

Mint arról korábban beszámoltunk, egyre több nyugati katonai vezető ismeri el, hogy a katonai realitások egyáltalán nem tükrözik a fősodratú média által tálalt optimista képet az ukrán győzelmi esélyekről. Markus Reisner osztrák ezredes, katonai szakértő szerint bár Ukrajna kezdeti védekezése, köszönhetően az évekig tartó felkészülésnek, sokakat meglepett, az orosz–ukrán háború felőrlő háborúvá alakult, amelyet végül az erőforrások és a tartalékok fognak eldönteni. Márpedig ezen a téren a mérleg nyelve egyre inkább Oroszország felé billen.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)