Oroszország nyerésre áll az osztrák ezredes szerint

Miközben a brüsszeli elit és a nyugati fősodratú média továbbra is az ukrán győzelem lehetőségét szajkózza, a katonai realitások egyre inkább mást mutatnak. Markus Reisner, az Osztrák Szövetségi Haderő (Bundesheer) elismert katonai szakértője és ezredese az osztrák közszolgálati televízió egyik műsorában adott kijózanító helyzetértékelést az orosz–ukrán háborúról. Elemzése szerint a konfliktus régóta kíméletlen anyagháborúvá fajult, amelyben az idő múlása egyértelműen Oroszország malmára hajtja a vizet.

Munkatársunktól
2026. 02. 22. 18:18
Illusztráció (Forrás: AFP)
A katonai realitások kegyetlen valóságára hívta fel a figyelmet az osztrák közszolgálati televízióban Markus Reisner osztrák ezredes. Elemzése szerint, bár Ukrajna kezdeti védekezése, köszönhetően az évekig tartó felkészülésnek, sokakat meglepett, az orosz–ukrán háború felőrlő háborúvá alakult, amelyet végül az erőforrások és a tartalékok fognak eldönteni. Márpedig ezen a téren a mérleg nyelve egyre inkább Oroszország felé billen – hívja fel a figyelmet a Kurier osztrák napilap cikke.

Az osztrák ezredes szerint a felőrlő háborúban Oroszország esélyei jobbak
Az osztrák ezredes szerint a felőrlő háborúban Oroszország esélyei jobbak (Fotó: AFP)

A szakértő kendőzetlen őszinteséggel beszélt a veszteségekről és a demográfiai mutatókról, amelyek hosszú távon meghatározók lehetnek. Bár a becslések szerint az orosz veszteségek – beleértve a halottakat, sebesülteket és eltűnteket – elérik a 220 ezer főt, és valamivel magasabbak az ukránokénál, a puszta számok mögött egy sokkal fontosabb tényező húzódik meg. Oroszország közel 148 milliós lakossága áll szemben a mintegy 33 milliós Ukrajnával.

Ez a brutális demográfiai különbség olyan tartalékot jelent Moszkva számára, amellyel Kijev önerőből képtelen versenyezni.

A hadviselés jellege is alapvetően megváltozott. Reisner kiemelte a pilóta nélküli rendszerek, azaz a drónok tömeges alkalmazásának hatását. Ez a technológia „átlátszóvá” tette a hadszínteret: mindkét fél folyamatosan megfigyelés alatt tartja a másikat, ami lehetetlenné teszi a nagyobb csapat-összevonásokat vagy meglepetésszerű manővereket. Ez vezetett ahhoz az állóháborúhoz, amely „olyan nyomorúságossá teszi a háborút, amilyennek most látjuk” – fogalmazott az ezredes. Bár a kommunikációs eszközök, mint a Starlink, fontos szerepet játszanak, Reisner szerint nem váltak döntő tényezővé, és az oroszok illegális hozzáférési kísérletei sem hoztak átütő eredményt.

Ami azonban igazán aggasztó lehet Kijev és a Nyugat számára, az Oroszország alkalmazkodóképessége.

Reisner szerint Moszkva jelenleg lépéselőnyben van. Képesek arra, hogy „tízóránként hajtsanak végre súlyos légicsapásokat rakétákkal és robotrepülőgépekkel”. A nyugati szankciók hatékonysága is megkérdőjeleződik, hiszen Oroszország sikeresen kerüli meg azokat, például Kínából származó elektronikai alkatrészek beszerzésével. Ezzel szemben Ukrajna krónikus lőszerhiánnyal küzd, különösen a légvédelem terén, ami a létfontosságú infrastruktúra pusztulásához vezetett.

Minél tovább tart a háború, annál nagyobbak az esélyei

– fogalmazott Reisner Vlagyimir Putyin orosz elnök kilátásairól.

Az orosz elnök stratégiája világos: profitálni a Nyugat egységének megbomlásából, és még egy esetleges békeszerződés előtt további területi nyereségeket elérni. A harctéri helyzet egyre inkább az első világháború borzalmait idézi, a térképek azonban nem hazudnak: „az oroszok lassan, de folyamatosan nyomulnak előre” – emelte ki az osztrák elemző.

A háború lezárásával kapcsolatban a szakértő nem zárta ki a fordulat lehetőségét. Úgy véli, hogy az Egyesült Államokból érkező politikai nyomás hatására „esetleg sor kerülhet békekötésre vagy tűzszünetre”. Hogy ez mikor következik be, az azon múlik, 

mikor romlik annyit a helyzet, hogy az egyik fél rákényszerüljön a tárgyalásokra.

Mindeközben a háború emberi ára borzalmas. Mint arról beszámoltunk, a civil áldozatok száma folyamatosan nő, miközben az ukrán főváros, Kijev lakói a gyakori áramszünetek miatt sötétben fagyoskodva próbálják átvészelni a kemény telet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

