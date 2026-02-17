orosz-ukrán háborúUkrajnaKijevfagyfűtés

Fagyos éjszakák várnak a kijevi családokra + videó

Az ukrán fővárosban az infrastruktúrát ért korábbi támadások miatt több ezer lakás maradt fűtés nélkül. A karbantartók folyamatosan dolgoznak, de a városvezetés és a katonai közigazgatás közlése szerint vannak olyan épületek, ahol ebben a fűtési idényben már nem tudják helyreállítani a szolgáltatást. Kijevben sokan melegedőkben próbálják átvészelni az éjszakákat.

2026. 02. 17. 4:00
Az ukrán fővárosban az infrastruktúrát ért korábbi támadások miatt több ezer lakás maradt fűtés nélkül Forrás: AFP
A kijevi katonai közigazgatás szóvivője egy televíziós interjúban közölte, hogy reggel kilenc órakor a korábban érintett 2600 épület közül még mintegy négyszázban nem állt helyre a fűtés. A Dnyiprói és a Darnyicai kerületben a csapásokat követően körülbelül 1100 lakótömb maradt fűtés nélkül, és a károk elhárítását ott egyelőre nem tudják megkezdeni – számolt be róla az Origo az Ukrinform forrásaira hivatkozva.

Kijevben sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot
Kijevben sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot Fotó: AFP

A szóvivő arról is beszélt, hogy külön kezelik azokat az eseteket, amikor a javítás alatt álló épületekben újabb károk jelentkeznek. Tájékoztatása szerint ez a már ismert adatokon felül további 200–300 házat érint. Közölte, hogy a két legsúlyosabban érintett kerületben sikerült biztosítani az alternatív fűtéshez szükséges áramot, és több mint kétszáz szerelőcsapat dolgozott a helyreállításon. 

Ugyanakkor jelezte: vannak olyan épületek, ahol ebben a szezonban már nem lehet visszaállítani a szolgáltatást.

Sok család továbbra is áram és fűtés nélkül, hideg lakásokban éjszakázik. A városban több mint 1500 ideiglenes melegedőt nyitottak, ahol ételt és higiéniai csomagokat osztanak. A leginkább sújtott környékekre az utolsó tüzérségi támadás után élelmiszert is szállítottak.

Folyamatosan nő azoknak a száma, akik a melegedőkbe mennek. 

Itt néhány órára fel tudnak engedni, feltöltik a telefonjaikat, majd rövid pihenő után visszatérnek a kihűlt lakásokba.

A mozgáskorlátozott emberek, a nyugdíjasok és más rászoruló csoportok állami programon keresztül juthatnak segítséghez. A szóvivő közölte azt is, hogy a városi tanács kártérítést hagyott jóvá azoknak a tulajdonosoknak, akiknek a közműrendszere a tüzérségi támadásokban sérült meg. Az Ukrinform korábban azt közölte, hogy február 12-én estére mintegy ötszáz épület maradt fűtés nélkül az orosz támadások miatt. A Radio Svoboda beszámolója alapján 

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere február 15-én este arról tájékoztatott, hogy a szolgáltatók 2100 házban már visszaállították a hőellátást. 

Kiemelte: a szakemberek éjjel-nappal dolgoznak, hogy a fennmaradó lakótömbökben is újrainduljon a fűtés – szavait az RBC idézte.

A hivatalos adatok szerint legalább tízen vesztették életüket kihűlés következtében – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat bővebben.

Kijev: nincs áram, nincs fűtés, nincs remény

A lakók különféle módszerekkel próbálják átvészelni a hideget. Sokan power bankokat, kempingfelszerelést, gázpalackokat és generátorokat szereztek be, amelyek az utcákon zúgnak az irodák és üzletek előtt. Van, aki téglákat és köveket melegít gázrezsón, más a nappaliban állít fel sátrat. 

A kávézók és az állami menedékhelyek is átmeneti megoldást kínálnak, utóbbiakban ágyakat is biztosítanak.

Korábban lapunk már beszámolt a kijevi civilek mindennapjairól. Natasa Naboka januárban tízéves lányával és yorkshire terrierükkel egy takaró alatt, egy ágyban aludt. Elmondása szerint a lakásban 4–5 fok volt. A hűtőszekrény hiánya miatt az erkélyen tárolja az élelmiszert, ruháit kézzel mossa, majd a munkahelyén, egy központi szépségszalonban szárítja meg, ahol stabilabb az áramszolgáltatás. Légiriadó idején a folyosóra húzódnak, két fal közé. Férje katonaként a Harkivi területen szolgál, amelyet szintén súlyosan érintenek az áramkimaradások.

Zelenszkij emberrablói a mínuszokban is toboroznak

Újabb felvétel került elő január végén a kényszersorozásról. A videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék.

Mindez Kijevben történt, egy különösen hideg reggelen, amikor a hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fok körül alakult. 

Borítókép: Kijevi civilek kutyájukkal a metróállomás padlóján, miután ott töltötték az éjszakát (Fotó: AFP)

