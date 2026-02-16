Zelenszkij Ukrajnája: őrizetbe vették a volt energiaügyi minisztert

Haluscsenko három éven át töltötte be az energiaügyi miniszteri tisztséget, majd rövid ideig igazságügyi miniszterként is dolgozott, mielőtt tavaly novemberben távoznia kellett hivatalából.

Százmillió dolláros sikkasztási ügy

A nyomozás középpontjában egy mintegy százmillió dolláros sikkasztási hálózat áll, amely az ukrán energetikai szektort, köztük az állami atomenergetikai vállalatot, az Enerhoatomot érintette. A vádak szerint a rendszerben részt vevő tisztségviselők a vállalat beszállítóitól 10–15 százalékos visszaosztásokat szedtek be a szerződések értéke után, írja a BBC.

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádat emelt Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter ellen.

A NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) közlése szerint kibővítették a „Midasz-ügy” gyanúsítottjainak körét. A hatóságok állítása alapján a volt miniszter nemcsak az energetikai szektorban működő visszaosztásos rendszerben vett részt, hanem a jogtalanul szerzett jövedelmek külföldi tisztára mosásában is.

Offshore alap és százmilliós konstrukció

A nyomozás szerint 2021 februárjában az Anguilla szigetén bejegyeztek egy befektetési alapot, amelynek célja mintegy százmillió dollár „befektetés” bevonása volt. Az alap élére egy, a Seychelle-szigetek és Saint Kitts és Nevis állampolgárságával is rendelkező személy került, akit a hatóságok régóta pénzmosási ügyletekhez kötnek.

A vád szerint az alap „befektetői” között Haluscsenko családja is szerepelt. Részvételének leplezésére a Marshall-szigeteken két céget hoztak létre, amelyeket egy Saint Kitts és Nevis-i trust struktúrába illesztettek. A konstrukció kedvezményezettjei a volt miniszter volt felesége és négy gyermeke voltak.

A nyomozók szerint a bűnszervezet több mint 112 millió dollár készpénzt szerzett az energetikai ágazatban folytatott jogellenes tevékenységből. Ebből több mint 7,4 millió dollárt utaltak a Haluscsenko család által ellenőrzött számlákra, emellett 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót közvetlenül Svájcban adtak át nekik, írja a RIA Novosztyi.

A pénzek egy részét – a hatóságok állítása szerint – kriptovalután keresztül „legalizálták”, illetve az offshore alapba történő befektetéssel mosták tisztára.

A család egyes összegeket svájci bankokban helyezett el, más részüket pedig a gyermekek elit oktatási intézményekben való taníttatására fordították, illetve lekötött betétekbe fektették.