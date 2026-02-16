Zelenszkij volt miniszterét az ukrán kormány novemberben függesztette fel tisztségéből, miután fény derült szerepvállalására a legmagasabb politikai körökig érő korrupciós botrányban.
Zelenszkij Ukrajnája: őrizetbe vették a volt energiaügyi minisztert
Zelenszkij kormányának volt energiaügyi miniszterét, Herman Haluscsenkót a hatóságok őrizetbe vették, miközben megpróbálta elhagyni az országot. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közlése szerint a politikust a határ átlépése közben tartóztatták fel, az úgynevezett „Midasz-hadművelet” keretében zajló nyomozás részeként.
Haluscsenko három éven át töltötte be az energiaügyi miniszteri tisztséget, majd rövid ideig igazságügyi miniszterként is dolgozott, mielőtt tavaly novemberben távoznia kellett hivatalából.
Százmillió dolláros sikkasztási ügy
A nyomozás középpontjában egy mintegy százmillió dolláros sikkasztási hálózat áll, amely az ukrán energetikai szektort, köztük az állami atomenergetikai vállalatot, az Enerhoatomot érintette. A vádak szerint a rendszerben részt vevő tisztségviselők a vállalat beszállítóitól 10–15 százalékos visszaosztásokat szedtek be a szerződések értéke után, írja a BBC.
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádat emelt Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter ellen.
A NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) közlése szerint kibővítették a „Midasz-ügy” gyanúsítottjainak körét. A hatóságok állítása alapján a volt miniszter nemcsak az energetikai szektorban működő visszaosztásos rendszerben vett részt, hanem a jogtalanul szerzett jövedelmek külföldi tisztára mosásában is.
Offshore alap és százmilliós konstrukció
A nyomozás szerint 2021 februárjában az Anguilla szigetén bejegyeztek egy befektetési alapot, amelynek célja mintegy százmillió dollár „befektetés” bevonása volt. Az alap élére egy, a Seychelle-szigetek és Saint Kitts és Nevis állampolgárságával is rendelkező személy került, akit a hatóságok régóta pénzmosási ügyletekhez kötnek.
A vád szerint az alap „befektetői” között Haluscsenko családja is szerepelt. Részvételének leplezésére a Marshall-szigeteken két céget hoztak létre, amelyeket egy Saint Kitts és Nevis-i trust struktúrába illesztettek. A konstrukció kedvezményezettjei a volt miniszter volt felesége és négy gyermeke voltak.
A nyomozók szerint a bűnszervezet több mint 112 millió dollár készpénzt szerzett az energetikai ágazatban folytatott jogellenes tevékenységből. Ebből több mint 7,4 millió dollárt utaltak a Haluscsenko család által ellenőrzött számlákra, emellett 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót közvetlenül Svájcban adtak át nekik, írja a RIA Novosztyi.
A pénzek egy részét – a hatóságok állítása szerint – kriptovalután keresztül „legalizálták”, illetve az offshore alapba történő befektetéssel mosták tisztára.
A család egyes összegeket svájci bankokban helyezett el, más részüket pedig a gyermekek elit oktatási intézményekben való taníttatására fordították, illetve lekötött betétekbe fektették.
Enerhoatom és a fedőneves szereplők
A korrupciós botrány középpontjában az állami atomenergetikai vállalat, az Enerhoatom áll. A hatóságok házkutatásokat tartottak a vállalatnál, valamint több érintettnél.
A nyilvánosságra hozott fotókon készpénzzel teli táskák láthatók, emellett hangfelvételek részletei is kiszivárogtak, amelyekben három fedőnéven emlegetett személy – „Karlson”, „Tenor” és „Roket” – szerepel. A sajtó szerint ezek a nevek feltehetően Timur Mindics üzletemberre, az Enerhoatom egyik vezetőjére és a volt miniszter egyik tanácsadójára utalnak.
Mindicset és az üzletember Alexander Zuckermant körözik. Az ügy egyik további érintettje Olekszij Csernisev volt miniszterelnök-helyettes, akit korábban jogellenes meggazdagodás gyanújával vettek őrizetbe.
Zelenszkij köre úszik a korrupcióban, aranyvécé és más egyebek
A botrány árnyékot vet Volodimir Zelenszkij elnök kormányzására is. Az ukrán államfő szerint nem volt tudomása a háttérben zajló visszaélésekről. A fejlemények nyomán azonban november végén távozott az elnöki hivatal vezetője Andrij Jermak, Zelenszkij szürke eminenciása.
Ukrajnában a korrupció elleni fellépés az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik alapfeltétele. A „Midasz-ügy” azonban azt mutatja, hogy a háborús helyzet közepette is súlyos visszaélések történnek az ország stratégiai jelentőségű energetikai szektorában. A nemzetközi együttműködéssel zajló nyomozás további részleteket tárhat fel az ukrán belpolitika egyik legsúlyosabb korrupciós botrányáról.
A nyugati sajtó szerint a mostani ügy így nem csupán büntetőjogi, hanem geopolitikai jelentőséggel is bír: a háború sújtotta ország nemzetközi támogatottsága, uniós integrációs törekvései és belpolitikai stabilitása egyaránt érintett lehet az újabb korrupciós botrány következményei nyomán.
Borítókép: Herman Haluscsenko volt ukrán energiaügyi miniszter (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)
