A történet különösen pikáns részlete, hogy Mindics otthonában – ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték – egy aranyvécé is található, amelyen ülve egyesek a háború árnyékában is fényűző életet éltek, miközben mások a fronton halnak meg

– emelte ki, majd hozzátette: „Zelenszkij bizalmasának a neve már július végén is egyre több helyen merült fel. Ekkorra tehető Zelenszkijnek az eddigi egyik legbotrányosabb és legnagyobb felháborodást keltő húzása, amikor jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalt (NABU) és a Specializált Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) alárendelte a legfőbb ügyésznek, ezzel jelentősen korlátozva a két intézmény hatáskörét.”

Egyértelművé vált, hogy Zelenszkij nem szerette volna, ha bizalmasainak korrupciós ügyére fény derül. Ez a lépés nemzetközi és belpolitikai felháborodást keltett, így az elnök kénytelen volt visszavonni a törvényt

– zárta bejegyzését Deák Dániel.