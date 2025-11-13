Volodimir Zelenszkijbotránykorrupciós ügy

Aranyvécé és dollárhegyek: botrány Zelenszkij legbelső köreiben

Újabb, minden eddiginél súlyosabb korrupciós ügy rázta meg Ukrajnát: a nyugati támogatások útját követő nyomozók aranyvécére és amerikai banki csomagolású dollárkötegekre bukkantak. A botrány középpontjában Zelenszkij egyik legközelebbi bizalmasa, Timur Mindics áll, aki a hatósági rajtaütések előtt órákkal szökött meg. A történet fényt vet az ukrán elnök legszűkebb körére is – tette közzé Deák Dániel Facebook-bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 7:38
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az ukrán közéletet újabb, minden korábbinál súlyosabb korrupciós ügy rázta meg – tette közzé Facebook-oldalán Deák Dániel politológus.

Urusula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix/AFP)
A botrány középpontjában Timur Mindics áll, aki Volodimir Zelenszkij közeli bizalmasa, és most szökésben van – a hatósági rajtaütések előtt, szinte órákkal, eltűnt Kijevből, vélhetően Zelenszkij köreiből figyelmeztették

– írta Deák Dániel.

Az elemző hozzátette: „A nyomozás során házkutatásokat tartottak az Energoatom állami atomenergetikai vállalatnál, valamint az igazságügyi miniszter, Herman Haluscsenko lakásán is, akit azonnali hatállyal felfüggesztettek.”

A házkutatások során eredeti amerikai banki csomagolásban lévő dollárkötegeket találtak, rajtuk még a vonalkódokkal és a banki szalagokkal. Ezeket a pénzkötegeket az ukrán állami struktúrákon keresztül juttatták magánzsebekbe – vagyis könnyen visszakövethető, hogy a nyugati támogatások egy része milyen úton tűnt el

– írta.

 

A történet különösen pikáns részlete, hogy Mindics otthonában – ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték – egy aranyvécé is található, amelyen ülve egyesek a háború árnyékában is fényűző életet éltek, miközben mások a fronton halnak meg

– emelte ki, majd hozzátette: „Zelenszkij bizalmasának a neve már július végén is egyre több helyen merült fel. Ekkorra tehető Zelenszkijnek az eddigi egyik legbotrányosabb és legnagyobb felháborodást keltő húzása, amikor jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalt (NABU) és a Specializált Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) alárendelte a legfőbb ügyésznek, ezzel jelentősen korlátozva a két intézmény hatáskörét.”

Egyértelművé vált, hogy Zelenszkij nem szerette volna, ha bizalmasainak korrupciós ügyére fény derül. Ez a lépés nemzetközi és belpolitikai felháborodást keltett, így az elnök kénytelen volt visszavonni a törvényt

– zárta bejegyzését Deák Dániel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

