Korrupció Ukrajnában: egyre többen buknak bele a botrányba

Ukrajnában újabb korrupciós ügy robbant ki: a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság óvadék mellett rendelte el egy parlamenti képviselő asszisztensének fogva tartását, akit 250 ezer dolláros vesztegetési ügyben gyanúsítanak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 12:42
Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) tisztviselői Fotó: HANDOUT Forrás: Ukrainska Pravda
Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága (HACC) megelőző intézkedést rendelt el Anna Szkorohod parlamenti képviselő asszisztensével szemben, akit egy 250 ezer dolláros vesztegetési ügyben való érintettséggel gyanúsítanak. Az óvadék összegét 1,514 millió hrivnyában határozták meg – közölte az ukrán Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) sajtószolgálata.

250 ezer dolláros vesztegetési ügy miatt letartóztatták az ukrán képviselő asszisztensét (Forrás: Freepik)
Kétszázötvenezer dolláros vesztegetési ügy miatt letartóztatták az ukrán képviselő asszisztensét (Forrás: Freepik)

2025. december 8-án a HACC vizsgálóbírója helyt adott a NABU nyomozóinak indítványának, amelyet a SAPO ügyésze jóváhagyott, és 1,514 millió hrivnya óvadék megfizetése mellett elrendelte a fogva tartást egy parlamenti képviselő asszisztensével szemben. A gyanú szerint a képviselővel és egy harmadik személlyel együtt közreműködött abban, hogy jogellenes pénzösszeget ajánljanak fel az Országos Biztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) szankcióinak alkalmazásáért egy rivális céggel szemben

 – áll a SAPO közleményében, amelyet hétfőn tettek közzé a hivatal Telegram-csatornáján.

A gyanúsítottnak több kötelezettsége is van: elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, le kell adnia az útlevelét és minden olyan okmányt, amely lehetővé teszi az Ukrajnából való ki- vagy belépést, valamint köteles megjelenni a nyomozó, az ügyész, a vizsgálóbíró vagy a bíróság előtt, amikor arra idézést vagy felszólítást kap – számolt be az Interfax.

Korábban arról adtak hírt, hogy december 5-én gyanúsították meg Anna Szkorohod ukrán képviselőt, az asszisztensét és egy hozzá köthető személyt.

A NABU és a SAPO az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) együttműködve leleplezett egy bűnszervezetet, amelyet egy parlamenti képviselő vezetett. A nyomozás szerint a csoport tagjai 250 ezer dollárért azt ajánlották egy üzleti szereplőnek, hogy az NSDC szankciókat vezessen be egy rivális vállalattal szemben. A gyanúsítottak azt állították, hogy képesek jogellenes pénzt továbbítani hivatalos személyekhez, köztük az NSDC egyes tagjaihoz, a szankciós döntések érdekében

 – írta a NABU honlapján.

A nyomozás feltárta, hogy miután 125 ezer dollárt átvettek, a „ügyfélnek” azt jelezték, hogy ezt az összeget NSDC-tisztségviselőknek adják tovább. A pénz azonban végül sem az NSDC tagjaihoz, sem más hivatalos személyekhez nem jutott el, mert a gyanúsítottak nem találtak olyan személyt, aki hajlandó lett volna az illegális cselekmény végrehajtására.

December 7-én a HACC elrendelte Szkorohod egyik társának letartóztatását.

Az utóbbi hónapokban egymást érik a korrupciós ügyek Ukrajnában, és sorra kerülnek nyilvánosságra olyan botrányok, amelyek a politikai elit legfelsőbb köréig érnek.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, Ukrajnában óriási korrupciós botrány robbant ki az Enerhoatom körül, ahol a NABU szerint átláthatatlan beszerzések milliárdos kárt okozhattak az államnak. A nyomozás fő szereplője Timur Mindics, Zelenszkij egykori üzlettársa, akinek luxuslakásában arannyal bevont vécét is találtak.

Az ügy érintette Andrij Jermakot is: kiszivárgott hangfelvételek alapján ellenzéki politikusok szerint informális befolyási kör működhetett körülötte, és az „Ali baba” fedőnév is rá utalhatott. Egyes források szerint Mindics köre hozzájárulhatott Jermak befolyásának növekedéséhez és a korrupciós vizsgálatok lassításához. Az ukrán elnök végül menesztette Jermakot a pozíciójából.

Borítókép: Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal tisztviselői (Fotó: AFP)

