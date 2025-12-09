Korrupció Ukrajnában: egyre többen buknak bele a botrányba

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, Ukrajnában óriási korrupciós botrány robbant ki az Enerhoatom körül, ahol a NABU szerint átláthatatlan beszerzések milliárdos kárt okozhattak az államnak. A nyomozás fő szereplője Timur Mindics, Zelenszkij egykori üzlettársa, akinek luxuslakásában arannyal bevont vécét is találtak.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Az ügy érintette Andrij Jermakot is: kiszivárgott hangfelvételek alapján ellenzéki politikusok szerint informális befolyási kör működhetett körülötte, és az „Ali baba” fedőnév is rá utalhatott. Egyes források szerint Mindics köre hozzájárulhatott Jermak befolyásának növekedéséhez és a korrupciós vizsgálatok lassításához. Az ukrán elnök végül menesztette Jermakot a pozíciójából.

Borítókép: Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal tisztviselői (Fotó: AFP)