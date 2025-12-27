Ha Varga Barnabást engedi el télen a Fradi, nehezebb lesz pótolni, ha Tóth Alexet, akkor több lehet a bevétel

Egy biztos, elképesztően nehéz tavasz vár a 36-szoros magyar bajnokra, hiszen a hazai bajnokságban két kőkemény kihívót kapott – a Győr lett az őszi bajnok, míg a Paks is ott van a dobogón, mindössze egy pont a hátránya –, ugyanakkor két fordulóval az Európa-liga alapszakaszának a befejezése előtt már biztosan továbbjutottak a zöld-fehérek a kieséses szakaszba. A Fradi ráadásul a nemzetközi meccseken nyújtott remek teljesítménye miatt akár a két legjobbját is elveszítheti a téli átigazolási szünetben: Varga Barnabást és Tóth Alexet.

Ha Varga Barnabás fejjel lehetőséghez jut az ellenfél kapujánál, a Fradi csatára általában be is talál Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A Fradi két sztárja remek őszt zárt

Természetesen megindultak a találgatások, hogy a Ferencváros két válogatottja közül ki megy és ki marad. Bozsik Péter szakértő és Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora a Góóól!2 című műsorban arról beszélt, vajon a két játékos közül melyikük elvesztése okozna nagyobb gondot a Fradinak. Nos, a statisztikákat nézve nincsenek könnyű helyzetben a klubvezetők Varga és Tóth esetleges eladásával kapcsolatban.

Tóth Alex statisztikája (2025/26)

20 éves

szerződésének lejárta: 2028. június 30.

értéke: 8 millió euró

válogatottság: 9 meccs/0 gól/0 gólpassz

NB I: 14 meccs, 1 gól, 2 gólpassz, 998 játékperc

Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 1 gól, 2 gólpassz, 466 játékperc

Európa-liga alapszakasz: 5 meccs, 1 gólpassz, 339 játékperc

Varga Barnabás statisztikája (2025/26)

31 éves

szerződésének lejárta: 2027. június 30.

értéke: 3 millió euró

válogatottság: 28 meccs/13 gól

NB I: 17 meccs, 10 gól, 4 gólpassz, 1272 játékperc

Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 6 gól, 1 gólpassz, 407 játékperc

Európa-liga alapszakasz: 6 meccs, 4 gól, 449 játékperc

Ha a fentiekhez hozzátesszük azt, hogy Varga összesen 29 meccsen lépett pályára, melyeken 20 gólt lőtt kizárólag klubszínekben, akkor elmondható a csatárról, hogy nem véletlenül figyeltek fel rá külföldön.

Tóth Alex eligazolásával kapcsolatban olyan csapatok nevei röpködnek, mint a Liverpool, a Juventus vagy az RB Leipzig Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Egyetért Bozsik Péter és Hajdú B. István, kinek a távozása lenne nagyobb érvágás

Bozsik Péter, korábbi szövetségi kapitány és az M4 Sport állandó szakértője kijelentette, mivel a Fradi számára idén igencsak keménynek ígérkezik a bajnoki címért – és a kupáért – való versenyfutás, egyértelmű, hogy a remek formában lévő center hiányát sínylené meg jobban a Ferencváros a tavaszi szezonban.

Nem akarom megbántani Tóth Alexet, de Varga Barnabás különösen nagy súllyal van a latban. Ő szerzi a gólokat, a Fradi támadójátéka egyértelműen rajta múlik. Ha Varga eligazolna télen, az szerintem legalább 30 százalékot elvesz a Ferencváros hatékonyságából, ami már nagyban befolyásolhatja a bajnoki végeredményt

– vélekedett a ZTE csapatával korábban bajnoki címet szerző Bozsik Péter.