Ha Varga Barnabást engedi el télen a Fradi, nehezebb lesz pótolni, ha Tóth Alexet, akkor több lehet a bevétel

Amióta felreppentek az első hírek arról, hogy a téli átigazolási szezonban Varga Barnabás és Tóth Alex is csapatot válthat, azóta találgatnak a szurkolók, vajon mi lenne a helyes megoldás a két játékos ügyében. Ha a Fradi döntésre kényszerülne, hogy két vezére közül kit engedjen el – vagy akár mindkettő távozna –, a bevételen kívül azt is figyelembe kell venniük a klubvezetőknek, vajon melyikük elvesztése jelenthet nagyobb érvágást a csapatnak.

Molnár László
2025. 12. 27. 8:18
Nagy kérdés, vajon a téli átigazolási szezonban képes lesz-e megtartani a Fradi Varga Barnabást vagy Tóth Alexet
Nagy kérdés, vajon a téli átigazolási szezonban képes lesz-e megtartani a Fradi Varga Barnabást vagy Tóth Alexet Fotó: Csudai Sándor
Egy biztos, elképesztően nehéz tavasz vár a 36-szoros magyar bajnokra, hiszen a hazai bajnokságban két kőkemény kihívót kapott – a Győr lett az őszi bajnok, míg a Paks is ott van a dobogón, mindössze egy pont a hátránya –, ugyanakkor két fordulóval az Európa-liga alapszakaszának a befejezése előtt már biztosan továbbjutottak a zöld-fehérek a kieséses szakaszba. A Fradi ráadásul a nemzetközi meccseken nyújtott remek teljesítménye miatt akár a két legjobbját is elveszítheti a téli átigazolási szünetben: Varga Barnabást és Tóth Alexet. 

Ha Varga Barnabás fejjel lehetőséghez jut az ellenfél kapujánál, a Fradi csatára általában be is talál
Ha Varga Barnabás fejjel lehetőséghez jut az ellenfél kapujánál, a Fradi csatára általában be is talál      Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A Fradi két sztárja remek őszt zárt

Természetesen megindultak a találgatások, hogy a Ferencváros két válogatottja közül ki megy és ki marad. Bozsik Péter szakértő és Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora a Góóól!2 című műsorban arról beszélt, vajon a két játékos közül melyikük elvesztése okozna nagyobb gondot a Fradinak. Nos, a statisztikákat nézve nincsenek könnyű helyzetben a klubvezetők Varga és Tóth esetleges eladásával kapcsolatban.

Tóth Alex statisztikája (2025/26)

  • 20 éves
  • szerződésének lejárta: 2028. június 30.
  • értéke: 8 millió euró
  • válogatottság: 9 meccs/0 gól/0 gólpassz
  • NB I: 14 meccs, 1 gól, 2 gólpassz, 998 játékperc
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 1 gól, 2 gólpassz, 466 játékperc
  • Európa-liga alapszakasz: 5 meccs, 1 gólpassz, 339 játékperc

Varga Barnabás statisztikája (2025/26)

  • 31 éves
  • szerződésének lejárta: 2027. június 30.
  • értéke: 3 millió euró
  • válogatottság: 28 meccs/13 gól
  • NB I: 17 meccs, 10 gól, 4 gólpassz, 1272 játékperc
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 6 gól, 1 gólpassz, 407 játékperc
  • Európa-liga alapszakasz: 6 meccs, 4 gól, 449 játékperc

Ha a fentiekhez hozzátesszük azt, hogy Varga összesen 29 meccsen lépett pályára, melyeken 20 gólt lőtt kizárólag klubszínekben, akkor elmondható a csatárról, hogy nem véletlenül figyeltek fel rá külföldön.

Tóth Alex eligazolásával kapcsolatban olyan csapatok nevei röpködnek, mint a Juventus vagy az RB Leipzig
Tóth Alex eligazolásával kapcsolatban olyan csapatok nevei röpködnek, mint a Liverpool, a Juventus vagy az RB Leipzig     Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Egyetért Bozsik Péter és Hajdú B. István, kinek a távozása lenne nagyobb érvágás

Bozsik Péter, korábbi szövetségi kapitány és az M4 Sport állandó szakértője kijelentette, mivel a Fradi számára idén igencsak keménynek ígérkezik a bajnoki címért – és a kupáért – való versenyfutás, egyértelmű, hogy a remek formában lévő center hiányát sínylené meg jobban a Ferencváros a tavaszi szezonban.

Nem akarom megbántani Tóth Alexet, de Varga Barnabás különösen nagy súllyal van a latban. Ő szerzi a gólokat, a Fradi támadójátéka egyértelműen rajta múlik. Ha Varga eligazolna télen, az szerintem legalább 30 százalékot elvesz a Ferencváros hatékonyságából, ami már nagyban befolyásolhatja a bajnoki végeredményt 

– vélekedett a ZTE csapatával korábban bajnoki címet szerző Bozsik Péter.

Hajdú B. István teljesen egyetért a szakértővel, annak ellenére, hogy Tóth Alexet nagyon nagy tehetségnek tartja. Mint elmondta, nem véletlen, hogy mindketten bekerültek az ősz álomcsapatába.

Tóth Alex a nemzetközi porondon értékesebb játékos jelenleg, mint Varga Barnabás, de utóbbit nehezebben lehet pótolni

– tette le a voksát a csatár mellett Hajdú B. István is.

 

