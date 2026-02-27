„Egy korszak hamarosan lezárul” – fontos közleményt adott ki a Győr a csapatkapitányáról

Hétvégén a női kézilabda Bajnokok Ligájában a Dortmundot, hétköznap pedig az NB I-ben a Vasast ütötte ki a Győri Audi ETO – a meccs közben Per Johansson mégis magából kikelve ordibált a játékosokkal. A klub pénteken közleményt adott ki, amelyben kiderül, a svéd csapatkapitányuk, Anna Lagerquist az idény végén visszavonul. A 32 éves beálló 2024-ben csatlakozott a győriekhez a francia Nantes-tól.

Anna Lagerquistnek ez az utolsó idénye a Győrben és a profi kézilabdában (Fotó: Facebook/Győri Audi ETO KC)

Győr: visszavonul Anna Lagerquist az idény végén

„Egy korszak hamarosan lezárul…” – kezdte a Győr a közleményét, amelyben már sejteni lehetett, hogy távozás vagy visszavonulás van a háttérben, utóbbi lett végül.

A 2025/26-os idény végén csapatkapitányunk, Anna Lagerquist befejezi pályafutását. Nemcsak egy klasszis beállótól búcsúzunk majd, hanem egy igazi vezértől, aki rövid idő alatt a szívünkbe zárta magát.

„Amikor 2024 őszén Győrbe érkezett, azonnal érezni lehetett: különleges karaktere lesz a csapatnak. A pályán kőkemény, megalkuvást nem tűrő védő, de játékintelligenciája, küzdőszelleme és profizmusa nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is érezhető volt. A történet azonban még nem ért véget. Vannak még közös céljaink ebben az idényben. Tegyük együtt felejthetetlenné az utolsó hónapokat! Köszönünk mindent, Anna, és további sikereket kívánunk a pályán kívül is” – olvasható a győriek Facebook-posztjában.

Mi volt Lagerquist döntése mögött?

– Úgy döntöttem, hogy az idény végén visszavonulok, így ez lesz az utolsó évadom kézilabdázóként és ETO-mezben. Nem volt könnyű döntés, mert nagyon élvezem, hogy itt lehetek és ezt a klubot képviselhetem. Ugyanakkor kíváncsian várom az életem következő fejezetét, ezért úgy érzem, most jött el számomra a megfelelő pillanat. Nem is lehetnék boldogabb és büszkébb, hogy ebben a klubban, ezekkel a lányokkal és a szurkolóink előtt fejezhetem be a pályafutásomat. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a lehető legjobban zárjuk ezt az évet, elérjük a céljainkat, és együtt kiélvezzük az előttünk álló időszakot – fogalmazott visszavonulása kapcsán a svéd játékos.