„Egy korszak hamarosan lezárul” – fontos közleményt adott ki a Győr a csapatkapitányáról

Az idény végén befejezi pályafutását a Győri Audi ETO KC svéd beállója, Anna Lagerquist. A kisalföldi klub minderről pénteken számolt be. A védőspecialista Lagerquist még a női kézilabda vb csoportkörében szenvedett sérülést, a sarokcsontja tört el a brazilok ellen, ugyanakkor a rehabilitációja a tervek szerint halad.

2026. 02. 27. 10:58
Anna Lagerquist még a decemberi női kézilabda vb-n szenvedett sérülést, azóta nem játszott
Anna Lagerquist még a decemberi női kézilabda vb-n szenvedett sérülést, azóta nem játszott Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hétvégén a női kézilabda Bajnokok Ligájában a Dortmundot, hétköznap pedig az NB I-ben a Vasast ütötte ki a Győri Audi ETO – a meccs közben Per Johansson mégis magából kikelve ordibált a játékosokkal. A klub pénteken közleményt adott ki, amelyben kiderül, a svéd csapatkapitányuk, Anna Lagerquist az idény végén visszavonul. A 32 éves beálló 2024-ben csatlakozott a győriekhez a francia Nantes-tól.

Anna Lagerquistnek ez az utolsó idénye a Győrben és a profi kézilabdában
Anna Lagerquistnek ez az utolsó idénye a Győrben és a profi kézilabdában  (Fotó: Facebook/Győri Audi ETO KC)

Győr: visszavonul Anna Lagerquist az idény végén

„Egy korszak hamarosan lezárul…” – kezdte a Győr a közleményét, amelyben már sejteni lehetett, hogy távozás vagy visszavonulás van a háttérben, utóbbi lett végül. 

A 2025/26-os idény végén csapatkapitányunk, Anna Lagerquist befejezi pályafutását. Nemcsak egy klasszis beállótól búcsúzunk majd, hanem egy igazi vezértől, aki rövid idő alatt a szívünkbe zárta magát.

„Amikor 2024 őszén Győrbe érkezett, azonnal érezni lehetett: különleges karaktere lesz a csapatnak. A pályán kőkemény, megalkuvást nem tűrő védő, de játékintelligenciája, küzdőszelleme és profizmusa nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is érezhető volt. A történet azonban még nem ért véget. Vannak még közös céljaink ebben az idényben. Tegyük együtt felejthetetlenné az utolsó hónapokat! Köszönünk mindent, Anna, és további sikereket kívánunk a pályán kívül is” – olvasható a győriek Facebook-posztjában.

Mi volt Lagerquist döntése mögött?

– Úgy döntöttem, hogy az idény végén visszavonulok, így ez lesz az utolsó évadom kézilabdázóként és ETO-mezben. Nem volt könnyű döntés, mert nagyon élvezem, hogy itt lehetek és ezt a klubot képviselhetem. Ugyanakkor kíváncsian várom az életem következő fejezetét, ezért úgy érzem, most jött el számomra a megfelelő pillanat. Nem is lehetnék boldogabb és büszkébb, hogy ebben a klubban, ezekkel a lányokkal és a szurkolóink előtt fejezhetem be a pályafutásomat. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a lehető legjobban zárjuk ezt az évet, elérjük a céljainkat, és együtt kiélvezzük az előttünk álló időszakot – fogalmazott visszavonulása kapcsán a svéd játékos.

Lagerquist még a decemberi női kézilabda vb-n sérült meg

A remek védőjátékos még a decemberi világbajnokság csoportkörében sérült meg Brazília ellen. Lagerquist egy kisebb lábsérüléssel már előtte is bajlódott, ezen a meccsen azonban a sarokcsontja megrepedt, több hétig gipszben volt, amely után a tornán már nem is tudott játszani – könnyen lehet, hogy a visszavonulásában ez a sérülés is közrejátszott. A 2023-as vb-n negyedik svédeknek nem is sikerült jól a torna Lagerquist kiesése után. A skandinávok a középdöntőben a negyedik helyen zártak, még Angola is megelőzte őket, összesítésben pedig csak a 15. lettek.

A 32 éves játékos a győriekkel eddig egy magyar bajnoki címet és egy Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett, az idén pedig minden esélye megvan, hogy mindkettőt ismét megnyerje. A Győrnek a bajnokságban egy meccsel többet játszva négy pont az előnye a Ferencvárossal szemben – március 18-án rendezik a Fradi–Győr rangadót –, míg a BL-ben a címvédő a csoportját megnyerve automatikusan bejutott a negyeddöntőbe. Lagerquist rehabilitációja a tervek szerint halad, februárban a gyógytorna mellett már kardiót és erőfeszítő gyakorlatokat is végez. 

