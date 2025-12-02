Teljes sokk a női kézi-vb-n: a győri játékos sérülése mindent megváltoztatott

Svédország és Brazília lényegében előre hozott nyolcaddöntőt vívott már a női kézilabda-vb első csoportkörének utolsó fordulójában. A második csoportkörben ezen az ágon a topfavorit Norvégia szinte garantáltan elviszi az egyik negyeddöntős helyet, a másikért küzdött hétfő este a svéd és a brazil válogatott. A három győri játékossal felálló Svédország kezdett jobban – Nathalie Hagman hat, Linn Blohm öt gólig jutott végül, Anna Lagerquist viszont az első félidő hajrájában megsérült, s utána a brazilok Győri ETO-játékosa, Bruna de Paula elszabadult.

Svédország elleni sikerével Brazília fél lábbal már a női kézilabda-vb negyeddöntőjében érezheti magát (Fotó: IHF)

Lagerquist sérüléséig Svédország irányítása alatt tartotta a találkozót, három-négy gól között ingázott a különbség.

Egyértelmű, hogy ő a legjobb védekező játékosunk, és feltűnik a hiánya

– mondta Lagerquistről a mérkőzés után a svédek csapatkapitánya, Jamina Roberts, aki azt is hozzátette: támadásban is tehettek volna többet a sikerért.

Női kézilabda-vb: Brazília fordítása Svédország ellen

Bár a sérülés egyértelműen megváltoztatta a játék képét, a svédeknek egészen a hajráig volt esélyük a győzelemre, az utolsó három percre egygólos hátrányban fordultak, de onnantól kezdve már csak brazil gól született. Az egyiket ezek közül is Bruna de Paula dobta, aki öt találatig jutott a meccsen, s ezek közül négyet Lagerquist kiválása után jegyzett.

– Bruna de Paulát nem tudtuk megállítani a sérülés után. Nem vettük fel időben, és utána mindig a jó megoldásokat választotta – mondta a svédek szövetségi kapitánya, Tomas Axnér, aki azon lamentált még, hogy a hajrában talán kapust kellett volna cserélnie.

A magyar válogatott most szinte biztosan elkerüli a svédeket

Nem véletlenül lett úrrá a sokk a svédeken: a mostani vereség után szerdán az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia ellen kell javítania a csapatnak, vagy reménykedni abban, hogy a brazilok kikapnak Angolától vagy Dél-Koreától a második csoportkörben, különben Svédország már a negyeddöntőbe sem jut be.