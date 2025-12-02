Rendkívüli

Teljes sokk a női kézi-vb-n: a győri játékos sérülése mindent megváltoztatott

Brazília 31-27-re nyert hétfő este Svédország ellen a női kézilabda-világbajnokságon. A gólok több mint egynegyedét, 16-ot Győri ETO-játékos szerzett, ám mégis annak a győri játékosnak a sorsa dönthetett, aki gólt nem dobott, viszont megsérült. Anna Lagerquist nélkül a svéd védelem nem tudta megállítani Bruna de Pauláékat, a vereség pedig nem véletlenül érte sokként a svédeket: a negyeddöntőbe jutáshoz immár óriási bravúrra, Norvégia legyőzésére lenne szükség.

2025. 12. 02. 9:22
A Győri ETO játékosai közül Bruna de Paula és Linn Blohm is öt gólig jutott a női kézilabda-vb rangadóján, a meccs végén a brazil győri ünnepelhetett svéd klubtársai kárára Fotó: IHF
Svédország és Brazília lényegében előre hozott nyolcaddöntőt vívott már a női kézilabda-vb első csoportkörének utolsó fordulójában. A második csoportkörben ezen az ágon a topfavorit Norvégia szinte garantáltan elviszi az egyik negyeddöntős helyet, a másikért küzdött hétfő este a svéd és a brazil válogatott. A három győri játékossal felálló Svédország kezdett jobban – Nathalie Hagman hat, Linn Blohm öt gólig jutott végül, Anna Lagerquist viszont az első félidő hajrájában megsérült, s utána a brazilok Győri ETO-játékosa, Bruna de Paula elszabadult.

Svédország elleni sikerével Brazília fél lábbal már a női kézilabda-vb negyeddöntőjében érezheti magát
Svédország elleni sikerével Brazília fél lábbal már a női kézilabda-vb negyeddöntőjében érezheti magát (Fotó: IHF)

Lagerquist sérüléséig Svédország irányítása alatt tartotta a találkozót, három-négy gól között ingázott a különbség.

Egyértelmű, hogy ő a legjobb védekező játékosunk, és feltűnik a hiánya

 – mondta Lagerquistről a mérkőzés után a svédek csapatkapitánya, Jamina Roberts, aki azt is hozzátette: támadásban is tehettek volna többet a sikerért.

Női kézilabda-vb: Brazília fordítása Svédország ellen

Bár a sérülés egyértelműen megváltoztatta a játék képét, a svédeknek egészen a hajráig volt esélyük a győzelemre, az utolsó három percre egygólos hátrányban fordultak, de onnantól kezdve már csak brazil gól született. Az egyiket ezek közül is Bruna de Paula dobta, aki öt találatig jutott a meccsen, s ezek közül négyet Lagerquist kiválása után jegyzett.

– Bruna de Paulát nem tudtuk megállítani a sérülés után. Nem vettük fel időben, és utána mindig a jó megoldásokat választotta – mondta a svédek szövetségi kapitánya, Tomas Axnér, aki azon lamentált még, hogy a hajrában talán kapust kellett volna cserélnie.

A magyar válogatott most szinte biztosan elkerüli a svédeket

Nem véletlenül lett úrrá a sokk a svédeken: a mostani vereség után szerdán az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia ellen kell javítania a csapatnak, vagy reménykedni abban, hogy a brazilok kikapnak Angolától vagy Dél-Koreától a második csoportkörben, különben Svédország már a negyeddöntőbe sem jut be.

Ezzel egy hosszú sorozat is megszakadna: a legutóbbi négy világverseny mindig játszott egymás ellen a svéd és a magyar válogatott: a 2022-es Eb-n és a 2023-as világbajnokságon a svédek nyertek, ahogy hosszabbítás után a tavalyi olimpia negyeddöntőjében is, a 2024-es Eb-n viszont magyar siker született.

A magyarok azonban most egy másik nagy rivális, Románia ellen készülnek.

 

