Őrjöngenek a románok egy megjegyzés miatt, ellenünk „vb-döntőre” készülnek + videó

Amint arról beszámoltunk, két 18 órás és egy 20.30-as kezdésű mérkőzés vár az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatottra Rotterdamban a holland–német közös rendezésű világbajnokság középdöntőjében. Golovin Vlagyimir együttese szerdán 18 órakor Románia ellen játszik, amely az A csoportban hétfőn 39-31-re veszített Dánia ellen. A meccs botrányosan ért véget, a román sajtó pedig kiakadt az egyik dán újságra.

2025. 12. 02. 11:12
A románok két pontot visznek magukkal a középdöntőbe Forrás: IHF
Rotterdamban Dánia a szünetben 21-18-ra vezetett, s végül 39-31-re nyert Románia ellen. A dánok győzelme már biztos volt, Helle Thomsen szövetségi kapitány azonban húsz másodperccel a vége előtt időt kért, amit a román kispadról rossz néven vettek, sportszerűtlenséget kiáltottak. Ez pedig Thomsennek nem tetszett, a dán média szerint is 200-ra ugrott a pulzusa, és vissza kellett tartani, nehogy nagy butaságot csináljon. Segítője, Bojana Popovic rángatta el. Később a dán szakvezető elmondta, hogy semmi baja nincs a románokkal, a válogatott segédezőjével (Iulia Curea – a szerk.) kimondottan jó barátságban van, és a szövetségi kapitány, Ovidiu Mihaila sem ismeretlen számára. S csak azért kért időt, mert a középdöntős csoportban körbeverésnél a gólkülönbségnek is lehet jelentősége, amennyiben a román válogatott legyőzi a magyart, utána viszont a mieink felülmúlják a dán csapatot.

A román válgatott nyolc góllal kapott ki a dán csapattól
A román válogatott nyolc góllal kapott ki a dán csapattól (Forrás: IHF)

Felháborodott a román média

A román–dán meccsnek másfajta utóélete is lett. A Sport.ro oldal külön cikket szentelt a felháborodásának az egyik dán portál, a Bt.dk élő tudósítása miatt, amely azt írta, hogy csapatuk megalázó vereséget mért a románokra, így visznek négy pontot a középdöntőbe. Ezt egy másik román oldal, a Primasport szúrta ki. „Felháborító, mit írt a dán sajtó a válogatott Románia elleni győzelme után” – harsog a Sport cikkének címe, és a kiemeli, hogy közel negyven percen át egyenrangú ellenfeleik voltak a dánoknak.

„Egy ilyen kifejezés használata nagyon furcsa választás, különösen, ha Dániáról beszélünk, egy olyan országról, amely másfajta, józan ésszel rendelkező megközelítéséről ismert” – szögezik le a románok.

S persze már a magyar válogatott elleni rangadóra hangolnak: Románia– Magyarország, a mi „döntőnk” a világbajnokságon – ez is egy cikk címe keleti szomszédainknál.

Golovin Vlagyimir együttese Szenegált, Iránt és Svájcot is legyőzte 's-Hertogenboschban a csoportkörben, így a maximális négy ponttal érkezik a középdöntőbe. Itt szerdán 18 órától a román, pénteken ugyancsak 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára, immár Rotterdamban. A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé. Amennyiben ez a magyar válogatottnak sikerül, úgy a kieséses szakaszban is Rotterdamban szerepel majd.

Az I. csoport (Rotterdam) állása: 1. Dánia 4 pont (75-50), 2. Magyarország 4 (58-42), 3. Románia 2 (62-66), 4. Svájc 2 (50-56), 5. Szenegál 0 (41-51), 6. Japán 0 (46-67).

 

