Bizonytalanság övezi az idei budapesti CPAC-et + videó

Kérdéseket vet fel egy frissen előkerült felvétel a CPAC Hungary idei megrendezésével kapcsolatban. A rövid videón a rendezvényt szervező Alapjogokért Központ főigazgatója, Szánthó Miklós arra utal: egyelőre nem biztos, hogy a budapesti esemény idén megvalósul.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 20:37
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az ügy előzménye, hogy az elmúlt napokban a baloldali sajtó is fokozott figyelmet kezdett szentelni a CPAC Hungary sorsának. Több felületen is találgatások jelentek meg arról, kik lehetnek az idei vendégek, illetve mikor tartják meg a jobboldali konferenciát. A Mandiner birtokába került rejtett kamerás felvétel újabb kérdéseket vet fel.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott a tavalyi CPAC Hungary megnyitóján
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott a tavalyi CPAC Hungary megnyitóján. Fotó: MTI

A videón Szánthó Miklós Bohár Dániellel beszélget. Bohár Dániel az elmúlt években a CPAC Hungary egyik házigazdája volt. A rövid részletben Szánthó Miklós az elbizonytalanodásról beszél, és megjegyzéseket tesz a jelenlegi belpolitikai helyzetre is. 

Egy ponton arra utal: nem biztos, hogy a budapesti CPAC idén össze fog jönni, ugyanakkor hozzáteszi, hogy a nyilvánosságnak valamit mondani kell.

A felvétel vélhetően a közelmúltban készült, amikor Bohár Dániel az Alapjogokért Központ egyik podcast műsorának vendége volt. A beszélgetés nyilvános részében a CPAC kérdése nem került szóba, a most terjedő videórészlet azonban új megvilágításba helyezte a szervezés állását.

Szánthó Miklós a napokban már jelezte: január elején nagy bejelentés várható az eseménnyel kapcsolatban. A háttérben még zajlanak az egyeztetések, és a végső döntésről csak később adnak tájékoztatást. 

A CPAC-et, a konzervatív közélet egyik legfontosabb seregszemléjét, amely az Egyesült Államokból indult, már négy alkalommal rendezték meg Magyarországon. 

Az ötödik CPAC Hungaryvel kapcsolatban felmerült a márciusi időpont lehetősége, amit Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója így kommentált Bohár Dánielnek:

Úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom.

CPAC: Magyarország a világ élvonalában a szólásszabadság terén
CPAC: Magyarország a világ élvonalában a szólásszabadság terén. Fotó: MTI

CPAC: Magyarország a világ élvonalában a szólásszabadság terén

Pár napja lapunk arról is beszámolt, hogy Magyarország a legjobbak között végzett  a szólásszabadság terén. Az ország kilencvenszázalékos eredményt ért el a CPAC friss, Free Speech Rating értékelésén.

               
       
       
       

