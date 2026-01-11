Bizonytalanság övezi az idei budapesti CPAC-et + videó

Az ügy előzménye, hogy az elmúlt napokban a baloldali sajtó is fokozott figyelmet kezdett szentelni a CPAC Hungary sorsának. Több felületen is találgatások jelentek meg arról, kik lehetnek az idei vendégek, illetve mikor tartják meg a jobboldali konferenciát. A Mandiner birtokába került rejtett kamerás felvétel újabb kérdéseket vet fel.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott a tavalyi CPAC Hungary megnyitóján. Fotó: MTI

A videón Szánthó Miklós Bohár Dániellel beszélget. Bohár Dániel az elmúlt években a CPAC Hungary egyik házigazdája volt. A rövid részletben Szánthó Miklós az elbizonytalanodásról beszél, és megjegyzéseket tesz a jelenlegi belpolitikai helyzetre is.

Egy ponton arra utal: nem biztos, hogy a budapesti CPAC idén össze fog jönni, ugyanakkor hozzáteszi, hogy a nyilvánosságnak valamit mondani kell.

A felvétel vélhetően a közelmúltban készült, amikor Bohár Dániel az Alapjogokért Központ egyik podcast műsorának vendége volt. A beszélgetés nyilvános részében a CPAC kérdése nem került szóba, a most terjedő videórészlet azonban új megvilágításba helyezte a szervezés állását.