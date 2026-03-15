„Mivel nem vagyunk képesek azzal nyomást gyakorolni Vlagyimir Putyinra, hogy fegyvereket küldünk Ukrajnának, és gazdaságilag sem tudjuk meggyengíteni az Egyesült Államok támogatása nélkül, már csak egyetlen lehetőség maradt: megállapodást kell kötni” – mondta a belga L’Echo című lapnak.
Újabb európai vezető unta el Brüsszel tehetetlenségét, azonnali EU–Oroszország tárgyalást sürgetnek a belgák
Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever arra szólította fel az Európai Uniót, hogy a tagállamok adjanak felhatalmazást az EU-nak az Oroszországgal folytatott tárgyalások megkezdésére, miután eddig nem sikerült rábírni Moszkvát az Ukrajna elleni háború befejezésére.
Hozzátette, hogy Oroszország térdre kényszerítése csak „az Egyesült Államok teljes támogatásával” lenne lehetséges.
Ha nincs felhatalmazásunk arra, hogy Moszkvában tárgyaljunk, akkor nem leszünk ott annál a tárgyalóasztalnál sem, ahol az amerikaiak nyomást gyakorolnak majd Ukrajnára, hogy fogadja el a megállapodást. Már most meg tudom mondani, hogy ez számunkra kedvezőtlen megállapodás lesz
– mondta.
További Külföld híreink
Az utóbbi időben több európai vezető – köztük Emmanuel Macron francia elnök – is megpróbálta újra felvenni a kapcsolatot Putyinnal, hogy ne kizárólag Donald Trump amerikai elnökre maradjon a 2022 februárjában indított orosz invázió lezárásáról szóló tárgyalások feladata.
Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas ugyanakkor azt mondta, hogy a közösségnek először meg kell állapodnia abban, mit vár el Oroszországtól, mielőtt közvetlenül Putyinhoz fordulna.
További Külföld híreink
Borítókép: Bart De Wever (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Kelemen Hunor: A nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért
Az RMDSZ elnöke szerint Erdély története különösen jól mutatja: a magyar közösség mindig talpra tudott állni, akkor is, amikor ez nehéz volt.
Trump Zelenszkijről: „Az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk"
Az Egyesült Államok elnöke bírálta az ukrán elnököt.
Lezuhant és felrobbant a lelőtt Shahed drón + videó
Az akció Kijev felett történt.
Megkezdődött Franciaországban a helyhatósági választások első fordulója
A települések 93 százalékán, ahol csak egy vagy legfeljebb két jelöltlista van, csak egy fordulót rendeznek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!