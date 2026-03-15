Személyesen is érintheti Zelenszkijt az aranykonvoj lekapcsolása

Újabb európai vezető unta el Brüsszel tehetetlenségét, azonnali EU–Oroszország tárgyalást sürgetnek a belgák

Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever arra szólította fel az Európai Uniót, hogy a tagállamok adjanak felhatalmazást az EU-nak az Oroszországgal folytatott tárgyalások megkezdésére, miután eddig nem sikerült rábírni Moszkvát az Ukrajna elleni háború befejezésére.

2026. 03. 15. 9:46
Bart De Wever Fotó: BENOIT DOPPAGNE Forrás: BELGA MAG
„Mivel nem vagyunk képesek azzal nyomást gyakorolni Vlagyimir Putyinra, hogy fegyvereket küldünk Ukrajnának, és gazdaságilag sem tudjuk meggyengíteni az Egyesült Államok támogatása nélkül, már csak egyetlen lehetőség maradt: megállapodást kell kötni” – mondta a belga L’Echo című lapnak.

Bart De Wever felszólította az EU-t, hogy tárgyaljanak Putyinnal (Fotó: AFP)

Hozzátette, hogy Oroszország térdre kényszerítése csak „az Egyesült Államok teljes támogatásával” lenne lehetséges.

Ha nincs felhatalmazásunk arra, hogy Moszkvában tárgyaljunk, akkor nem leszünk ott annál a tárgyalóasztalnál sem, ahol az amerikaiak nyomást gyakorolnak majd Ukrajnára, hogy fogadja el a megállapodást. Már most meg tudom mondani, hogy ez számunkra kedvezőtlen megállapodás lesz

 – mondta.

Az utóbbi időben több európai vezető – köztük Emmanuel Macron francia elnök – is megpróbálta újra felvenni a kapcsolatot Putyinnal, hogy ne kizárólag Donald Trump amerikai elnökre maradjon a 2022 februárjában indított orosz invázió lezárásáról szóló tárgyalások feladata.

Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas ugyanakkor azt mondta, hogy a közösségnek először meg kell állapodnia abban, mit vár el Oroszországtól, mielőtt közvetlenül Putyinhoz fordulna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
