Rendkívüli

gabriela fundoraringvitathatatlan bajnokbajnokcímvédéskiütés

Négy KO sorozatban: brutális verést mért ellenfelére a légsúly vitathatatlan bajnoka

A kaliforniai Anaheimben rendezett profi ökölvívó gálán folytatta a menetelését napjaink egyik, ha már most nem a legjobb női bunyósa. Gabriela Fundora ugyanis hat menet alatt elintézte hivatalos kihívóját, és harmadszor védte meg a légsúlyban a vitathatatlan bajnoki címét. A 22 éves bokszoló az új kihívások miatt a súlycsoportváltást tervezi.

Molnár László
2026. 03. 15. 8:42
Viviana Ruiz hat menetig bírta Gabriela Fundora ütéseit
Viviana Ruiz hat menetig bírta Gabriela Fundora ütéseit Forrás: Golden Boy Promotion
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bármennyire is egyedülálló Sebastian Fundora (23-1-1, 15 KO) a férfiaknál – a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka a Pokoli Toronynak becézett bunyós –, sokan állítják, már nem ő a legsikeresebb bokszoló a családban. A húga, Gabriela Fundora (18-0, 10 KO) a légsúly vitathatatlan bajnoka, és a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és a Ring bajnoki öveit vasárnap hajnalban a kaliforniai Anaheimben rendezett gálán harmadszor is megvédte a WBA szervezet hivatalos kihívója, a 43 éves Viviana Ruiz (10-3, 5 KO) ellen. Ráadásul a divíziókat és nemeket tekintve 22 évesen ő a legfiatalabb vitathatatlan bokszvilágbajnok a profi boksz négyöves korszakában.

Gabriela Fundora ellenfelei a lehető legritkábban képesek végigbokszolni a teljes mérkőzést, ugyanis a padlón fejezik be a légsúly vitathatatlan bajnoka elleni csatát
Gabriela Fundora ellenfelei a lehető legritkábban képesek végigbokszolni a teljes mérkőzést, ugyanis a padlón fejezik be a légsúly vitathatatlan bajnoka elleni csatát      Fotó: Golden Boy Promotion

Gabriela Fundora az utolsó hét csatájából hatot kiütéssel nyert meg

Noha a világ egyik, ha nem a legjobb profi bunyósa a légsúlyban vitézkedik, elképesztő erejű ütései vannak, melyekkel zsinórban nyeri idő előtt a meccseit. Gabriela Fundora az elmúlt hét csatájából – valamennyi címmeccs volt – hatot kiütéssel nyert meg, és a szakemberek szerint már ellenfele sincs a súlycsoportjában.

  • 2023. október 21.: Arely Mucino KO az 5. menetben – tét az IBF világbajnoki öve
  • 2024. január 27.: Christina Cruz KO a 10. menetben – megvédte az IBF vb-címét
  • 2024. november 2.: Gabriela Celeste Alaiz KO a 7. menetben – vitathatatatlan bajnok lett légsúlyban (a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és a Ring)
  • 2025. április 19.: Marilyn Badillo Amaya KO a 7. menetben – megvédte vitathatatlan bajnoki címét
  • 2025. szeptember 20.: Alexas Kubicki KO a 7. menetben – megvédte vitathatatlan bajnoki címeit
  • 2026. március 14.: Viviana Ruiz KO a 6. menetben – megvédte vitathatatlan bajnoki címeit

– Szerintem jól sikerült a meccsem. Ugyan minden tiszteletem Ruizé, de alaposan megérezte az ütéseimet. remélem mindenki látta, azúttal más taktikával bunyóztam, sokat mozogtam a ringben. Csak azt akartam, hogy a rajongók minden alkalommal azzal menjenek haza, hogy a francba, megint kiütötte az ellenfelét ez a lány. Megadtam hát nekik ezt az érzést – jegyezte meg a Boxingscene szakportál kérdésére Fundora az újabb győzelmét követően.

A súlycsoportoktól független rangsorban egyelőre még „csak” a 6. helyen álló bunyós – aki mellesleg a Harvardon végzi egyetemi tanulmányait – már azon gondolkodik, hogy vagy lefogyaszt egy súlycsoportot, vagy felmegy eggyel feljebb, hogy újabb kihívásokat keressen magának.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.