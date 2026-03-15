Négy KO sorozatban: brutális verést mért ellenfelére a légsúly vitathatatlan bajnoka

Bármennyire is egyedülálló Sebastian Fundora (23-1-1, 15 KO) a férfiaknál – a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka a Pokoli Toronynak becézett bunyós –, sokan állítják, már nem ő a legsikeresebb bokszoló a családban. A húga, Gabriela Fundora (18-0, 10 KO) a légsúly vitathatatlan bajnoka, és a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és a Ring bajnoki öveit vasárnap hajnalban a kaliforniai Anaheimben rendezett gálán harmadszor is megvédte a WBA szervezet hivatalos kihívója, a 43 éves Viviana Ruiz (10-3, 5 KO) ellen. Ráadásul a divíziókat és nemeket tekintve 22 évesen ő a legfiatalabb vitathatatlan bokszvilágbajnok a profi boksz négyöves korszakában.

Gabriela Fundora ellenfelei a lehető legritkábban képesek végigbokszolni a teljes mérkőzést, ugyanis a padlón fejezik be a légsúly vitathatatlan bajnoka elleni csatát Fotó: Golden Boy Promotion

Gabriela Fundora az utolsó hét csatájából hatot kiütéssel nyert meg

Noha a világ egyik, ha nem a legjobb profi bunyósa a légsúlyban vitézkedik, elképesztő erejű ütései vannak, melyekkel zsinórban nyeri idő előtt a meccseit. Gabriela Fundora az elmúlt hét csatájából – valamennyi címmeccs volt – hatot kiütéssel nyert meg, és a szakemberek szerint már ellenfele sincs a súlycsoportjában.

2023. október 21.: Arely Mucino KO az 5. menetben – tét az IBF világbajnoki öve

2024. január 27.: Christina Cruz KO a 10. menetben – megvédte az IBF vb-címét

2024. november 2.: Gabriela Celeste Alaiz KO a 7. menetben – vitathatatatlan bajnok lett légsúlyban (a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és a Ring)

2025. április 19.: Marilyn Badillo Amaya KO a 7. menetben – megvédte vitathatatlan bajnoki címét

2025. szeptember 20.: Alexas Kubicki KO a 7. menetben – megvédte vitathatatlan bajnoki címeit

2026. március 14.: Viviana Ruiz KO a 6. menetben – megvédte vitathatatlan bajnoki címeit

– Szerintem jól sikerült a meccsem. Ugyan minden tiszteletem Ruizé, de alaposan megérezte az ütéseimet. remélem mindenki látta, azúttal más taktikával bunyóztam, sokat mozogtam a ringben. Csak azt akartam, hogy a rajongók minden alkalommal azzal menjenek haza, hogy a francba, megint kiütötte az ellenfelét ez a lány. Megadtam hát nekik ezt az érzést – jegyezte meg a Boxingscene szakportál kérdésére Fundora az újabb győzelmét követően.