Magyarország a világ élvonalában a szólásszabadság terén

Mondhatnám, hogy erős éven vagyunk túl, de 2025 valójában 2026. április 12-én fog véget érni. Most lement az őszi politikai szezon és jön a tavaszi, csak utána hirdetnek bajnokot. Ahogy az egész magyar jobboldal számára, a központ számára is a felkészülés és legfőképp a szuverenitásvédelem éve volt az idei. Most év végén kis erőgyűjtés, hogy aztán mindenki 200 százalékkal dolgozhasson a nagy, közös célon: Magyarország naggyá és boldoggá tételén. Egyébiránt igen, reményeim szerint ezt a célt fogja szolgálni újra a jövő tavaszi CPAC Hungary is. És ha »mindenki úgy tesz, ahogy tönni köll, akkor mindön úgy lösz, ahogy lönni köll«