Magyarország a világ élvonalában a szólásszabadság terén

A legjobbak között végzett Magyarország a szólásszabadság terén. Az ország 90 százalékos eredményt ért el a CPAC friss, Free Speech Rating értékelésén.

Munkatársunktól
2026. 01. 05. 19:15
Illusztráció (Forrás: AFP)
A CPAC friss, Free Speech Rating értékelése szerint Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság terén – tette közzé a szervezet. 

Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC Hungaryn (Fotó: Csudai Sándor)
Az összesítésben Magyarország 90 százalékos pontszámot kapott, amellyel az élmezőnybe sorolták.

A CPAC-et, a konzervatív közélet egyik legfontosabb seregszemléjét, amely az Egyesült Államokból indult, már négy alkalommal rendezték meg Magyarországon. Az ötödik CPAC Hungaryvel kapcsolatban felmerült a márciusi időpont lehetősége, amit Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója így kommentált Bohár Dánielnek:

Úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom, de engedek a nyomásgyakorlásodnak, figyu, a január 8-ád szabad?

 Hozzátette, hogy nagy bejelentés várható.

Szánthó Miklós korábban egy, a Magyar Nemzetnek adott interjúban is beszélt a 2026-os CPAC lehetőségéről.

Mondhatnám, hogy erős éven vagyunk túl, de 2025 valójában 2026. április 12-én fog véget érni. Most lement az őszi politikai szezon és jön a tavaszi, csak utána hirdetnek bajnokot. Ahogy az egész magyar jobboldal számára, a központ számára is a felkészülés és legfőképp a szuverenitásvédelem éve volt az idei. Most év végén kis erőgyűjtés, hogy aztán mindenki 200 százalékkal dolgozhasson a nagy, közös célon: Magyarország naggyá és boldoggá tételén. Egyébiránt igen, reményeim szerint ezt a célt fogja szolgálni újra a jövő tavaszi CPAC Hungary is. És ha »mindenki úgy tesz, ahogy tönni köll, akkor mindön úgy lösz, ahogy lönni köll«

– szögezte le az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

