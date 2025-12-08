Történelmi jelentőségű látogatásra kerül sor Magyarországon

Most látogat először paraguayi államfő Magyarországra Santiago Pena személyében, ezért nevezhetjük ezt az utat történelmi jelentőségűnek – mondta el a Magyar Nemzetnek Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője.

Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője szerint Santiago Pena paraguayi elnök magyarországi látogatása történelmi jelentőségűnek tekinthető (Fotó: Alapjogokért Központ)

A közel hétmilliós dél-amerikai országról kevés szó esik Magyarországon, pedig patrióta, anti-kommunista vezetésű országként fontos politikai szövetségese hazánknak a térségben, ráadásul Donald Trump újraválasztásával Paraguay szerepe felértékelődött a régióban

– mutatott rá a szakértő.

Paraguay még a „baloldali hullám” csúcspontján is konzervatív vezetésű maradt, amikor Latin-Amerika legtöbb országát a Sao-Paulo Fórumhoz tartozó újszocialista kormányok vezették – emlékeztetett Farkas Vajk, aki szerint ma a latin-amerikai politikai inga kezd visszatérni a jobboldalra. Erre a jelenségre példaként Argentínában a Milei-kormányt, illetve Chilében a várható politikai fordulatot hozta fel.

A Brazília, Argentína és Bolívia közé ékelődött országban úton-útfélen lehet találkozni a Magyarországon ismert „Isten, haza, család” jelszóval, amely jól jellemzi a Santiago Pena vezette paraguayi kormány politikáját is, amely határozottan kiáll a hagyományos családmodell mellett és fellép a „gender-ideológia” ellen, ha kell még azon az áron is, hogy ezért „büntetésből” kevesebb európai uniós fejlesztési pénzhez juthatnak

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Magyarország és Paraguay közelmúltjában találunk más hasonlóságot is. A Biden-adminisztráció, amely a „progresszív-woke ideológiára” alapozta külpolitikáját, egy David Pressmanhez hasonló nagykövetet küldött Paraguayba, aki ugyanúgy folyamatosan, nyíltan támadta a helyi konzervatív kormányt.

Trump újraválasztásával ez véget ért, Paraguay ma az USA fontos stratégiai partnere Dél-Amerikában, erről beszélt a térségre kiemelt figyelmet fordító Marco Rubio amerikai külügyminiszter már a kongresszusi meghallgatásán is, és ennek tudható be, hogy hivatalba lépése után elsők között találkozott a most Budapestre látogató Pena elnökkel. Pár napja Donald Trumpot is kérdezték Paraguayról, aki nagyszerű szövetségesnek nevezte az országot

– hangsúlyozta Farkas Vajk.