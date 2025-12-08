Santiago PenaFarkas VajkParaguay

Történelmi jelentőségű látogatásra kerül sor Magyarországon

Magyarország egy fontos politikai szövetségesének államfője érkezik Budapestre. Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője szerint Santiago Pena paraguayi elnök magyarországi látogatása történelmi jelentőségűnek tekinthető.

Munkatársunktól
2025. 12. 08. 20:26
Santiago Pena paraguayi elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Most látogat először paraguayi államfő Magyarországra Santiago Pena személyében, ezért nevezhetjük ezt az utat történelmi jelentőségűnek – mondta el a Magyar Nemzetnek Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője.

Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője szerint Santiago Pena paraguayi elnök magyarországi látogatása történelmi jelentőségűnek tekinthető
Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője szerint Santiago Pena paraguayi elnök magyarországi látogatása történelmi jelentőségűnek tekinthető (Fotó: Alapjogokért Központ)

A közel hétmilliós dél-amerikai országról kevés szó esik Magyarországon, pedig patrióta, anti-kommunista vezetésű országként fontos politikai szövetségese hazánknak a térségben, ráadásul Donald Trump újraválasztásával Paraguay szerepe felértékelődött a régióban

– mutatott rá a szakértő.

Paraguay még a „baloldali hullám” csúcspontján is konzervatív vezetésű maradt, amikor Latin-Amerika legtöbb országát a Sao-Paulo Fórumhoz tartozó újszocialista kormányok vezették – emlékeztetett Farkas Vajk, aki szerint ma a latin-amerikai politikai inga kezd visszatérni a jobboldalra. Erre a jelenségre példaként Argentínában a Milei-kormányt, illetve Chilében a várható politikai fordulatot hozta fel.

A Brazília, Argentína és Bolívia közé ékelődött országban úton-útfélen lehet találkozni a Magyarországon ismert „Isten, haza, család” jelszóval, amely jól jellemzi a Santiago Pena vezette paraguayi kormány politikáját is, amely határozottan kiáll a hagyományos családmodell mellett és fellép a „gender-ideológia” ellen, ha kell még azon az áron is, hogy ezért „büntetésből” kevesebb európai uniós fejlesztési pénzhez juthatnak

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Magyarország és Paraguay közelmúltjában találunk más hasonlóságot is. A Biden-adminisztráció, amely a „progresszív-woke ideológiára” alapozta külpolitikáját, egy David Pressmanhez hasonló nagykövetet küldött Paraguayba, aki ugyanúgy folyamatosan, nyíltan támadta a helyi konzervatív kormányt.

Trump újraválasztásával ez véget ért, Paraguay ma az USA fontos stratégiai partnere Dél-Amerikában, erről beszélt a térségre kiemelt figyelmet fordító Marco Rubio amerikai külügyminiszter már a kongresszusi meghallgatásán is, és ennek tudható be, hogy hivatalba lépése után elsők között találkozott a most Budapestre látogató Pena elnökkel. Pár napja Donald Trumpot is kérdezték Paraguayról, aki nagyszerű szövetségesnek nevezte az országot

– hangsúlyozta Farkas Vajk.

A szakértő szerint az is közös pont a magyar és a paraguayi külpolitikában, hogy határozottan kiállnak Izrael mellett, ami Paraguay esetében azért különösen figyelemre méltó, mert Latin-Amerika országai döntően palesztin-pártiak.

Az olyan paraguayi vezetők, mint Raúl Latorre házelnök, vagy Gustavo Leite korábbi szenátor, ma washingtoni nagykövet rendszeres felszólalói az Alapjogokért Központ által szervezett CPAC Hungarynak, ahol minden alkalommal felhívják a figyelmet a paraguayi és a magyar patrióták közötti barátságra és nézetazonosságokra – húzta alá Farkas Vajk.

Paraguay nemzetközi súlyának növekedését jelzi, hogy a Magyarországra látogató Pena elnököt nemrég fogadta III. Károly brit uralkodó is, illetve részt vesz az idei Nobel-békedíj átadásán Oslóban, az idei kitüntetett María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető meghívására – emelte ki az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője.      

Paraguay és Magyarország hasonló adottságokkal rendelkezik

Paraguayt és Magyarországot részben a hasonló adottságaik is természetes szövetségesekké teszik. Egyik országnak sincs tengerpartja, nyelvük egyedi és a korábbi háborúk során területet veszítettek.  Az elmúlt évtizedeket mindkét ország esetében a globalista érdekek kiszolgálása határozta meg, most viszont bár mindkét ország a gazdasági kapcsolatok bővítésére törekszik, de a nemzeti érdekeket helyezik előtérbe, és szigorúan óvják szuverenitásukat.

A dél-amerikai országot egyre többször emlegetik a következő Szilícium-völgyként, és nem ok nélkül. Bár sok ország szeretne világszínvonalú technológiai szektort felépíteni, Paraguay rendelkezik egy egyedi előnnyel: a vízenergia révén egy stabil, egyenletes áramtermelést nyújtó olcsó zöldenergia-forrással, amely így igencsak vonzó lehet például az energiaigényes adatközpontok létrehozásához. Aligha véletlen, hogy tavalyi kaliforniai látogatása során Pena elnök olyan technológiai cégek vezetőivel tárgyalt, mint a Google és az OpenAI.

Borítókép: Santiago Pena paraguayi elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu