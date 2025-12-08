Paraguayra figyel a fél világ, elmondjuk, miért

Technológiai nagyhatalommá válhat Paraguay

Az Origo korábban arról számolt be, hogy a legtöbb olyan országgal szemben, amely szeretne világszínvonalú technológiai szektort kiépíteni, Paraguaynak egy tekintetben egyértelmű előnye van:

hatalmas mennyiségű olcsó, zöldenergia áll rendelkezésre.

Ha valaki valamilyen technológiai beruházást szeretne végrehajtani, például mesterséges intelligencia által fejlesztett adatközpontokba, nem árt, ha tisztában van azzal, hogy a vízenergia megújuló és stabil energiaforrás – vélekedett egy paraguayi szoftverfejlesztő vállalkozás. Más megújuló energiaforrásokhoz, például a szél- vagy a napenergiához képest – amelyekkel az áramtermelés nem egyenletes – sokkal vonzóbb az adatközpontok létrehozására vagy bármilyen más, állandó áramforrást igénylő, nagy energiaigényű tevékenységre.

Tavalyi kaliforniai látogatása során Paraguay elnöke, Santiago Pena olyan vállalatokkal tárgyalt, mint a Google és az OpenAI, hogy ösztönözze őket a paraguayi befektetésekre.

Borítókép: Santiago Pena és Donald Trump (Fotó: AFP)