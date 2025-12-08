Santiago PenaParaguaygazdaságzöld energia

Paraguayra figyel a fél világ, elmondjuk, miért

Magyarország és Paraguay hasonló történelmi és geopolitikai helyzetük miatt természetes szövetségesek, mindkét ország a gazdasági kapcsolatok bővítésére törekszik, miközben szigorúan védi szuverenitását. Paraguayt a Colorado Párt vezetésével Santiago Pena elnök irányítja, aki kitűzte célnak, hogy tíz éven belül megkétszerezi az ország gazdasági teljesítményét. Egyre többször említik a híradások a dél-amerikai országot, ami lehet, hogy a következő Szilícium-völgy lesz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 17:45
Santiago Pena és Donald Trump Fotó: EVAN VUCCI Forrás: POOL
Magyarország és Paraguay természetes szövetségesek: két tengerpart nélküli ország, akik egyedi nyelvet beszélnek, a korábbi háborúk során területet veszítettek, és a rendszerváltás után a globalista érdekeknek kiszolgáltatva alakították politikájukat. Emiatt mindkét ország a gazdasági kapcsolatok bővítésére törekszik, de a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe, és szigorúan óvja szuverenitását.

Santiago Pena paraguay-i elnök
Santiago Pena paraguayi elnök
(Fotó: AIZAR RALDES / AFP)

Paraguay területe 400 000 km², lakossága több mint 7 millió fő, területe teljesen sík és nincs kikötője. Az egykori spanyol gyarmat 1811-ben nyerte el függetlenségét. Geopolitikailag „Trianon-szindróma” jellemzi az országot: nagyobb szomszédai (Argentína, Brazília, Uruguay) gyakran összefogtak ellene, ezért jó viszonyra törekszik a nagyhatalmakkal. Paraguay egy fejlődő ország, a lakosság 89 százaléka katolikus, a lakosság több mint 90 százaléka beszéli a guarani nyelv különböző dialektusait a spanyol mellett, ami erős nemzeti identitással társul. Az országban 2012 óta a Colorado Párt kormányoz, 2023 óta Santiago Pena elnök vezetésével, aki a „Paraguay 2X” tervvel kívánja tíz év alatt megduplázni az ország gazdasági teljesítményét és exportját.

Technológiai nagyhatalommá válhat Paraguay

Az Origo korábban arról számolt be, hogy a legtöbb olyan országgal szemben, amely szeretne világszínvonalú technológiai szektort kiépíteni, Paraguaynak egy tekintetben egyértelmű előnye van: 

hatalmas mennyiségű olcsó, zöldenergia áll rendelkezésre. 

Ha valaki valamilyen technológiai beruházást szeretne végrehajtani, például mesterséges intelligencia által fejlesztett adatközpontokba, nem árt, ha tisztában van azzal, hogy a vízenergia megújuló és stabil energiaforrás – vélekedett egy paraguayi szoftverfejlesztő vállalkozás. Más megújuló energiaforrásokhoz, például a szél- vagy a napenergiához képest – amelyekkel az áramtermelés nem egyenletes – sokkal vonzóbb az adatközpontok létrehozására vagy bármilyen más, állandó áramforrást igénylő, nagy energiaigényű tevékenységre.

Tavalyi kaliforniai látogatása során Paraguay elnöke, Santiago Pena olyan vállalatokkal tárgyalt, mint a Google és az OpenAI, hogy ösztönözze őket a paraguayi befektetésekre. 

Borítókép: Santiago Pena és Donald Trump (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

