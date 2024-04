Paraguayi szenátor a CPAC-en: Istenfélő ország vagyunk, sok magyar párhuzammal

– Említette a CPAC pódiumbeszélgetésén, hogy Paraguay a konzervativizmus szigete Latin-Amerikában. Santiago Pena személyében nemrég ismét jobboldali államfőt választottak, az ön pártja, a Colorado Párt nyolc évtizedes, csaknem folytonos uralma pedig kuriózum a világ demokráciái között. Hogyan tudták ezt megőrizni az amerikai, illetve kommunista befolyással szemben?

– Azt hiszem, két oka van ennek. A XIX. századi háborúnkat, amelynek 1870-ben lett vége, elveszítettük három szomszédunkkal szemben. A férfilakosság lényegében megsemmisült. Paraguayt tehát nőknek kellett újjápíteniük a semmiből, mégpedig erős és istenfélő nőknek, akik nagy becsben tartották Szűz Mária kultuszát. A másik oka a pártrendszerünk: a liberális elit pártja mellett létrejött a Colorado Párt, az én pártom, amely valahogy megtalálta a hangot a néppel, és kifejezi a paraguayiak érték- és szokásvilágát. Hatmillióan élünk az országban, és 2,8 millió ebből a párthoz kapcsolódik. Vannak közöttünk a legkülönbözőbb emberek, és mindenkit szívesen látunk, amíg tiszteletben tartja a paraguayi értékeket.

– Hogyan jelennek meg az értékeik a politikában?

– Ahogy említettem, nemcsak istenhívők, de istenfélők is vagyunk. Vannak egyszülős családaink, de ezek is családok: az anya szerepe az ilyen családban is anyai szerep. Életpártiak vagyunk, az alkotmányunk nem engedi meg az élet megszakítását a magzat esetében sem – az abortusz törvénytelen. Ugyancsak az alkotmányunk értelmében a házasság férfi és nő között lehetséges csak. Természetesen a woke ideológia képviselői támadnak bennünket, éppen azért, mert konzervatív sziget vagyunk.

Gustavo Leite: „A woke képviselői támadnak bennüket”. Fotó: Csudai Sándor – Origo

– Beszélt ezzel kapcsolatban a „civil” szervezetek, az NGO-k szerepéről is. Milyen tevékenységet folytatnak?

– Az Európai Unió és más külföldiek támogatásával megpróbálják kijátszani a törvényeinket, mi pedig ellenállunk ennek. Szabadon folytathatják a tevékenységüket, csak éppen látni szeretnénk, ki finanszírozza őket és milyen célból. Ezt célozza most nálunk egy törvényjavaslat. Egy másik törvény pedig a gyermekvédelmet célozza a genderideológiával szemben. A gyermekeknek a 18. életévük betöltéséig a szülők felügyelete alatt kell felnőniük.

– Mintha csak Magyarország egy latin-amerikai tükörképéről beszélne…

– …ezért is volt számomra nagyon megnyugtató, amit mostani magyar tárgyalópartnereimtől, Szijjártó Péter külügyminisztertől és Németh Zsolt külügyi bizottsági elnöktől hallottam. Azt az érzést erősítette bennem, hogy nem vagyunk egyedül.

Brüsszel nagyon agresszív és autoriter, amikor az akaratának érvényesítéséről van szó.

A mi esetünkben is az a helyzet, hogy pénzt hoznak az országunkba; ezért együttműködésről lehet szó, de az értékeink feladásáról nem. Az NGO-k egyébként nem igazán váltották meg a világot Paraguayban a támogatótevékenységükkel. Inkább az elit körében honosították meg a woke ideológiát, semmint a szegényeket és az őslakosokat segítették volna, ahogy ígérték.

– Esetleg egy további magyar párhuzam: a Biden-kormánnyal hogyan jönnek ki?

– Az amerikai nagykövet – megsértve a genfi konvenciót – beavatkozott a paraguayi belpolitikába. De ez csak segítette a választási győzelmünket, ugyanis senki nem szereti, amit művel nálunk. Mint látható, rengeteg a párhuzam az országaink között. Olyan barátság ez, amely a közös értékekre épül, nem pedig arra, hogy mit adunk el egymásnak vagy veszünk egymástól.

– Szimpátiával figyelik a szomszédjukban az új argentin elnök, a jobboldali Javier Milei tevékenységét?

– Igen. Argentínának több évtizedes korrupciót kell felszámolnia. Mileinek máris megvan az az előnye, hogy azt is teszi, amit mond – ezt a javára kell írni. A válság nem múlt el, de az emberek kitartanak mellette, mert elegük volt az előtte lévő régi kormányzásból. Remélem, Milei gazdaságilag vissza tudja állítani a sínre az országot.

– Venezuelában viszont Nicolás Maduro, az autoriter baloldali elnök még indulni sem engedi az ellenzéket a júliusi elnökválasztáson…

– Ha Maduro jobboldali lenne, már az egész világ közbeavatkozott volna, és elcsalt választásokat kiáltozna. Venezuela az Európai Unió és egyes más hatalmak képmutatásának szimbóluma. Végső soron azonban Maduro a saját politikai sírját ássa. Ugyanis lebontja az intézményeket, a végén pedig elbukik, mint a Római Birodalom.

