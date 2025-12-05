Kijev egyre erőteljesebben követeli, hogy a Nyugat finanszírozza Ukrajnát, akár a befagyasztott orosz vagyon teljes elvételével, akár a nyugati adófizetők pénzéből – erről beszélt részletesen Irina Mudra, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője a Jerusalem Postnak adott interjúban. Mudra szerint az orosz állami vagyon kulcsfontosságú.
Kijev már kapott hitelt a vagyon „profitja” alapján, ám Mudra szerint ez messze nem elég:
Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi jog erős érveket kínál ezen eszközök teljes felhasználására. Ha a nyugati partnerek nem lelkesek az agresszor pénzének igénybevételére… akkor a saját adófizetőik zsebéhez kell nyúlniuk.
Ezzel Mudra gyakorlatilag kijelentette: ha Európa nem mer konfrontálódni Oroszországgal, akkor az európai polgárok pénzéből kell fizetniük Ukrajna helyreállítását.
