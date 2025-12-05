Elképesztő ukrán javaslat: Brüsszel vegye el az európai adófizetők pénzét!

Kijev egyre erőteljesebben követeli, hogy a Nyugat finanszírozza Ukrajnát, akár a befagyasztott orosz vagyon teljes elvételével, akár a nyugati adófizetők pénzéből – erről beszélt részletesen Irina Mudra, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője a Jerusalem Postnak adott interjúban. Mudra szerint az orosz állami vagyon kulcsfontosságú.

Irina Mudra ukrán igazságügyi miniszterhelyettes a háborús bűnöket vizsgáló nemzetközi konferencián 2024-ben (ANP/Jeroen Jumelet) Fotó: JEROEN JUMELET / ANP MAG

Kijev már kapott hitelt a vagyon „profitja” alapján, ám Mudra szerint ez messze nem elég:

Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi jog erős érveket kínál ezen eszközök teljes felhasználására. Ha a nyugati partnerek nem lelkesek az agresszor pénzének igénybevételére… akkor a saját adófizetőik zsebéhez kell nyúlniuk.

Ezzel Mudra gyakorlatilag kijelentette: ha Európa nem mer konfrontálódni Oroszországgal, akkor az európai polgárok pénzéből kell fizetniük Ukrajna helyreállítását.