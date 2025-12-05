UkrajnaKijevIrina Mudraorosz-ukrán háború

Elképesztő ukrán javaslat: Brüsszel vegye el az európai adófizetők pénzét!

Ukrajna vezetése továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Nyugat finanszírozza az országot, és ha az európai kormányok nem merik kisajátítani a befagyasztott orosz állami vagyont, akkor az adófizetők pénzét kell elvenniük – erről beszélt a Jerusalem Postnak Irina Mudra, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője. A tisztségviselő szerint az „agresszor pénzét” lenne helyes felhasználni, de ha erre nincs politikai bátorság, akkor a nyugati állampolgárok pénze a következő opció. Az európai emberek zsebében turkál Kijev.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 11:28
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az EB elnöke (Fotó: AFP)
Kijev egyre erőteljesebben követeli, hogy a Nyugat finanszírozza Ukrajnát, akár a befagyasztott orosz vagyon teljes elvételével, akár a nyugati adófizetők pénzéből – erről beszélt részletesen Irina Mudra, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője a Jerusalem Postnak adott interjúban. Mudra szerint az orosz állami vagyon kulcsfontosságú. 

Iryna Mudra ukrán igazságügyi miniszterhelyettes a háborús bűnöket vizsgáló nemzetközi konferencián 2024-ben
Irina Mudra ukrán igazságügyi miniszterhelyettes a háborús bűnöket vizsgáló nemzetközi konferencián 2024-ben (ANP/Jeroen Jumelet) Fotó: JEROEN JUMELET / ANP MAG

Kijev már kapott hitelt a vagyon „profitja” alapján, ám Mudra szerint ez messze nem elég:

Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi jog erős érveket kínál ezen eszközök teljes felhasználására. Ha a nyugati partnerek nem lelkesek az agresszor pénzének igénybevételére… akkor a saját adófizetőik zsebéhez kell nyúlniuk.

Ezzel Mudra gyakorlatilag kijelentette: ha Európa nem mer konfrontálódni Oroszországgal, akkor az európai polgárok pénzéből kell fizetniük Ukrajna helyreállítását.

Mudra azt is elmondta, szerinte ma „közelebb állnak a háború befejezéséhez, mint két hónappal ezelőtt”, részben Donald Trump amerikai elnök „konkrét lépései” miatt. Ukrajna kész a diplomáciára – tette hozzá –, de csak olyan megállapodásra, amely nem sérti az ország szuverenitását.

Olyan diplomáciát akarunk, amely a nemzetközi jogon alapul, nem az orosz követeléseken

 – hangsúlyozta.

Kijev vörös vonalai továbbra is változatlanok:

  • nem fogadják el a megszállt területek elvesztését,
  • nem engednek az ukrán hadsereg minimális létszámára vonatkozó feltételekből,
  • nem adnak amnesztiát az orosz vezetőknek.

170 ezer háborús bűncselekmény – Moszkvát a legfelső szintig felelősségre vonnák

Mudra szerint Ukrajna több mint 170 ezer háborús bűncselekményt dokumentált, és a felelősségre vonásnak el kell jutnia az orosz állam legfelső szintjeire is, beleértve az elnököt, a miniszterelnököt és a külügyminisztert. Az ICC-ről szólva azt mondta: bár kiadták a Putyin elleni elfogatóparancsot, a bíróság „túl lassú” és „politizált”.

Mudra látogatásának egyik célja a gazdasági együttműködés újraindítása volt Izraellel. Szerinte Izrael – háborús tapasztalatai miatt – kulcsszerepet kell hogy játsszon Ukrajna újjáépítésében, különösen a védelmi technológiák, az egészségügy, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás terén.

 – Ukrajna Európa legnagyobb beruházási lehetősége 1945 óta. Azt akarjuk, hogy az izraeli vállalatok legyenek részesei a jövőnk építésének – fogalmazott.

Mudra személyesen is beszélt a háború mindennapi valóságáról:

A fiammal minden második éjszakát óvóhelyen töltünk. Közben megpróbálunk dolgozni, iskolába járni, néha elmenni egy pohár sörre. De ha mi nem hisszük el, hogy erősnek kell maradnunk, más sem fogja elhinni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az EB elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

