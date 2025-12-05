Úszik a korrupcióban az Európai Unió, mondta a kormányfő

– Brüsszel nehéz helyzetben van, mert az ő háza is ég – mondta Orbán Viktor az ukrajnai korrupciós ügyekről a Kossuth rádiónak adott interjújában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, kiderült, hogy az Európai Unió korábbi második embere, a testület alelnöke, a külügyekért felelős biztos valamit csinált,

gyanús dolgok történtek.

– Miközben úszik a korrupcióban az Európai Unió, és nemcsak a bizottság, hanem maga az Európai Parlament is hangos a korrupciós ügyektől, kellene valami okosat mondania az ukrajnai korrupcióról – mondta Orbán Viktor, aki szerint ez nem megy.

Hangsúlyozta,