Úszik a korrupcióban az Európai Unió, mondta a kormányfő

Miközben úszik a korrupcióban az Európai Unió, és nemcsak a bizottság, hanem maga az Európai Parlament is hangos a korrupciós ügyektől – fogalmazott a miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 8:49
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos) Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
– Brüsszel nehéz helyzetben van, mert az ő háza is ég – mondta Orbán Viktor az ukrajnai korrupciós ügyekről a Kossuth rádiónak adott interjújában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, kiderült, hogy az Európai Unió korábbi második embere, a testület alelnöke, a külügyekért felelős biztos valamit csinált, 

gyanús dolgok történtek. 

Miközben úszik a korrupcióban az Európai Unió, és nemcsak a bizottság, hanem maga az Európai Parlament is hangos a korrupciós ügyektől, kellene valami okosat mondania az ukrajnai korrupcióról – mondta Orbán Viktor, aki szerint ez nem megy.

Hangsúlyozta,  

ami történik Ukrajnában, az történik Brüsszelben is, ilyenkor „kéz kezet mos”, nincs könnyű helyzetben a bizottság.

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

