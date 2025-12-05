FideszOrbán ViktorKossuth Rádió Jó reggelt Magyarország

A kormányfő szerint már túlléptünk a 2004-es magyarellenes népszavazáson

A kettős állampolgárság ötletét támogató szervezetek közül akkor a Fidesz képviselte a legnagyobb súlyt, Orbán Viktor 2004. szeptember 12-én Szabadkán a helyi magyarokkal tartott találkozón a támogatásáról biztosította a kettős állampolgárság megadásának ügyét. 

2025. 12. 05. 9:11
Orbán Viktor: Túlléptünk a 2004-es magyarellenes népszavazáson
– Mind filozófiai, mind kulturális értelemben túlléptünk a 2004-es népszavazáson – fogalmazott Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Ma van a huszonegy éves évfordulója ugyanis a kettős állampolgárságról szóló népszavazásnak, amely máig ható szégyenfoltja a magyar társadalmi életnek. Az akkori magyar politikai elit egy része és 

félrevezetett szavazópolgárok sokasága miatt e nap a nemzetárulás napja lett.   

A Gyurcsány Ferenc vezette kormány gyomorforgató módon és stílusban uszította a csonka hazában élő magyarokat a határon túli magyar testvéreik ellen. 

Az óriásplakátokról azt az információt kapták a választók, hogy amennyiben sikeres lesz a népszavazás, akkor 23 millió román özönlik Magyarországra, akik elveszik a munkát meg elvesznek alapvetően mindent.

 „Ne fizessünk mások helyet adót, nyugdíjat! Ne fizessünk állásunkkal az olcsó határon túli munkavállalók miatt! Ne fizessünk havi húszezer forintot családunk pénzéből! Ne fizessünk álmainkkal, mert nehezedik a lakáshelyzet!” – ezek a mondatok voltak olvashatók a hirdetőfelületeken. 

A kettős állampolgárságról szóló népszavazás MSZP-s plakátja 2004-ből

A plakátok talán legocsmányabb mondata a következő volt: „A kettős állampolgárság a határon túli magyarok számára nem megoldás, viszont az országnak és nekünk jelentős teher!”

 

Végül győztek az igenek a népszavazáson

A kettős állampolgárság ötletét támogató szervezetek közül a Fidesz képviselte a legnagyobb súlyt, Orbán Viktor 2004. szeptember 12-én Szabadkán a helyi magyarokkal tartott találkozón a támogatásáról biztosította a kettős állampolgárság megadásának ügyét. 

A polgári konzervatív párt a trianoni békediktátum által szétszakított magyar nemzet újraegyesítésének egyik módját látta e lehetőségben.

 

Orbán Viktor: Megvolt a morális alapja a későbbi döntésnek

A kormányfő a Kossuth rádióban elmondta: akkor azt gondolta, hogy az anyaországiak nem támogatják ennyien a határon túliak állampolgárságát. A baloldal ugyanis mindig ez ellen hergelt. A jobboldal ezt másképp gondolta. A kormányfő annak örült, hogy több volt az igen, mint a nem. 

Tudta, hogy majd eljön a pillanat, amikor kétharmada lesz a jobboldalnak. 

A morális alapja így egy későbbi döntésnek megvolt. Miután 2010-ben megkapták a kétharmadot, a többségre hivatkozva bevezették a kettős állampolgárságot. Az a baloldali kultúra, miszerint aki nem magyarországi, az nem magyar,  meggyengült, így mind filozófiai, mind kulturális értelemben túlléptünk a 2004-es népszavazáson.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

 

Lóránt Károly
háború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

