A Dunántúl több településén is havazásra ébredtek

A tőlünk délnyugatra Olaszország fölött örvénylő ciklon csapadékzónája az elmúlt 24 órában az ország délnyugati, déli felén, kétharmadán sokfelé hozott csapadékot, tíz milliméter körüli mennyiség a Délnyugat-Dunántúlon többfelé is esett – jelezte közösségi oldalán a HungaroMet Zrt.

(Forrás: Facebook/HungaroMet Zrt.)

Az Alföldön zömmel eső, éjjel havas eső, míg a Dunántúlon döntően havas eső, hó hullott. Utóbbi eredményeként ma reggelre elsősorban az Alpokalján, illetve a Balaton-felvidék egyes részein és a Bakonyban, valamint a Balaton környékén mérhetünk két-három centiméteres hóréteget, ennél több csak kevés helyen, főként a nyugati határvidék hegységeiben és a Bakony magasabban fekvő tájain eshetett.

A HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán egy albumot is megosztott azokból a képekből, amelyeket az olvasók küldtek behavazott településükről, de a kommentek között is találhatunk fotókat az ország hó szempontjából mindenképpen szerencsésebb tájairól: