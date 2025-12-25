DunántúlBalatonhavazás

A Dunántúl több településén is havazásra ébredtek

Behavazódott az Alpokalja és a Balaton-felvidék, valamint a Balaton környékének egy része.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet. Zrt.2025. 12. 25. 12:30
A tőlünk délnyugatra Olaszország fölött örvénylő ciklon csapadékzónája az elmúlt 24 órában az ország délnyugati, déli felén, kétharmadán sokfelé hozott csapadékot, tíz milliméter körüli mennyiség a Délnyugat-Dunántúlon többfelé is esett – jelezte közösségi oldalán a HungaroMet Zrt

(Forrás: Facebook/HungaroMet Zrt.)

Az Alföldön zömmel eső, éjjel havas eső, míg a Dunántúlon döntően havas eső, hó hullott. Utóbbi eredményeként ma reggelre elsősorban az Alpokalján, illetve a Balaton-felvidék egyes részein és a Bakonyban, valamint a Balaton környékén mérhetünk két-három centiméteres hóréteget, ennél több csak kevés helyen, főként a nyugati határvidék hegységeiben és a Bakony magasabban fekvő tájain eshetett.

A HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán egy albumot is megosztott azokból a képekből, amelyeket az olvasók küldtek behavazott településükről, de a kommentek között is találhatunk fotókat az ország hó szempontjából mindenképpen szerencsésebb tájairól:

Borítókép: Illusztráció (Fotó: GettyImages)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

