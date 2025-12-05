Minimálbér-emelés kontra Tisza-adó – Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban + videó

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország! című műsorában ad interjút fél nyolctól. A beszpélgetésben szó lesz a jövő évi minimálbér-emelésről és a Tisza-adóról is.

A Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be a beszélgetésről, kövesse nálunk élőben!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)