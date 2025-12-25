Nukleáris tengeralattjáró és rakétapróba: Kim Dzsong Un lányával nézte meg a végítélet fegyverét

A keleti part közelében tartott szerdai rakétakísérletben, amelynek célja az atomfegyverrel rendelkező ország felszerelése új típusú, nagy magasságban repülő rakétával, 200 kilométerre fekvő célpontot semmisítettek meg a levegőben – írta a KNCA észak-koreai állami hírügynökség. A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága megerősítette a közép-európai idő szerint reggel 9 órakor végrehajtott rakétakísérletet – jelentette a Yonhap dél-koreai hivatalos hírügynökség.

Egy másik helyszínen Kim megtekintette egy 8700 tonnás atommeghajtású, föld–levegő rakéták indítására alkalmas tengeralattjáró építését

– közölte a KNCA, amely a látogatás színhelyére nem tért ki. A tengeralattjáró-program egyike a kormánypártnak az észak-koreai haditengerészet korszerűsítésére irányuló erőfeszítéseinek, egyike az öt politikának, amellyel a párt fejleszteni kívánja az ország katonai képességeit. A KNCA által közzétett felvételen az észak-koreai vezető a lánya, Dzsu Ae társaságában látható. A KNCA jelentése szerint Kim azt mondta: