Nukleáris tengeralattjáró és rakétapróba: Kim Dzsong Un lányával nézte meg a végítélet fegyverét

Egy tengeralattjáró építését és egy hosszú hatótávolságú föld-levegő rakéta próbaindítását tekintette meg Kim Dzsongün észak-koreai vezető lányával – jelentette csütörtökön az állami média.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 25. 13:30
Kim Dzsong Un lányával nézte a végítélet-gépet Forrás: AFP
Kim Dzsong Un észak-koreai vezető lányával jelent meg egy 8700 tonnás hajó építésénél.

Egy tengeralattjáró építését és egy nagy hatótávolságú föld–levegő rakéta próbaindítását tekintette meg Kim Dzsong Un
Egy tengeralattjáró építését és egy nagy hatótávolságú föld–levegő rakéta próbaindítását tekintette meg Kim Dzsong Un Fotó: AFP

A keleti part közelében tartott szerdai rakétakísérletben, amelynek célja az atomfegyverrel rendelkező ország felszerelése új típusú, nagy magasságban repülő rakétával, 200 kilométerre fekvő célpontot semmisítettek meg a levegőben – írta a KNCA észak-koreai állami hírügynökség. A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága megerősítette a közép-európai idő szerint reggel 9 órakor végrehajtott rakétakísérletet – jelentette a Yonhap dél-koreai hivatalos hírügynökség.

Egy másik helyszínen Kim megtekintette egy 8700 tonnás atommeghajtású, föld–levegő rakéták indítására alkalmas tengeralattjáró építését 

– közölte a KNCA, amely a látogatás színhelyére nem tért ki. A tengeralattjáró-program egyike a kormánypártnak az észak-koreai haditengerészet korszerűsítésére irányuló erőfeszítéseinek, egyike az öt politikának, amellyel a párt fejleszteni kívánja az ország katonai képességeit. A KNCA által közzétett felvételen az észak-koreai vezető a lánya, Dzsu Ae társaságában látható. A KNCA jelentése szerint Kim azt mondta: 

Észak-Korea többfunkciós rombolókat és atommeghajtású tengeralattjárókat épít, és a gyártás felgyorsításán dolgozik, hogy a hajóit különböző fegyverekkel tudja ellátni.

Nukleáris kísérletet hajthat végre Kim Dzsong Un

Novemberben lapunk beszámolt róla, hogy Dél-koreai katonai hírszerzése szerint Észak-Korea rövid időn belül nukleáris kísérletet hajthat végre, amint Kim Dzsong Un parancsot ad.

Borítókép: Kim Dzsong Un észak-koreai vezető (Fotó: AFP)

Vizi E. Szilveszter
idezojelekkarácsony

Karácsony a család ünnepe

Vizi E. Szilveszter avatarja

A Gyermek születése azt üzeni, hogy Isten a legnagyobb erőt a legkisebben mutatja meg.

