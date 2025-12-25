Kim Dzsong Un észak-koreai vezető lányával jelent meg egy 8700 tonnás hajó építésénél.
Nukleáris tengeralattjáró és rakétapróba: Kim Dzsong Un lányával nézte meg a végítélet fegyverét
Egy tengeralattjáró építését és egy hosszú hatótávolságú föld-levegő rakéta próbaindítását tekintette meg Kim Dzsongün észak-koreai vezető lányával – jelentette csütörtökön az állami média.
A keleti part közelében tartott szerdai rakétakísérletben, amelynek célja az atomfegyverrel rendelkező ország felszerelése új típusú, nagy magasságban repülő rakétával, 200 kilométerre fekvő célpontot semmisítettek meg a levegőben – írta a KNCA észak-koreai állami hírügynökség. A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága megerősítette a közép-európai idő szerint reggel 9 órakor végrehajtott rakétakísérletet – jelentette a Yonhap dél-koreai hivatalos hírügynökség.
Egy másik helyszínen Kim megtekintette egy 8700 tonnás atommeghajtású, föld–levegő rakéták indítására alkalmas tengeralattjáró építését
– közölte a KNCA, amely a látogatás színhelyére nem tért ki. A tengeralattjáró-program egyike a kormánypártnak az észak-koreai haditengerészet korszerűsítésére irányuló erőfeszítéseinek, egyike az öt politikának, amellyel a párt fejleszteni kívánja az ország katonai képességeit. A KNCA által közzétett felvételen az észak-koreai vezető a lánya, Dzsu Ae társaságában látható. A KNCA jelentése szerint Kim azt mondta:
Észak-Korea többfunkciós rombolókat és atommeghajtású tengeralattjárókat épít, és a gyártás felgyorsításán dolgozik, hogy a hajóit különböző fegyverekkel tudja ellátni.
Nukleáris kísérletet hajthat végre Kim Dzsong Un
Novemberben lapunk beszámolt róla, hogy Dél-koreai katonai hírszerzése szerint Észak-Korea rövid időn belül nukleáris kísérletet hajthat végre, amint Kim Dzsong Un parancsot ad.
Kim Dzsong Un észak-koreai vezető
