Észak-Korea nukleáris kísérletet hajthat végre

Dél-koreai katonai hírszerzése szerint Észak-Korea rövid időn belül nukleáris kísérletet hajthat végre, amint Kim Dzsong Un parancsot ad; ugyanakkor Phenjan orosz technikai támogatással további, nagyobb felbontású kémműholdak indítására készül. A jelentések szerint az ország rendelkezik egy nukleáris kísérleti létesítménnyel a Punggje-ri telephelyen, és több katonai fejlesztést is végrehajtott.

Sebők Barbara
2025. 11. 05. 11:24
Észak-Korea nukleáris kísérletet hajthat végre, amint Kim Dzsong Un parancsot ad Forrás: AFP
A dél-koreai Védelmi Hírszerző Ügynökség jelentése szerint Észak-Korea jeleket mutat arra, hogy orosz technikai támogatással további kémműholdakat indítson. Az ország rendelkezik egy nukleáris kísérleti létesítménnyel a Punggje-ri bázison. Szeptemberben Kim Dzsong Un egy meglepetésszerű beszédében kijelentette, hogy országa exponenciálisan növelni fogja nukleáris fegyverarzenálját – számolt be róla az Independent.

Észak-Korea nukleáris kísérletet hajthat végre, amint Kim Dzsong Un parancsot ad
Észak-Korea nukleáris kísérletet hajthat végre, amint Kim Dzsong Un parancsot ad. Fotó: AFP

A Koreai Központi Hírügynökség jelentése szerint Kim az Észak-Korea alapításának 76. évfordulóját ünneplő beszédében kijelentette, hogy az ország katonai erejének bővítésére nincs korlát. A dél-koreai egyesítési minisztérium megjegyezte, hogy ez volt Kim első alapításnapi beszéde, mióta 2011-ben átvette a hatalmat.

Dél-Korea védelmi minisztere júliusban figyelmeztetett, hogy Phenjan fontolóra veheti egy nukleáris kísérlet végrehajtását.

Tavaly Kim Dzsong Un figyelmeztetett: nukleáris fegyvereket vethet be egy esetleges konfliktusban Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal, mivel azokat Észak-Korea provokálásával és a Koreai-félszigeten az ellenségeskedés fokozásával vádolta. Kim egy róla elnevezett intézményben, a Kim Dzsong Un Nemzeti Védelmi Egyetemen tartott beszédében azt is kijelentette, hogy 

Észak-Korea habozás nélkül minden támadási képességét beveti ellenségei ellen, ha azok fegyveres erővel próbálnak fellépni Észak-Korea ellen. Ebben az esetben nem zárható ki a nukleáris fegyverek használata

– mondta.

Szeptemberben Kim felügyelte egy új hajtómű tesztelését interkontinentális ballisztikus rakétákhoz, amelynek célja egy olyan fegyverarzenál létrehozása, amely képes nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra. 

 

Borítókép: Kim Dzsong Un (Fotó: AFP)

