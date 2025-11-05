A dél-koreai Védelmi Hírszerző Ügynökség jelentése szerint Észak-Korea jeleket mutat arra, hogy orosz technikai támogatással további kémműholdakat indítson. Az ország rendelkezik egy nukleáris kísérleti létesítménnyel a Punggje-ri bázison. Szeptemberben Kim Dzsong Un egy meglepetésszerű beszédében kijelentette, hogy országa exponenciálisan növelni fogja nukleáris fegyverarzenálját – számolt be róla az Independent.

Észak-Korea nukleáris kísérletet hajthat végre, amint Kim Dzsong Un parancsot ad. Fotó: AFP

A Koreai Központi Hírügynökség jelentése szerint Kim az Észak-Korea alapításának 76. évfordulóját ünneplő beszédében kijelentette, hogy az ország katonai erejének bővítésére nincs korlát. A dél-koreai egyesítési minisztérium megjegyezte, hogy ez volt Kim első alapításnapi beszéde, mióta 2011-ben átvette a hatalmat.