A lett rendőrség átvizsgált egy hajót, balti-tengeri vezeték megrongálása miatt nyomoznak

A lett rendőrség egységei vasárnap átvizsgáltak egy hajót az egyik balti-tengeri távközlési vezeték megrongálásával összefüggésben - közölték vasárnap a balti ország hatóságai.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 1:00
A „Northern Coasts 23” nevű nagy tengeri hadgyakorlat során egy víz alatti akna robban fel a Lettország partjainál, a Balti-tengeren - képünk illusztráció Fotó: BERND VON JUTRCZENKA Forrás: DPA
A tájékoztatás szerint a litvániai Sventoji és a nagyjából 65 kilométerre található lettországi Liepaja part menti települések között futó távközlési vezetéken pénteken észleltek károkat, bár egyelőre még nem világos, mi okozta ezeket. 

Különböző nemzetek hadihajói vesznek részt a „Northern Coasts 23” nevű nagy tengeri hadgyakorlaton a Balti-tengeren, Lettország partjainál Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA
Egyelőre nem foglalták le a vízijárművet, illetve nem vették őrizetbe annak a rendőrséggel együttműködő legénységét sem, folytatódik a körülmények tisztázását szolgáló aktív munka

– írta a lett rendőrség az X-en. Evika Silina lett miniszterelnök közölte, hogy a károk Liepaja közelében keletkeztek a vezetéken. 

Az incidens nem volt kihatással a lett távközlési szolgáltatásokat igénybe vevőkre

– írta a kormányfő ugyancsak az X-en. Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tengerben. Legutóbb december 31-én jelentettek hasonló esetet. A Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt közlekedő, Fitburg nevű hajót szerdán foglalták le a finn hatóságok, mert gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongálta a Balti-tengeren az Elisa finn távközlési cég egyik tengerben lévő vezetékét, amely Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint - közölte az MTI.

Borítókép: A „Northern Coasts 23” nevű nagy tengeri hadgyakorlat során egy víz alatti akna robban fel a Lettország partjainál, a Balti-tengeren - képünk illusztráció (Fotó: AFP)

