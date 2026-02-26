A profi ökölvívás fekete napja: egy újabb bokszlegenda jelentette be visszavonulását

Rendkívüli

Amire a női ökölvívást szeretők hatalmas tábora egyáltalán nem várt, az most sajnos bekövetkezett. Bejelentette visszavonulását az amatőr és profi ökölvívás egyik legeredményesebb bunyósa, Katie Taylor. Az ír bokszikon közölte, nyáron még teljesítené nagy álmát, hogy ringbe lép a dublini Croke Parkban, majd ezt követően szegre akasztja a bokszkesztyűit. A 39 éves legenda amatőrben olimpiai bajnok, a profik között pedig a könnyűsúly jelenleg is vitathatatlan bajnoka. Legnagyobb riválisával, a hét súlycsoportban is vb-övet szerző Puerto Ricó-i Amanda Serranóval vívott trilógiája a sportág történelmének aranyoldalaira került, és a második meccsük minden idők legnézettebb női sporteseménye lett, ugyanis 74 millióan látták élőben.

Molnár László
2026. 02. 26. 12:57
Katie Taylor visszavonulása elképesztő űrt hagy maga mögött a profi ökölvívásban
Katie Taylor visszavonulása elképesztő űrt hagy maga mögött a profi ökölvívásban Forrás: boxingscene.com/Esther Lin
Egyszer minden véget ér, legyen valaki bármilyen bajnok is a saját sportágában, a búcsú ideje egyszer elérkezik. Az ír bokszikon, Katie Taylor (25-1, 5 KO) is elérkezett ehhez a milliókat elszomorító kilométerkőhöz, és bejelentette, 2026-ban befejezi a pályafutását. Hogy kit veszít el a ring világa, legyen elég annyi, hogy a 39 éves bray-i legendát széles körben generációja egyik legnagyobb harcosának tartják. Taylor a profi bokszban egyike annak az öt bokszbajnoknak a sportág történelmében, aki két súlycsoportban – könnyűsúlyban és kisváltósúlyban – is vitathatatlan bajnoki címet nyert a négyöves korszakon belül.

Minden idők egyik legjobb ringcsatáit vívta egymással Katie Taylor és Amanda Serrano
Minden idők egyik legjobb ringcsatáit vívta egymással Katie Taylor és Amanda Serrano. Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun

Katie Taylor mindent megnyert, amit egy bokszoló megnyerhet

A profi ökölvívás ikonja hihetetlenül sokat tett a sportágért, és azt tervezi, hogy stílusosan távozik az aktív bunyósok népes táborából. Az egyébként labdarúgóként induló, majd menet közben sportágat váltó Taylor ugyanis a secondsout.com szakportálnak elmondta, hogy idén nyáron még egy utolsó mérkőzést vív Dublinban, aztán befejezi a pályafutását. Annak ellenére, hogy Taylor nagyon büszke ír származására, karrierje során mindössze kétszer bokszolt hazájában. Ráadásul az első alkalommal, 2023 májusában vereséget szenvedett Chantelle Camerontól (21-1, 8 KO), akinek nem egészen fél év múlva vissza is vágott. Érdekesség, hogy a két bunyós még amatőrben is találkozott egyszer, és a 2011-es, Katowicében rendezett Európa-bajnokságon Taylor diadalmaskodott. 

– Még mindig próbáljuk kitalálni a részleteket, de a döntésem végleges. Csodálatos utazás volt az egész az elmúlt húsz évben. Voltak hullámvölgyeim és csúcspontjaim is. Mindig is itt akartam befejezni Írországban, és Dublinban vívnám az utolsó nagy csatát. Nagy álmom, hogy erre a Croke Parkban kerüljön sor – árulta el Katie Taylor, aki hozzátette, a végleges időpontot, valamint az ellenfél nevét később hozzák nyilvánosságra.

Londonban felért amatőr pályafutása csúcsára és olimpiai bajnok lett Katie Taylor
Londonban felért amatőr pályafutása csúcsára és olimpiai bajnok lett Katie Taylor. Fotó: AFP/Alberto Pizzoli

Katie Taylor karrierjének statisztikája

amatőr ökölvívás

  • olimpiai bajnok (2012, London)
  • ötszörös világbajnok, egyszeres vb-bronzérmes
  • Európa Játékok-győztes (2015, Baku)
  • hatszoros Európa-bajnok
  • ötszörös EU-bajnok

profi ökölvívás

  • 25 győzelem (5 KO), 1 vereség
  • vitathatatlan bajnok (könnyűsúly, kisváltósúly)
  • súlycsoportok nélküli rangsor legjobbja (2025, Ring Magazin)
  • a világ legjobb kisváltósúlyú női bokszolója (2025, BoxRex)

A legnagyobb ellenfele, Amanda Serrano a legjobbat hozta ki belőle

A profi ökölvívásban minden bokszolónak van egy olyan ellenfele, aki ellen a lehető legjobbját képes bemutatni a ringben. Nos, Taylor esetében ő nem más, mint Puerto Rico büszkesége, a hét súlycsoportban világbajnoki címet szerző Amanda Serrano (48-4-1, 31 KO), akivel háromszor is összecsapott az ír bunyós. Egy biztos, mindhárom meccsük bekerült a sportág történelemkönyvének aranyoldalaira. 

Legutóbb 2025. július 11-én csaptak össze a híres New York-i Madison Square Gardenben – egyébként mindhárom elképesztő ringcsatát Taylor nyerte a lehető legszűkebb pontozással –, kettejük vetélkedése két rekordot is tart már: 

  • az ő női csatájuk az első, ami főmeccs lett egy olyan profi boksz gálán, ahol komoly férfimeccseket is rendeztek, 
  • a második meccsük minden idők legnézettebb női sporteseménye lett, ugyanis 74 millióan látták élőben a november 15-i, a Tyson vs. Paul mérkőzés köré épülő arlingtoni gálán.

A harmadik meccsük – melyet Jake Paul promóciós irodájának szervezésében rendeztek – volt Taylor eddigi utolsó csatája a ringben, és a fentiekből kiderült, már csak egy van hátra.

A harmadik Taylor-Serrano meccset maga Jake Paul szervezte tavaly nyáron
A harmadik Taylor–Serrano meccset maga Jake Paul szervezte tavaly nyáron. Fotó: Anadolu/Mostafa Bassim

Rácz Félix: Taylor olyan az íreknek, mint nekünk Puskás Ferenc

Magyarország legismertebb és legsikeresebb promótere, a manapság itthon a pusztakezes gálákat szervező Rácz Félix szerint a világ egyik legeredményesebb ökölvívója vonul vissza Taylor személyében. Mint elmondta, az ír bunyós igazi ikon, hazájában nincs olyan pub, ahol ne ismernék a nevét és ne tekintenének rá nemzeti hősként.

– Taylor olyan az íreknek, mint a magyaroknak Puskás Ferenc, aki a sportágában mindent elért, amit csak lehetett. Ne értse senki félre, amit mondok, de ő egy igazi női bőrbe bújt férfi a ringben, hiszen 

olyan ütésállóság, ütéserő és taktikai érzék van benne, ami nagyon ritka egy bokszolóban. Igazi komplex bunyós,

és a Serrano elleni trilógiája minden idők egyik legjobb meccsei voltak, hatalmas rekordokat beállítva, megdöntve – fogalmazott Rácz Félix, aki hozzátette, az ökölvívás számára az lenne a legjobb, ha a visszavonulását követően nem szakadna el a sportágtól.

