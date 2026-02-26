A profi ökölvívás fekete napja: egy újabb bokszlegenda jelentette be visszavonulását

Egyszer minden véget ér, legyen valaki bármilyen bajnok is a saját sportágában, a búcsú ideje egyszer elérkezik. Az ír bokszikon, Katie Taylor (25-1, 5 KO) is elérkezett ehhez a milliókat elszomorító kilométerkőhöz, és bejelentette, 2026-ban befejezi a pályafutását. Hogy kit veszít el a ring világa, legyen elég annyi, hogy a 39 éves bray-i legendát széles körben generációja egyik legnagyobb harcosának tartják. Taylor a profi bokszban egyike annak az öt bokszbajnoknak a sportág történelmében, aki két súlycsoportban – könnyűsúlyban és kisváltósúlyban – is vitathatatlan bajnoki címet nyert a négyöves korszakon belül.

Minden idők egyik legjobb ringcsatáit vívta egymással Katie Taylor és Amanda Serrano. Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun

Katie Taylor mindent megnyert, amit egy bokszoló megnyerhet

A profi ökölvívás ikonja hihetetlenül sokat tett a sportágért, és azt tervezi, hogy stílusosan távozik az aktív bunyósok népes táborából. Az egyébként labdarúgóként induló, majd menet közben sportágat váltó Taylor ugyanis a secondsout.com szakportálnak elmondta, hogy idén nyáron még egy utolsó mérkőzést vív Dublinban, aztán befejezi a pályafutását. Annak ellenére, hogy Taylor nagyon büszke ír származására, karrierje során mindössze kétszer bokszolt hazájában. Ráadásul az első alkalommal, 2023 májusában vereséget szenvedett Chantelle Camerontól (21-1, 8 KO), akinek nem egészen fél év múlva vissza is vágott. Érdekesség, hogy a két bunyós még amatőrben is találkozott egyszer, és a 2011-es, Katowicében rendezett Európa-bajnokságon Taylor diadalmaskodott.

– Még mindig próbáljuk kitalálni a részleteket, de a döntésem végleges. Csodálatos utazás volt az egész az elmúlt húsz évben. Voltak hullámvölgyeim és csúcspontjaim is. Mindig is itt akartam befejezni Írországban, és Dublinban vívnám az utolsó nagy csatát. Nagy álmom, hogy erre a Croke Parkban kerüljön sor – árulta el Katie Taylor, aki hozzátette, a végleges időpontot, valamint az ellenfél nevét később hozzák nyilvánosságra.

Londonban felért amatőr pályafutása csúcsára és olimpiai bajnok lett Katie Taylor. Fotó: AFP/Alberto Pizzoli

Katie Taylor karrierjének statisztikája

amatőr ökölvívás

olimpiai bajnok (2012, London)

ötszörös világbajnok, egyszeres vb-bronzérmes

Európa Játékok-győztes (2015, Baku)

hatszoros Európa-bajnok

ötszörös EU-bajnok

profi ökölvívás