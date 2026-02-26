Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Nem könnyű bekerülni az ötven legkeresettebb bűnöző rangsorába, ez a szőke nő azonban már két éve ott van

Nemzetközi elfogatóparancsot is adtak ki ellene.

2026. 02. 26. 14:01
Kalocsai Lászlóné az idén tölti ötvenötöt, a neve emberkereskedelem miatt került a rendőrségi nyilvántartásba. Ő az, aki egyetlen Borsod vármegyei nőként szerepel a rendőrség top 50-es körözési listáján – írja a Boon. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya 2023. augusztus 21-én adott ki ellene elfogatóparancsot, a körözés pedig azóta is érvényben van. 2024. március 18-án emelték a tétet, nemzetközi elfogatóparancsot is kibocsátottak ellene. Ez azt jelenti, hogy nemcsak Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban, hanem szélesebb nemzetközi együttműködés keretében is keresik. Ha például igazoltatás közben azonosítják, őrizetbe vehető, és megindulhat az átadási eljárás a magyar hatóságoknak – részletezte a portál.

Rávilágítanak arra is, hogy az ötven legkeresettebb bűnöző listája folyamatosan frissül, a célja, hogy a nyilvánosság segítségével gyorsabban kézre kerítsék a körözötteket. Kalocsai Lászlóné neve már több mint két éve van a legkeresettebbek között. A nőt emberkereskedelem miatt körözik. A rendőrség azt kéri, hogy aki felismeri vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelezze nekik. 

Az eset részleteiről a Boon cikkében olvashat, amelyben fotót is talál a nőről. 

