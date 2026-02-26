Nem könnyű bekerülni az ötven legkeresettebb bűnöző rangsorába, ez a szőke nő azonban már két éve ott van

Rávilágítanak arra is, hogy az ötven legkeresettebb bűnöző listája folyamatosan frissül, a célja, hogy a nyilvánosság segítségével gyorsabban kézre kerítsék a körözötteket. Kalocsai Lászlóné neve már több mint két éve van a legkeresettebbek között. A nőt emberkereskedelem miatt körözik. A rendőrség azt kéri, hogy aki felismeri vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelezze nekik.