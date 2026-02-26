A BL-ből való kieséssel teljes összeomlás jöhet a német sztárklubnál

Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

Kétgólos előny is kevés volt szerdán a Borussia Dortmundnak az Atalanta ellen, és 4-1-es bergamói vereségével a rájátszásban búcsúzott a Bajnokok Ligájától. Nico Schlotterbeck nem érti, a kispadon ülve miért kapott piros lapot, a Borussia Dortmund pedig arra készülhet, hogy a BL-ből való kieséssel egy nagy összegnél is jóval többet bukott el.

2026. 02. 26. 11:30
A Borussia Dortmund a BL-ből is kiesett Fotó: EMANUELE COMINCINI Forrás: NurPhoto
A Borussia Dortmund a Német Kupából már kiesett, a Bundesligában nyolcpontos hátránnyal második a Bayern München mögött, így a Bajnokok Ligájában volt már csak lehetősége arra, hogy megmentse az idényét azzal, hogy trófeát nyer. Legalábbis néhány játékos szemében ez lett volna a kulcs, hogy a folytatást is a sárga-feketéknél képzelje el, így a németek BL-ből való kiesése sok veszteséggel járhat.

A Borussia Dortmund csapatkapitánya, Nico Schlotterbeck a padon ülve is piros lapot kapott
A Borussia Dortmund csapatkapitánya, Nico Schlotterbeck a padon ülve is piros lapot kapott. Fotó: AFP/Alberto Pizzoli

Schlotterbeck piros lappal búcsúzott?

Szerda estéig nagy volt az esély arra, hogy a Dortmund ott lesz a kupasorozat legjobb tizenhat csapatának mezőnyében, miután 2-0-val hozta az Atalanta elleni rájátszás hazai meccsét. Ám a Borussia nem tudott gazdálkodni az előnyével, amelyet a bergamóiak egy félidő alatt semmissé tettek, sőt Mario Pasalic góljával az 57. percben már ők álltak továbbjutásra. Erre még volt válaszuk a vendégeknek, Karim Adeyemi a becserélése után öt perccel kiegyenlítette a párharcot, azonban ez is kevés volt, mert Lazar Szamardzsics büntetőből beállította a 4-1-es végeredményt a 98. percben, és ezzel megpecsételte a Dortmund sorsát.

Rámi ben-Szebajni volt a meccs negatív hőse, aki hibát hibára halmozott. Többek között két sárga lapjával egy pirosat is begyűjtött, illetve ő hozta össze a mindent eldöntő tizenegyest. Védőtársa, Nico Schlotterbeck mindezt a kispadról figyelte, mivel a sérülése után még nem vetették be a csapatkapitányt. A német játékos viszont maga is begyűjtött egy piros lapot, amit nem tudott mire vélni:

„Kedves szurkolók, először is a csapat és én magam is nagyon le vagyunk sújtva. Szeretnék valamit leszögezni: amikor nagyjából tíz Atalanta-játékos egyszerre ugrott fel és kezdett el hangosan reklamálni, én is felálltam, hogy szóljak nekik, hogy üljenek le. Ennyi történt. Semmi sértegetés, tiszteletlenség vagy hasonlók. A játékvezető még a mérkőzés után sem tudta megmagyarázni, hogy miért kaptam piros lapot ezért. Ezt mindenképp szerettem volna elmondani” – üzent Schlotterbeck az Instagramon.

Adeyemi és Guirassy is távozhat Dortmundból

Nos, még az is előfordulhat, hogy ez lesz a Dortmund-szurkolók utolsó emléke a csapatkapitányról a Bajnokok Ligájában, ugyanis a szerződése a jövő nyáron lejár, és a klub egyelőre nem tudta őt meggyőzni a közös folytatásról. 

A 26 játékos a fizetése megsokszorozásánál sokkal többet akar, méghozzá azt, hogy a Borussia írásba adja neki, trófeákat nyer majd a csapat, vagy ha ezt nem, biztosítsák, hogy legalább a lehetőség meglegyen erre. Schlotterbeck arra vágyik, hogy a sárga-feketék felvegyék a versenyt a Bayern Münchennel a Bundesligában, ehhez pedig a klub kasszáját ki kellene üríteni és felturbózni a keretet. Továbbra is két lehetőség maradt: Schlotterbeck hosszabbít vagy a nyáron távozik. A kieséssel utóbbira megnőtt az esély. Főleg, hogy a Real Madrid lesben áll, valamint a Bayern és a Liverpool érdeklődéséről is hallani lehet.

A csapatkapitány csak az első dominó lehet a sorban, teljes összeomlás is bekövetkezhet Dortmundban, mert Felix Nmecha, Serhou Guirassy és Karim Adeyemi távozásáról is hallani lehet.

 

