Donald Trump kihirdette az Egyesült Államok aranykorát az évértékelőn + videó

Az amerikai elnök évértékelő beszédében kijelentette, hogy az Egyesült Államok erősebbé, gazdagabbá és biztonságosabbá vált az elmúlt egy évben, miközben – szavai szerint – történelmi átalakuláson ment keresztül az ország. Donald Trump az illegális bevándorlás visszaszorítását, a bűnözés csökkenését és a gazdasági eredményeket hangsúlyozta, ugyanakkor élesen bírálta a demokratákat, valamint a globális vámokat érintő bírósági döntést is.

2026. 02. 26. 12:00
Donald Trump évértékelő beszédet tartott
Donald Trump évértékelő beszédet tartott Forrás: AFP
Az Egyesült Államok ma jobb, gazdagabb és nagyobb hatalmú, mint egy évvel ezelőtt –  jelentette ki az amerikai elnök a közép-európai idő szerint tegnap hajnalban elmondott évértékelő beszédében. Donald Trump a törvényhozás két házának összevont ülésén azt mondta, hogy az ország történelmi átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban, és az aranykorát éli. Kitért rá, hogy a demokraták viszont szerinte mindent tönkretesznek – derül ki a Fox News cikkéből.

Történelmi fordulat és aranykor - így összegezhető Donald Trump beszéde
Történelmi fordulat és aranykor - így összegezhető Donald Trump beszéde Fotó: AFP

Az elnök hangsúlyozta, hogy a határok minden eddiginél biztonságosabbak, és az elmúlt kilenc hónapban egyetlen illegális bevándorló sem jutott be az országba, ami – állítása szerint – a bűnözés csökkenéséhez is hozzájárult.

Üdvözlendőnek nevezte ugyanakkor a munkát kereső, legálisan érkező bevándorlók beutazását. Kiemelte: a gyilkosságok száma az elmúlt 125 évben nem volt olyan alacsony az Egyesült Államokban, mint tavaly. Hozzátette, hogy a fentanil csempészete 56 százalékkal csökkent, és emlékeztetett arra is, hogy a törvénytelenül előállított szert tömegpusztító fegyvernek tekinti.

Donald Trump megemlékezett a Charlie Kirk konzervatív aktivista elleni tavalyi merényletről és elítélte a politikai alapú erőszak minden fajtáját. Felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbiakkal szembeni fellépésben fontos az egyházak és a vallás szerepe. Az elnök bírálta azokat a demokratákat, akik kiállnak azon városok mellett, amelyek meglátása szerint nem lépnek fel kellő eréllyel a bűnözéssel szemben, és akadályozzák a hatóságok munkáját. 

Bejelentette, hogy megbízta J. D. Vance alelnököt a szociális támogatásokkal folytatott csalások elleni fellépés irányításával. Kiemelte a korrupcióellenes erőfeszítések fokozását is.

Arra kérte a kongresszust, hogy támogassa a választási visszaélések elleni jogszabályi javaslatait.
A külpolitikai témák sorában Donald Trump megismételte, hogy második mandátuma alatt az Egyesült Államok nyolc háború befejezésében játszott kiemelt szerepet, köztük külön megemlítette a gázai, a karabahi, a koszovói, valamint az indiai–pakisztáni konfliktust. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat tovább dolgozik az ukrajnai háború lezárásán is, amelyben elmondása szerint havonta 25 ezer katona hal meg. Megismételte, hogy ez a konfliktus el sem kezdődött volna, ha ő az elnök négy évvel ezelőtt.

Kitért arra is, hogy a Trump-adminisztráció az elmúlt évben rekordnagyságú összeget fordított az amerikai hadsereg és hadiipar fejlesztésére, és ezért köszönetet mondott a kongresszusnak. Emlékeztetett rá, hogy a NATO-tagországok az ő nyomására döntöttek védelmi kiadásaik 5 százalékra emeléséről.

Az elnök kiállt a nemzetközi kábítószer-csempészet elleni amerikai fellépés mellett, és kijelentette, hogy ennek köszönhetően jelentős mennyiségű drogot foglaltak le nemzetközi területeken.

Iránról azt mondta, hogy a perzsa állam továbbra is olyan atomfegyver kidolgozására törekszik, amellyel akár az Egyesült Államokat is elérheti. Mint mondta, ő ezt soha nem fogja hagyni.

Hozzátette, hogy a teheráni kérdés megoldásában továbbra is előnyben részesíti a diplomáciai erőfeszítéseket, ám ha szükséges, megtesz más lépéseket is.

Az államfő ismételten sajnálatosnak nevezte az általa bevezetett globális vámok érvénytelenítéséről szóló minapi legfelsőbb bírósági döntést. Hozzátette, hogy az időközben elhatározott új intézkedések bevezetéséhez nincs szükség a kongresszus felhatalmazására.

Donald Trump Venezuelát Washington új barátjaként említette, és elmondta, hogy az országból 80 ezer hordó kőolajat kaptak. Nicolás Maduro elnök elfogásáról úgy nyilatkozott, hogy ez az amerikai biztonságot is erősítő jelentős lépés volt.

A gazdasági eredményeket sorolva az elnök kiemelte, hogy az infláció ötéves mélypontra süllyedt az Egyesült Államokban. Hangsúlyozta, hogy egy év alatt 18 ezer milliárd dollár nemzetközi befektetés érkezett az országba. Donald Trump kormányzatának több szociálpolitikai törekvéséről is szólt, köztük például a gyógyszerek árának radikális csökkentéséről.
Az évértékelő 107 percig tartott, és ezzel hosszabbnak bizonyult, mint az elmúlt 20 év bármely hasonló elnöki beszéde.

Borítókép: Donald Trump évértékelő beszédet tartott (Fotó: AFP)

