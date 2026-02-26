Donald Trump kihirdette az Egyesült Államok aranykorát az évértékelőn + videó

Az Egyesült Államok ma jobb, gazdagabb és nagyobb hatalmú, mint egy évvel ezelőtt – jelentette ki az amerikai elnök a közép-európai idő szerint tegnap hajnalban elmondott évértékelő beszédében. Donald Trump a törvényhozás két házának összevont ülésén azt mondta, hogy az ország történelmi átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban, és az aranykorát éli. Kitért rá, hogy a demokraták viszont szerinte mindent tönkretesznek – derül ki a Fox News cikkéből.

Történelmi fordulat és aranykor - így összegezhető Donald Trump beszéde Fotó: AFP

Az elnök hangsúlyozta, hogy a határok minden eddiginél biztonságosabbak, és az elmúlt kilenc hónapban egyetlen illegális bevándorló sem jutott be az országba, ami – állítása szerint – a bűnözés csökkenéséhez is hozzájárult.

Üdvözlendőnek nevezte ugyanakkor a munkát kereső, legálisan érkező bevándorlók beutazását. Kiemelte: a gyilkosságok száma az elmúlt 125 évben nem volt olyan alacsony az Egyesült Államokban, mint tavaly. Hozzátette, hogy a fentanil csempészete 56 százalékkal csökkent, és emlékeztetett arra is, hogy a törvénytelenül előállított szert tömegpusztító fegyvernek tekinti.