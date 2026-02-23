Donald Trump nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett, Magyarország nemet mond a 20. szankciós csomagra

Trump teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort

A hét egyik legfontosabb diplomáciai eseménye a Béketanács első ülése volt, amelyen Orbán Viktor is jelen volt. A tanácskozáson Donald Trump ismét nyilvánosan kiállt a magyar miniszterelnök mellett. Az amerikai elnök úgy fogalmazott:

Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez.

Donald Trump ismét nyilvánosan kiállt Orbán Viktor mellett. Fotó: Getty Images North America/Aaron Schwartz

Trump azt is hangsúlyozta, hogy „teljes mellszélességgel” támogatja a magyar kormányfőt, és a közelgő választásokkal kapcsolatban is optimistán nyilatkozott:

Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni.

Az amerikai elnök közvetlenül Orbán Viktorhoz fordulva így fogalmazott: „Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz.”

Olajvita Ukrajnával, magyar vétó Brüsszelben

A hét egyik meghatározó kérdése az energiaellátás körül bontakozott ki. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy Ukrajna nem indította újra a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást, amit a kormány politikai zsarolásként értékel.

A tárcavezető világossá tette:

Magyarország nem fogja megszavazni az Európai Unió 20. szankciós csomagját mindaddig, amíg az olajszállítás nem áll helyre.

Feszültség a Közel-Keleten: törékeny tűzszünet és iráni ultimátum

A Közel-Keleten továbbra is bizonytalan a helyzet. Az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalások ugyan új szakaszba léptek, ám a katonai eszkaláció veszélye nem múlt el. A nemzetközi szereplők elsősorban a humanitárius folyosók működésének fenntartására és a fogolycserék folytatására koncentrálnak.

A háttérben a tartós fegyvernyugvás feltételeiről zajlanak az egyeztetések, különös tekintettel a civil lakosság védelmére. A közvetítő országok garanciákat próbálnak kialakítani a megállapodások betartására, miközben a térségben időről időre történő incidensek folyamatos kockázatot jelentenek.

Közben Donald Trump amerikai elnök tíz–tizenöt napos határidőt szabott Iránnak a nukleáris megállapodás ügyében. Bár Washington és Teherán között zajlanak az egyeztetések, a feszültség erősödik, és egy esetleges katonai konfrontáció lehetősége továbbra sem zárható ki.