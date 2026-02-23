támogatásOrbán Viktororosz-ukrán háborúTrump

Donald Trump nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett, Magyarország nemet mond a 20. szankciós csomagra

A múlt hét külpolitikai fejleményei magyar szempontból elsősorban a Béketanács első üléséről, az energiaellátás körüli vitáról és a brüsszeli szankciós csomagról szóltak. Miközben Ukrajna nem indította újra a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást, a kormány politikai zsarolásról beszélt, és jelezte: nem támogatja az Európai Unió 20. szankciós csomagját mindaddig, amíg az ellátás nem áll helyre. Orbán Viktor csütörtökön részt vett a Béketanács első ülésén, ahol Donald Trump ismét nyilvánosan méltatta és támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. A Közel-Keleten és az orosz–ukrán fronton közben továbbra is fennmaradt a feszültség.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 4:00
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Trump teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort

A hét egyik legfontosabb diplomáciai eseménye a Béketanács első ülése volt, amelyen Orbán Viktor is jelen volt. A tanácskozáson Donald Trump ismét nyilvánosan kiállt a magyar miniszterelnök mellett. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: 

Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez.

Donald Trump ismét nyilvánosan kiállt Orbán Viktor mellett
Donald Trump ismét nyilvánosan kiállt Orbán Viktor mellett. Fotó: Getty Images North America/Aaron Schwartz

Trump azt is hangsúlyozta, hogy „teljes mellszélességgel” támogatja a magyar kormányfőt, és a közelgő választásokkal kapcsolatban is optimistán nyilatkozott: 

Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni.

Az amerikai elnök közvetlenül Orbán Viktorhoz fordulva így fogalmazott: „Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz.”

Olajvita Ukrajnával, magyar vétó Brüsszelben

A hét egyik meghatározó kérdése az energiaellátás körül bontakozott ki. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy Ukrajna nem indította újra a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást, amit a kormány politikai zsarolásként értékel.

A tárcavezető világossá tette:

Magyarország nem fogja megszavazni az Európai Unió 20. szankciós csomagját mindaddig, amíg az olajszállítás nem áll helyre.

Feszültség a Közel-Keleten: törékeny tűzszünet és iráni ultimátum

A Közel-Keleten továbbra is bizonytalan a helyzet. Az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalások ugyan új szakaszba léptek, ám a katonai eszkaláció veszélye nem múlt el. A nemzetközi szereplők elsősorban a humanitárius folyosók működésének fenntartására és a fogolycserék folytatására koncentrálnak.

A háttérben a tartós fegyvernyugvás feltételeiről zajlanak az egyeztetések, különös tekintettel a civil lakosság védelmére. A közvetítő országok garanciákat próbálnak kialakítani a megállapodások betartására, miközben a térségben időről időre történő incidensek folyamatos kockázatot jelentenek.

Közben Donald Trump amerikai elnök tíz–tizenöt napos határidőt szabott Iránnak a nukleáris megállapodás ügyében. Bár Washington és Teherán között zajlanak az egyeztetések, a feszültség erősödik, és egy esetleges katonai konfrontáció lehetősége továbbra sem zárható ki.

Brüsszel újabb szankcióra készül

Az Európai Unió folytatja az Oroszországgal szembeni szankciós politika erősítését, és már a 20. csomag elfogadását készíti elő. A javaslat sorsa ugyanakkor bizonytalanná vált, miután Magyarország jelezte: nem támogatja a döntést, ameddig Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken.

A brüsszeli vezetés továbbra is a katonai és pénzügyi támogatás fenntartását tartja szükségesnek, miközben több tagállamban is felmerülnek gazdasági és energiabiztonsági szempontok a szankciók következményeivel kapcsolatban.

Orosz–ukrán háború

Az orosz–ukrán háború ezen a héten is meghatározó tényezője volt az európai politikai folyamatoknak. A harcok több frontszakaszon is folytatódtak. Szombat éjszaka figyelmeztetést adtak ki az ukrán fővárosban, amit aztán a teljes országra kiterjesztettek. Oroszország ismét ballisztikus rakétákat vetett be, a városban több robbanásról is beszámoltak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

