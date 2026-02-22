Az amerikai hadsereg kész csapást mérni Iránra

Az Egyesült Államok hadserege akár korlátolt csapások végrehajtására is készen áll Irán ellen. Az amerikai elnök, Donald Trump nemrég maga is arról beszélt, hogy akár precíziós csapások is következhetnek, a Fox News információi szerint pedig ezek akár személyek ellen is irányulhatnak, írja az Origo.

Az amerikai hadsereg akár személyek ellen is végrehajthat precíziós csapásokat

Fotó: HOSSEIN FATEMI / Middle East Images

Donald Trump nemrég a Fehér Házban beszélt róla, hogy Iránnak legfeljebb 10-15 napja maradt arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, különben nagyon „balszerencsés dolgok következhetnek”. Trump egyúttal nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy az amerikai hadsereg korlátozott csapásokat hajtson végre.