Az amerikai hadsereg kész csapást mérni Iránra

Az Egyesült Államok elnöke nemrég arról beszélt, hogy akár korlátozott katonai csapásokat is fontolgat Iránnal szemben. Az amerikai hadsereg a Fox News információi szerint akár bizonyos személyekre is kész csapást mérni, ha ezzel tárgyalóasztalhoz tudja ültetni az iszlám országot.

2026. 02. 22. 9:28
Fotó: HOSSEIN FATEMI Forrás: Middle East Images
Az Egyesült Államok hadserege akár korlátolt csapások végrehajtására is készen áll Irán ellen. Az amerikai elnök, Donald Trump nemrég maga is arról beszélt, hogy akár precíziós csapások is következhetnek, a Fox News információi szerint pedig ezek akár személyek ellen is irányulhatnak, írja az Origo

Donald Trump nemrég a Fehér Házban beszélt róla, hogy Iránnak legfeljebb 10-15 napja maradt arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, különben nagyon „balszerencsés dolgok következhetnek”. Trump egyúttal nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy az amerikai hadsereg korlátozott csapásokat hajtson végre. 

A Fox számára nyilatkozó források szerint ezek a csapások egyébként személyek ellen is irányulhatnak. Maga az amerikai elnök ugyan ezt nem deklarálta, azonban egy esetleges iráni rezsimváltás lehetőségéről mint a legjobb opcióról beszélt. 

Irán a hírek szerint továbbra sem akarja feladni rakéta programját. Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője már több alkalommal is jelezte, hogy országa ragaszkodik a rakétákhoz. Emellett Teherán azt is nyomatékosította, hogy bármilyen katonai beavatkozást azonnali hadüzenetként fog értékelni, legyen szó korlátozott, vagy precíziós csapásokról. 

A tárgyalásra rálátó források szerint egyébként Teherán hajlandó lenne kompromisszumokra, már ami az atomprogramját és az urándúsítás mértékét illeti, azonban csak és kizárólag akkor, ha az alku részét képezi a nemzetközi szankciók egy részének azonnali feloldása. 

