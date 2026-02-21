Irán szokatlan ajánlatra hajlandó Trump kedvéért

Hamid Ghanbari iráni külügyminiszter-helyettes a brit lapnak azt mondta: Irán olyan üzleteket dobna be, amiből az amerikaiak is profitálnának. A dokumentumban szerepel, hogy az Egyesült Államok részt vehetne az iráni olaj- és gázüzletben, közös kitermelési projektekben, sőt még bányászati beruházásokban és repülőgép-vásárlásokban is. Az iráni olajminiszter sem vetette el annak lehetőségét, hogy egy új atomalku részeként energetikai együttműködés jöjjön létre Washington és Teherán között – számolt be róla az Origo a The Telegraph forrásaira hivatkozva.

Irán azért dobta be az ajánlatot, hogy az Egyesült Államoknak pénzügyi érdeke fűződjön a megállapodás betartásához Fotó: AFP

A brit The Telegraph arról írt, hogy Irán azért dobta be az ajánlatot, hogy az Egyesült Államoknak pénzügyi érdeke fűződjön a megállapodás betartásához. Magyarán: ha amerikai cégek komoly üzleteket kötnének Iránban, Washingtonnak már nem érné meg hátat fordítani az egyezségnek.

Az iráni értelmezés szerint a 2015-ös atomalku egyik súlyos hibája az volt, hogy az amerikai cégek nem jutottak érdemi haszonhoz.

Emiatt Donald Trump 2018-as kilépése az egyezményből Washingtonban nem járt komoly politikai következményekkel. Teherán most abban bízhat, hogy ha amerikai vállalatok jelentős, akár milliárd dolláros beruházásokat indítanának Iránban, az már belpolitikai nyomást is helyezne Trumpra.