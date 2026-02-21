IránajatollahTeheránnukleáris doktrínaDonald Trumpurándúsítás

Irán szokatlan ajánlatra hajlandó Trump kedvéért

Irán olyan ajánlatot tett az Egyesült Államoknak, amely saját doktrínájával is szembemegy – erről számolt be a The Telegraph. Teherán az amerikai katonai fellépést próbálja kivédeni, és közben megőrizné nukleáris programját. Ennek érdekében kész lenne megnyitni az iráni olaj- és gázipar egy részét Donald Trump előtt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 16:36
Irán olyan ajánlatot tett az Egyesült Államoknak, amely saját doktrínájával is szembemegy Forrás: AFP
Hamid Ghanbari iráni külügyminiszter-helyettes a brit lapnak azt mondta: Irán olyan üzleteket dobna be, amiből az amerikaiak is profitálnának. A dokumentumban szerepel, hogy az Egyesült Államok részt vehetne az iráni olaj- és gázüzletben, közös kitermelési projektekben, sőt még bányászati beruházásokban és repülőgép-vásárlásokban is. Az iráni olajminiszter sem vetette el annak lehetőségét, hogy egy új atomalku részeként energetikai együttműködés jöjjön létre Washington és Teherán között – számolt be róla az Origo a The Telegraph forrásaira hivatkozva.

Irán azért dobta be az ajánlatot, hogy az Egyesült Államoknak pénzügyi érdeke fűződjön a megállapodás betartásához
Irán azért dobta be az ajánlatot, hogy az Egyesült Államoknak pénzügyi érdeke fűződjön a megállapodás betartásához Fotó: AFP

A brit The Telegraph arról írt, hogy Irán azért dobta be az ajánlatot, hogy az Egyesült Államoknak pénzügyi érdeke fűződjön a megállapodás betartásához. Magyarán: ha amerikai cégek komoly üzleteket kötnének Iránban, Washingtonnak már nem érné meg hátat fordítani az egyezségnek. 

Az iráni értelmezés szerint a 2015-ös atomalku egyik súlyos hibája az volt, hogy az amerikai cégek nem jutottak érdemi haszonhoz. 

Emiatt Donald Trump 2018-as kilépése az egyezményből Washingtonban nem járt komoly politikai következményekkel. Teherán most abban bízhat, hogy ha amerikai vállalatok jelentős, akár milliárd dolláros beruházásokat indítanának Iránban, az már belpolitikai nyomást is helyezne Trumpra.

Irán kettős játékot játszik?

A lap ugyanakkor kételyeket is megfogalmaz. A cikk szerzője szerint nem világos, hogy valódi fordulatról vagy inkább időnyerési kísérletről van-e szó. A tárgyalásokat iráni részről a 2015-ös egyezmény tapasztalt szereplői irányítják. Az amerikai oldalon ezzel szemben Trump különmegbízottja, Steve Witkoff képviseli Washingtont. A felek közötti tapasztalatkülönbség látványos – írták. A The Telegraph szerint Teherán kettős játékot játszik. 

Ali Hamenei legfelsőbb vezető nyilvánosan keményen fogalmaz, miközben a diplomaták Genfben rugalmasabb hangot ütnek meg. Ez a módszer nem új, korábban is így zajlott az iráni nukleáris diplomácia.

Az ellentétek azonban továbbra is fennállnak. A Trump-adminisztráció azt követeli, hogy Irán hagyjon fel az urándúsítással, Teherán ezzel szemben azt mondja: a nemzetközi jog alapján joga van ehhez. A brit lap úgy látja, ilyen feltételek mellett egy átfogó egyezség továbbra is kérdéses.

Az olajpiac megnyitása érzékeny ügy Iránban – erről IDE KATTINTVA, az Origo cikkében olvashat részletesen.

Közben az iráni gazdaság súlyos gondokkal küzd. A szankciók és a belső válság egyre nagyobb társadalmi feszültséget okoz. Egy elhúzódó konfliktus vagy egy kudarcba fulladó tárgyalássorozat leginkább az iráni embereket sújtaná. A következő forduló időpontját még nem jelentették be – írta a portál.

Borítókép: Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője beszédet mond Teheránban (Fotó: AFP)

